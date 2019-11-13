Пушкин как иностранный агент

Закон об иностранных агентах-физических лицах принят. Когда его подпишет президент, иностранным агентом может быть объявлен любой человек, который распространяет информацию от организаций, признанных такими же агентами, и получает иностранное финансирование.

В иноагенты у нас записали в основном тех, кто власти неудобен, например, правозащитные организации или фонд «Династия», который занимался поддержкой отечественной науки. Он тут же закрылся, но книг в свое время издал много – стоит процитировать одну из них в своем блоге, не говоря уж об информации от какого-нибудь «Мемориала», и первое условие выполнено. А второе и того проще: стоит гражданину, скажем, Таджикистана перевести тебе на телефон сто рублей – и вот оно, иностранное финансирование. А больше ничего и не требуется.

Даже после закрытия «Династии» мы, научные сотрудники (по меньшей мере те, кто продолжает заниматься наукой) не прекращаем публиковаться в зарубежных журналах и выступать на конференциях. А значит, иногда получаем гонорары, оплаченные билеты и проживание в гостиницах, не говоря уже о грантах. И все, любой активный ученый сразу становится агентом, стоит только кому-нибудь в соответствующих органах того пожелать.

Понятно, что прижмут не всех подряд, а тех, кто по каким-то причинам неудобен. Заставят постоянно объявлять себя этим самым агентом и будут жестко штрафовать за любое умолчание. Опыт с организациями есть. Неудобного человека без лишнего шума, без громких посадок можно будет разорить штрафами и выдавить в эмиграцию. Отличное, казалось бы, решение всех проблем…

Если говорить всерьез, я не понимаю, зачем это нужно государству – создавать особый класс людей, официально объявленных почти врагами (это с нашей-то историей!).

Я прекрасно понимаю, зачем это нужно контролирующим органам: отчитываться о выявлении иностранных агентов. Это тебе не террористов ловить, они отстреливаться могут, и не наркотрафик пресекать, он хитро прячется. А тут нарушители сами в руки идут. Полистал на досуге «ВКонтакте» – выявил кучу агентов, успевай только отчитываться да медали получать.

Но все это, товарищи, полумеры. Думаю, надо присваивать статус иностранного агента даже и посмертно, чтобы благонамеренные граждане знали, чьи, к примеру, книги они читают. Кто из русских писателей не высказывался на общественно-политические темы? Кто не получал гонораров из-за границы? Многие и жили там годами – наверняка были завербованы. Идешь по заграничным городам и видишь таблички: здесь Гоголь писал свои «Мертвые души», здесь Достоевский – «Идиота» (какие всё непатриотичные названия!), здесь Чехов вообще умер. Ну, а некоторые получили финансирование в особо крупном размере в виде Нобелевской премии: Пастернаку, правда, ее получить не дали, а вот Шолохов получил.

Про эмигрантов Бунина, Солженицына и Бродского и говорить даже не будем, с ними все понятно: подкупленные вредители.

Казалось бы, самый главный наш поэт Пушкин, не выезжавший за границы империи, свободен от этого порока. Но на общественно-политические темы высказывался и он, за что и был отправлен в ссылку. А что до финансирования… про гонорары даже не будем дознаваться, на балах он точно бывал, страсбургским пирогом и лимбургским сыром регулярно угощался под французское шампанское. Небось, за счет всевозможных посланников и прочих зарубежных аристократов.

Ну ладно, писатели. А ученые? Ломоносов, к примеру, не только учился за границей, но даже был завербован в прусскую армию. По его словам, он оттуда бежал, но на самом деле наверняка был заброшен в наш тыл с диверсионным заданием. Зря он, что ли, по западным образцам основал в Москве университет!

Наука, она вообще так устроена, что без зарубежных контактов (а значит, и влияния) просто невозможно ее делать. Так что перечень отечественных ученых (в том числе и нобелевских лауреатов) сплошь будет состоять из иноагентов.

Но давайте перейдем к властителям земли русской. Главным иноагентом был, конечно, Петр Великий, явно завербованный в Голландии с заданием европеизировать Россию. О Екатерине Великой и вспоминать не стоит – вот уж кто из-за границы внедрился на самый верх… Но, впрочем, род Романовых вел свое происхождение от пруссов.

А что говорить об их предшественниках – потомках легендарного варяжского агента Рюрика! На Русь вообще боярские рода какие из Литвы выехали, какие из Орды (и даже Великие Князья вполне официально были ордынскими агентами, получая ярлык на княжение от хана), а какие хвастались происхождением от варяжской дружины того самого Рюрика. Получается, почти вся элита была иноземной!

Наконец, обратимся к православию. Ввели его в славянских землях византийские агенты Кирилл и Мефодий, да и буквы, которыми мы все пишем – греческие по своему происхождению. Равно как и все церковные книги, обряды и почти все традиции, все первые русские иерархи и многие священники вроде преподобного Максима Грека.

Да что там говорить, знаменитый русский колокольный перезвон – и тот заимствован с Запада, а «малиновым» его называют не по отечественной ягоде, а, насколько мы можем судить, по бельгийскому городу Малин! Вот как глубоко внедрились иноагенты даже в наши святыни…

Так что если уж объявлять всех нас иностранными агентами и требовать, чтобы мы так представлялись даже в булочной, то надо и в школьную программу внести уточнения. «Александр Сергеевич иностранный агент Пушкин: люблю тебя, иностранного агента Петра творенье…» Ну, или всем уходить в леса, возвращаться в первобытное, не потревоженное иноагентами состояние: жить в избах, срубленных без единого гвоздя, есть пареную репу вместо американской картошки, царапать знаки на бересте и молиться идолам Перуна, Велеса и Мокоши. Чтобы все исконное.

Но всегда были и есть сегодня, по счастью, пламенные патриоты, которые непричастны к иноземному финансированию и вольнодумным текстам. Эти люди неусыпно заботятся о благе народном, наставляя и контролируя этот самый народ на его же деньги, получая неслабые зарплаты из бюджета. И потом тратят их – так уж со времен Рюрика повелось – на китайские шелка, дамасских скакунов и фряжские вина. Ну, в наши времена, разумеется, на швейцарские часы, германские автомобили и все те же фряжские вина. И главное – на виллы у альпийских озер, яхты в средиземноморских портах, на американское образование и европейское гражданство для своих детей.

Нет, денег они за границей не берут. Они их там оставляют. Настоящие патриоты.