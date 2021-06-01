Вакцина или смерть!

Деревни Хохотуй и Муходеровка находятся на расстоянии пяти километров друг от друга. При этом средний размер мужских гениталий в деревне Муходеровка на пять сантиметров больше, чем в деревне Хохотуй.

Угадайте почему.

Угадали?

Не угадали?

Да потому что в Хохотуе измеряли. А в Муходеровке опрашивали.

На сегодня процент вакцинированных россиян – 9,78.

Зато.

В соседней Муходеровке… «опрос. Большинство россиян доверяют отечественным вакцинам против COVID-19 и готовы сделать прививку, а каждый третий участник опроса уже вакцинировался. Таковы результаты опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф в социальных сетях», – сообщает орган правительства РФ «Российская газета». Это вы здорово придумали, остроумно, всегда лучше опрашивать, а не обмерять.

Безо всяких цифр ясно, что прививаться россияне не хотят. Лучше смерть. Я вакцинировалась «Спутником V» в январе, перенесла легко, получила вволюшку антител, так что лаборатория сломалась считать, в Израиле (где 90% населения привиты) в награду за такое рвение получила зеленый паспорт, могу теперь перемещаться по миру, стремящемуся, как и я, вакцинироваться, но аргументы за вакцину приводить не стану, ибо это территория мифологическая, иррациональная, аргументами тут только напортишь, разозлишь. Фактами мифологию не возьмешь. Мифологию надо долбить мифологией же. В день моей вакцинации мне написала моя знакомая (трижды гордо переболевшая ковидом): «Ну что, хвост не вырос? Интересно понаблюдать за подопытными кроликами, как это люди сами над собой эксперименты ставят». Вот прям не отвечу. Стоически. Ибо в мифологическое пуляться аргументами – это как из пушки по воробьям, как с рапирой на дубину, как с молотком на муху, как с табуретки тучи разгонять, как хиромантией по трихомудии, как дубиной по вирусу, ген пальцем не раздавишь, в общем!

Аргументы «за» хорошо известны. Какой хвост отрос и продолжает расти у тех, кто переболел, известно тоже. Думаю, имеем дело с совокупным, накопленным недоверием россиян ко всему, что исходит от государства. Каковое (государство) ничего, кроме рекламных баннеров с рожами звезд «Я вакцинировался», не развесило, по большому счету сообщив своим гражданам: «Вакцинируйтесь, потому что так надо»…

Азарт забить на все, что исходит от государства, слишком велик.

И в ответ звучит знакомая песня «мой голос ничего не решает» в знаменитом жанре «моя хата с краю». «Подожду, пока вокруг меня все привьются». Люди предпочитают, чтобы риск взяли на себя другие, другие создали вокруг пузырь вакцинации. Экономисты и социологи называют этот феномен правилом безбилетника, когда люди пытаются получить общественное благо за счет других.

Мы советские дети. Нас учили, что индивидуализм – это плохо, что коллективизм – это хорошо. А как мы реагировали на этот коллективизм? Если ты особенно усердствовал, скажем, на субботнике, могли и затравить: «Тебе че, больше всех надо, что ли?!». От коллективных дел принято отлынивать. Дистанцирование от всего коллективного в России намного заметнее, чем в других странах. Люди думают, что для выживания их индивидуальные стратегии полезнее, чем стратегии коллективные. На улице кто-то упал? Чего я буду помогать, вон народу вокруг сколько. Лампочка в подъезде перегорела? Чего я буду звонить в ЖЭК? Кто-то позвонит. Вот те, кто мусорил, пусть они и убирают. Мне не надо ничего, что прямо меня не касается.

Анна Варганова: «Не каждый находит моральные силы рискнуть своей жизнью ради окружающих». Соцсети. Спор о прививках против COVID-19. Июнь месяц. 2021 год.

В Москве вынуждены изобразить небольшой карантинчик. Отменили традиционный «Бессмертный полк» на 22 июня. А между тем, 22 июня есть еще одна дата, очень интересная. 22 июня исполняется 190 лет замечательному событию российской истории. Первому холерному бунту. Потом их будет множество. Как и сама холера будет с нами с 1830-го по 1910 год, до тех пор, пока не найдут возбудитель, болезнь унесет почти три миллиона жизней. Но в народном многомудром сознании своя причинно-следственная загогулина: «Завелись доктора у нас, так и холера пошла». Под этим умным лозунгом громили больницы, убивали врачей, выпускали зараженных на свободу, танцевали и распевали песни в холерных каретах, прежде чем разломать их совсем.

1831 год. Петербург. Эпидемия холеры. Паника. В лазареты увозят всех, кто на улице чихнул или подавился. Народ уверен, что никакой холеры нет, это врачи специально морят людей. 22 июня начинается холерный бунт. Толпа громит холерный лазарет на Сенной, убивают врачей. Разоряют лазарет на Большой Подьяческой. В Москве на Смоленском рынке повешено объявление: «Ежели доктора-немцы не перестанут морить русский народ, то мы их головами вымостим Москву!». Основная масса обывателей просто избегает медработников, а «отраву» «холерников» (так называли врачей) тайком выбрасывает.

«Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкою, больные говорят о ней с ненавистью», — Вересаев, по первой профессии врач, 1901 год.

«В Астрахани и Саратове полиция, доктора и попы подкуплены «англичанкой» морить народ», «по улицам разъезжают особые телеги, совершенно здоровых людей хватают железными крючьями, бросают их в эти телеги и увозят в больницы, где кладут живыми в гроба и засыпают известкой», – Петербург, 1903 год. Материалы этнографического бюро князя Тенишева.

«Ясно же, что пандемия спланирована мировыми элитами в лице Гейтса, Рокфеллеров и Баффета, ее цель – массовая вакцинация. Вакцина убьет от 15% до 95% населения, а за выжившими будет установлен контроль с помощью вживленных через вакцину микрочипов». «Одноклассники». 2021 год.

«У меня привилась одна подруга и сейчас ищет донора на печень. Два месяца в больнице», – Таня Грек, комментарий в фейсбуке по поводу прививок к COVID-19. 2021 год.

«Вакцина COVID-19 содержит тяжелые металлы, которые видно на тепловизоре в аэропорту, знакомый сделал поддельный сертификат о прививке, но на досмотре в аэропорту его застукали – не прошел проверку: аппарат не увидел «тяжелых металлов», которые остаются в человеке после вакцинирования». Комментарий в «Одноклассниках». 2021 год.

Поколебавшись между репрессиями и приманкой на халяву, решились на второе. Среди тех, кто уколется, будут теперь разыгрывать авто. «Среди вакцинировавшихся москвичей будут еженедельно разыгрывать пять машин. Стоимость автомобиля составит миллион рублей. Москвичи, впервые (!) получившие первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля, смогут выиграть автомобиль», — сообщил мэр Москвы.

«Закончились дураки на прививку. Власти хотят сыграть на любви народа к халяве ради этой «прививки», — Тамара Ивановна, в комментарии под этим сообщением. — «Прививки вызывают бесплодие и туберкулез».

Резко увеличивается запрос в поисковиках: «Как купить поддельный сертификат о вакцинации».



Ну что поделаешь? Пустить слух, что вакцина станет платной? Хватать и насильно вакцинировать?

Знаете, как удалось усмирить бунт 22 июня?

Семеновский и Преображенский полки пришли с барабанным боем на площадь, где безобразил народ, но, не видя государя, сразу стали роптать. И, как пишет в дневнике князь Меншиков, «магическое для русских слово все переменило». Солдатам было сказано, что «поляки подбивают народ, и мигом преображенцы зарядили ружья». Тот же самый аргумент сработал и для разжигания, и для усмирения.

Николай Павлович, император Всероссийский, в отличие от деда, отца, сына и правнука умерший своей смертью, прибыл на место бунта. (Его бесстрашие поддерживалось полком преображенцев, который стоял близко, но перед толпой он предстал один). Его деда убили во время застолья, отца задушили в спальне, сын был разорван бомбой, внука застрелили в подвале вместе с семьей. На этом кровавом фоне он был счастливчик. Счастливчик, которому было чего бояться. Умные люди считали, что у него на всю жизнь остался комплекс узурпатора. И память о том страшном событии, которое в день его восхождения на престол залило трон кровью. Хорошенькое начало царствования! Было ему чего бояться.

Он был известен как усмиритель бунтов. Усмирил бунт 14 декабря. Усмирил и холерный бунт. Встав в рост на коне и крикнув будто бы так: «Вчера учинены были злодейства, общий порядок нарушен. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков, они вас подучают, ловите их, представляйте подозрительных начальству, но здесь учинено злодейство, здесь прогневили мы Бога. На колени! Просите у Всемогущего прощения!». Народ в восторге и слезах кричал: «Ура!». Император поцеловал одного старика в лоб и удалился. Бунт был усмирен.

Речь эталонная для таких случаев. Отец, выполняя отеческую роль свою, призвал к патриотическим чувствам неразумный инфантильный народ (кстати, обращаясь к толпе «дети»), вспомнив при этом главных виновников всех бед – иностранцев.

Мифологию – только мифологией. Такой рецепт. Не благодарите.