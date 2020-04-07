Паниковать веселее

А ведь когда-то вирусы были полезны. С их помощью бактерии обменивались друг с другом нужными генами, которые важно передать товарищу и сохранить в популяции. Вирусы уж очень хорошо умеют копировать и распространять информацию о себе. Прям отлично умеют.

С тех пор прошло много миллионов лет...

...Сейчас посреди тотального локдауна и схлопывания мира некоторые страны поэтапно выходят из карантина. Показывают пример. Дают надежду. Израильтянам уже ослабили поводок. В начале недели Нетаньяху объявил. Никаких особых антропологических и социологических выводов сделать не получится. Просто Израиль прошел пресловутое «плато», число новых заразившихся перестало ползти вверх по экспоненте. В России пик болезни только впереди, в сияющей вышине, и даже не видно, когда же мы уже взойдем на эту проклятую гору и водрузим флаг.

Тут принцип такой, скорее, задача, поскорее уже упасть на самое дно, так, чтоб даже снизу не постучали, и тогда оттолкнуться ногами – и вверх. Набрать воздуха, продохнуть, экономику выгулять. Зимой-то, чай, новый виток болезни.

...А ведь еще недавно невозможно было себе представить, что так долго может держаться в повестке одно единственное событие – это при нашем-то клиповом сознании...

Обещали же, что через два месяца вирус – нет, не исчезнет, куда он денется – надоест. Говорили, появятся другие информповоды. Обманули. Из информповодов только война Уткина с Соловьевым. Да еще война халтурщиков с недоумками по поводу «Зулейхи». Любуюсь Соловьевым и Уткиным – люди умудрились прорваться со своей повесткой в военное время.

Но разве можно сравнить?! Его Величество намного значительнее. Корона его сиятельнее. Он заражает дискурс надолго. Особенно интересно наблюдать, как СМИ пытаются разнообразить повестку в условиях маниакального интереса публики к единственной теме. Например, вот мой фаворит из главных новостей Russia Today «Кого из знаменитостей потерял мир из-за коронавируса». Пока никого значительного не наскребли.

Итак. Как страны выходят из карантина? Как в анекдоте про китайца и картошку. Сажает утром китаец картошку – вечером выкапывает, съедает. На следующий день опять сажает. Вечером опять копает. Съедает. Зачем ты это делаешь? «Осень кусать хосесся».

Так и с выходом из карантина. Те, кто выходят из карантина, никакой вирус не победили, но просто очень кушать хочется. Завтра придется опять сажать.

Ситуация понятная. Сидит глава страны, и каждый день ему в правое ухо министерство здравоохранения шепчет: «всех – на карантин срочно». А в левое министерство экономики: «всех – на работу срочно».

Кстати, заметили, что случилось? То, о чем многие мечтали. Политика отошла на задний план. Обычно только в небольших европейских странах глава государства – просто главный чиновник страны. В империях глава государства – отец родной. Устаешь от этого.

Теперь даже Трамп, вокруг которого по всей Америке в мирное время эмоциональный фон – 20 миллирентген в час, сейчас не более чем пресс-секретарь кризисного правительства. Так, просто ходит нейтральный человек – пресс-конференции ежедневные ведет.

Москвичи в соцсетях рассуждают, когда же и Россия уже выйдет из карантина окаянного. 1 мая? Или обманут? Совсем страх потеряли.

Что это за люди, интересно, которые не верят в пандемию. Статистикой еще жонглируют! Ну, какая сейчас статистика?! Только приблизительная...

(Сперва тем, у кого температура 39, сухой кашель, а из соседней комнаты вчера больного с коронавирусом в больницу забрали, говорили: да ладно, грипп у вас обычный. Я пересказываю историю своей знакомой. Теперь всех, у кого ОРВИ, считают коронавирусными. То статистику намеренно занижают, то завышают. Опять статистика — раба идеологии).

Но все-таки именно проценты – любимый аргумент тех, кто отрицает существование пандемии.

Рылась, рылась. Нарыла. Оказывается, после эпидемий свиного гриппа, SARS, MERS уже проводили исследования о том, как люди реагируют на болезнь. Тестировали при этом уровень эмоционального развития. Оказалось, что те, у кого высокий уровень эмпатии, гораздо лучше воспринимали предупреждения о риске, медицинские советы об изоляции, мытье рук, социальной дистанции и убеждали других.

Эмпатия к тем, кто уже заболел, помогает «поверить в реальность» вируса, и, как результат, хорошо воспринимать медицинские советы, заботиться о себе, предупреждать других.

Мне самой милее паникеры. С ними веселей.

В любом случае иного объяснения у меня нет, нигде в серьезных источниках других исследований на эту тему не встречала. Может быть, так и есть... Люди с низкой эмпатией меньше верят/чувствуют существование вируса.

Ну, в каком-то смысле так оно и есть. В каком-то смысле вирус не существует. Вы уже перечитали школьный учебник за 9 класс, вспомнили, что вирус – неживой? Что вне клетки он не подает ни малейших признаков жизни. Что это просто кусочек РНК.

Можно сказать, что вируса нет. Вне клетки это просто кучка информации. Дискета со старыми телефонами давно забытых любимых, валяется на асфальте. Ты их не помнишь. Они тебя не помнят. И даже компьютеры уже такие не выпускают, куда та дискета вошла бы.

А вот кто-то взял да и засунул ее с дури в комп...

Дальше вы знаете.

В чем-то даже похоже на рассуждения некоторых верующих философов о природе зла. Утверждается, что онтологически (по сути) зла нет. Его нет, но оно реально. Как тень. Тень — это отсутствие света. Но она реальна.

Итак, кто-то уже выходит из карантина. Но завидовать им рано. Этот выход из карантина – так себе выход...

В Израиле прогулки в радиусе 100 метров изменили и разрешили уже 500 метров. Уже работают большинство магазинов. Книжные открыли, но что-то никто за книжками не побежал. Те, что открылись, обязаны соблюдать такие жесткие правила, что лучше уж на диване полежу, вес наберу. Выход из карантина – в первую очередь экономический. Кафе и рестораны закрыты. Если выйдешь без маски – заплатишь штраф, эквивалентный 50 долларам. Люди носы вроде высунули. И засунули обратно.

Друг в Израиле должен идти сегодня к стоматологу. Ему прислали инструкцию, которую он обязан соблюдать. Прийти ровно в срок, сумку оставить в пункте А, проследовать в пункт B, мыть руки не менее 30 секунд, немедленно проследовать в пункт С, в пункте С взять дезинфицирующий раствор, полоскать рот дезинфицирующим раствором не менее 30 секунд, немедленно проследовать в кабинет врача, ни с кем не общаться, сопровождающие исключаются. В эти казаки-разбойники играть уже не хотелось. Все решила приписка в финале, что саму процедуру врач делать не будет, не имеет права.

Вчера попросили принять участие в телемосте (так зумовские конференции для ютьюба называли давным-давно) Иерусалим-Москва. Что, спрашивают, хорошего в пандемии коронавируса.

Ну, главное, говорю, хорошо, вот что. Цивилизация находилась в таком глубоком кризисе, что стала чувствительна ко всему как старуха графиня из Пиковой дамы, что угодно могло бы ее завалить. Завалил коронавирус. Чем раньше, тем лучше.

Некоторые богатые и самодовольные неожиданно узнали, что и они, как все. Что и они бесправны перед вирусом, и в Европе отсидеться не удастся. Эта мысль поучительная и полезная сама по себе.

А, может, начнут теперь вкладываться в отечественную медицину.

Мировой кризис, говорю, бодрит.

То есть это в тебе злорадство говорит? – спрашивают.

Ничего, говорю, не поняли, честное слово. Разве я сказала, что кризис что-то плохое. Кризис – это просто изменение. Трансформация. От старого к новому.