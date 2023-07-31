Кевин Спейси оправдан, но отмылся ли?

Дважды оскароносец Кевин Спейси (получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2000 году в фильме «Красота по-американски» и за лучшую мужскую роль второго плана в 1995 году за «Обычных подозреваемых») оправдан судом присяжных в Лондоне по девяти пунктам обвинения в сексуальных преступлениях в отношении четырех мужчин в период с 2001 по 2013 год.

Из них — по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии, по одному пункту в принуждении человека к сексуальным действиям без его согласия и по одному пункту обвинения в принуждении человека к проникающим сексуальным действиям без согласия.

Такой подарок суд сделал актеру на 64-летие. Однако в нашем восприятии довольно трудно оценить такой подарочек однозначно.

То ли отмылся человек, то ли, наоборот, еще сильнее его вываляли в грязи за его же деньги, потраченные на адвокатов.

Начать с того, что процесс не был закрытым, поэтому все скабрезные подробности обвинений все эти годы мусолила пресса, а в суде перед присяжными их еще раз живописали. Как кто кого хватал за гениталии и что человек при этом чувствовал. Кто пытался добиться покровительства звездного актера, напился с ним в баре, а потом «неожиданно» обнаружил, проснувшись, что с ним совершают оральный секс.

Спустя долгие годы оный молодой человек решил, что он тогда был против, хотя до этого написал Спейси письмо с просьбой «быть его наставником» и пошел с ним в бар закрепить, так сказать, отношения. При том что сексуальная ориентация звезды для соответствующего круга секретом не была. Но потом то ли карьера не пошла, запущенная через постель, то ли захотелось большего. Денег в том числе.

При этом заявители по закону имеют право на пожизненную анонимность, а вот Спейси останется теперь в этом во всем по гроб жизни.

Процесс длился четыре недели, присяжные размышляли над вердиктом 12 часов. Среди свидетелей защиты были сэр Элтон Джон, по видеосвязи из Монако, а также его супруг Дэвид Ферниш. Обвинения были сняты на том основании, что эпизоды происходили в общем на фоне сексуальных отношений Спейси с мужчинами «по обоюдному согласию».

Впервые обвинения против Спейси были выдвинуты в 2017 году, то есть спустя минимум четыре года после последнего эпизода, в котором его обвиняли, и спустя 16 лет после первого.

Нормальный такой срок для движения MeToo, в данном случае в мужском исполнении. Об «изнасилованиях» вспоминают спустя порой десятилетия. Нам такого точно не понять. Например, один из обвинявших Спейси актеров только в 2017 году «вспомнил», как Спейси якобы пытался вступить с ним в половую связь в 1986 году. Впрочем, по этому делу звезда была оправдана еще в прошлом году.

К 2017 году Спейси уже покинул должность художественного руководителя всемирно известного лондонского театра Old Vic в Лондоне, однако на тот момент еще снимался в главной роли Фрэнка Андервуда в политической драме Netflix «Карточный домик». Самого персонажа после начала скандала просто убили.

После 2017 года карьера Спейси не просто пошла под откос, а рухнула.

Его в буквальном смысле изъяли из «Карточного домика», не только лишив роли, но и заменив в уже отснятых эпизодах. Он также потерял контракт на съемки в фильме «Все деньги мира» Ридли Скотта. В снятом материале его тоже вымарали и заменили. Такой вот оказался сэр Скотт чистюлей. В ноябре прошлого года американский суд постановил взыскать со Спейси 31 млн долларов в пользу студии MRC, как раз ответственной за создание «Карточного домика».

Вообще денежные потери актера от всей этой истории оказались огромными. И если бы он не обладал на момент возникновения сексуального скандала состоянием примерно в 100 млн долларов, то не смог бы позволить себе дорогостоящие многолетние судебные тяжбы, во время которых приходилось содержать целую свору адвокатов.

Средняя почасовая ставка адвоката в США в прошлом году была 313 долларов, но уровень Спейси, скорее всего, требовал ставки от 500 в час. В Британии расценки схожие. Он потерял 6,5 млн долларов заработка в «Карточном домике», где на момент ухода получал 500 тысяч долларов за съемки в одном эпизоде (всего предполагалось 13 серий с его участием).

На момент, когда разгорелся сексуальный скандал, Спейси зарабатывал в среднем 12 млн долларов в год. Практически все эти деньги он потерял. И вряд ли сможет теперь в полной мере получить компенсацию (если вообще дойдет дело до компенсации), поскольку уже после оправдательного приговора суда сам же признался, что его репутация безнадежно испорчена. А репутация — дело такое, монетизируется порой самым непредсказуемым образом. В том числе отрицательно.

По состоянию на прошлый год все состояние актера оценивались уже примерно в 70 млн долларов.

Таким образом, только прямые потери, без учета упущенных заработков и выгоды составили не менее 31 млн долларов за шесть лет.

Вряд ли теперь эти деньги удастся вернуть обратно. Тем более что и сам Netflix потерял минимум 39 млн долларов от потери «Карточного домика». Что помогло Спейси продержаться на плаву, так это большое количество дорогой недвижимости.

Тут, конечно, можно было бы перейти к «морали». К примеру, представить себе подобный процесс в России, да еще с присяжными, да еще вокруг скандала с «однополым сексом» сегодня решительно невозможно. А лет через 10-20? Каково будет состояние морали и нравственности — и «открытости» — публично обсуждать, да еще рассматривать в суде такие вещи в российском обществе? Никогда? Хотя есть же поговорка — никогда не говори «никогда».

Хочется, конечно, «поменьше грязи», но пока что история человечества показывает, что, однажды появившись, та или иная «грязь» же от него не отлипает.

Движение MeToo, прокатившееся скандально-гламурной волной по западным странам, в нашей стране, как известно, никакого развития не получило. Были отдельные попытки обвинить в приставаниях отдельных политиков-«зайчуток», но они ничем не кончились. В том числе не имели никаких последствий для репутации оных. Ввиду во многом, конечно, из-за того, что само понятие политической репутации в нашей стране — весьма относительное.

При этом в качестве отдельного положительного момента провала «митушниц» на русской почве следует отметить то, что в самом этом движении изначально присутствовал сильный момент спекуляции, шантажа и корысти. «Вспоминали» про «изнасилования» подчас те, кто сделал карьеру (в том числе в Голливуде) через постель и в момент карьерного роста никого ничего не смущало. Обвинения выдвигались против тех, у кого были деньги и влияние — с целью в том числе, спустя долгие годы после «эпизодов», убить влияние и самим срубить денег с «насильника». Нам такого, как говорится, не надобно.

Однако есть в этом «митушничестве» положительный момент и с другой стороны. Теперь все-таки многие (но не все, конечно, не все), прежде чем кого-то «хватать за задницу», десять раз подумают — а не аукнется ли потом это карьерными, судебными, денежными и, главное, репутационными неприятностями когда-нибудь в будущем. Потому как неизвестно ведь, куда на очередном историческом этапе шарахнется русская общественная мораль и нравственность.

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