Поработаем еще

Периодически россиян спрашивают: не хотите ли вы перейти на четырехдневную рабочую неделю? Ну чисто теоретически, разумеется. И те отвечают в большинстве своем, что, мол, да, чисто теоретически, хотели бы. И продолжают ходить на работу. Довелось видеть опросы, где чуть ли не 80% за четырехдневку. Ну и что?

В разных странах мира подобные разговоры даже где-то уже перешли в практическую плоскость.

Например, в Испании разрешат перейти на такой режим любой компании. Правда, надо будет работать четыре дня не по восемь часов, а по десять. В этой чудной стране вечного солнца и туристов вообще есть милый обычай не только сиесты часа эдак по два-три, но и сокращенного рабочего дня в понедельник (далеко не во всех компаниях, конечно). Поскольку, как известно, понедельник – день тяжелый.

В Казахстане в следующем году внесут опцию 4-дневной недели в трудовое законодательство. В Японии правительство уже давно продвигает идею 4-дневки как общенациональную. Однако японцы-работоголики никак не хотят проникнуться такой идеей. Все вкалывают и вкалывают. Как роботы, которые если не работают, то «умирают».

В Исландии чуть ли не три четверти занятого населения перешли к разного рода сокращенной рабочей неделе. Так что представьте себе, что вы в Исландии и у вас три выходных….

В разных странах Запада отдельные компании вовсю экспериментируют с 4-дневкой. В точности согласно заветам Маркса, который предсказывал увеличение количества свободного времени по мере развития экономики. Все, кто отважился на эксперимент, страшно довольны. Работники, говорят, выполняют или даже перевыполняют производственные планы, выросла креативность, укрепилось здоровье, люди лучше спят и меньше болеют. Прибыли не падают.

Как говорится, чего ж мы еще ждем? Тем более что в отдельных российских компаниях тоже на такой эксперимент решились – и ничего плохого с ними не произошло. Однако таких компаний – ничтожное количество (не более 1-2%). Поскольку наше начальство по большей части либеральничать с «людями» не любит, а то они – «распустятся и обленятся».

Короткая «эпоха ковида» (мы еще, похоже, не оценили всех ее прелестей, особенно по сравнению с прелестями текущей жизни) вообще заставила многих работодателей пересмотреть свои взгляды на удаленку, но также и на сокращенку. Правда, в нашей стране в меньшей степени: начальству все-таки комфортнее, когда оно может охватить взглядом, скажем, подведомственные ему офисные войска, а не пустые стулья.

Во многом, конечно, склонность тех или иных компаний и производств удлинять «поводок времени» для своих работников зависит от того, сколь велика роль именно креативности в ее конечном продукте.

Поскольку креативность вообще ходит рука об руку с личной свободой работника. Этого у нас многие чиновники в упор не хотят признавать, полагая, что изобилие вводимых по всякому поводу запретов и ограничений никак не мешает творчеству: вон в «шарашках» наши деды много чего натворили, и мы можем повторить, думают некоторые. Но ошибаются.

К тому же сокращение рабочего времени требует повышения эффективности производственных процессов и существенной их оптимизации. Меньше проводить совещаний, например. Но многие начальники испытывают настоящий административный оргазм во время таких совещаний, выволочек подчиненным и раздачи поручений на уровне повторения банальностей: проследите, мол, Иван Петрович, чтобы все было хорошо, четко и вовремя. И такой весь из себя – брови домиком и взгляд суровый.

Многие современные исследователи трудовых процессов считают, что пятидневная неделя – это вообще продукт экономики ХIХ-ХХ веков, но никак не ХХI.

Хотя сама по себе идея о том, что в принципе уменьшение числа рабочих часов полезно, – не нова. Советская Россия стала одной из первых стран в мире, кто ввел 8-часовой рабочий день, но два выходных в неделю появились лишь при раннем Брежневе: 7 марта 1967 года постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями и продолжительностью до 42 часов.

А вот самый первый эксперимент с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными начала в 1926 году американская компания Ford Motor.

Затем уже в рузвельтовском федеральном законе «О справедливых трудовых стандартах» 1938 года была установлена минимальная почасовая оплата труда (тогда 25 центов в час), 44-часовая рабочая неделя и оплата сверхурочных в 1,5 раза больше обычной зарплаты. С 1940 года в США была введена 40-часовая рабочая неделя.

В СССР в 1930-е годы, напротив, практиковалась шестидневная рабочая неделя с фиксированными выходными днями, которые приходились на 6, 12, 24 и 30 числа каждого месяца. А с июня 1940 года был осуществлен переход с шестидневки на семидневную неделю, «считая седьмой день недели – воскресенье – днем отдыха». Право на 41-часовую рабочую неделю закрепила лишь Конституция 1977 года, а затем уже «под занавес СССР» законом РСФСР от 19 апреля 1991 года была установлена продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю. Сейчас как раз в Америке начались массовые эксперименты с четырехдневной рабочей неделей, так что через несколько десятилетий, глядишь, мы снова их догоним.

По факту, конечно, люди часто работают гораздо дольше и больше, чем то предписано в законах и конституциях разных государств. Или существенно меньше.

Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что среднегодовое количество часов, отработанных наемными работниками, скажем, в 2021 году, было самым низким в Германии — 1332 часа (25,6 часа в неделю). Американцы работают в среднем 1767 часов (34 часа в неделю), а канадцы — 1664 часа (32 часа в неделю). Среди других мест, где тоже уже экспериментируют с 4-дневной рабочей неделей, в Великобритании работают 26 часов в неделю, испанцы работают 30 часов в неделю, а японцы 31 час. Если посмотреть на эти цифры, то может показаться, что, скажем, средний американец в возрасте 16 лет и старше уже имеет почти эквивалент 4-дневной рабочей недели, а у рабочих в некоторых других странах еще больше свободного времени.

Однако на деле с возрастом увеличивается и количество рабочего времени работника. Средний показатель по странам очень занижают именно самые молодые работники. И так во всех странах, как правило. Что касается россиян, то только на основном месте работы они в среднем в году работают 1874 часа (средний показатель по ОЭСР 1678 часов) — это намного больше, чем в Японии и США, но чуть меньше, чем в Корее и Мексике. Так, в 2021 году в среднем россияне работали 38 часов в неделю, притом мужчины 39 часов, а женщины менее 37.

Причина всему – более низкая производительность труда в РФ, чем в большинстве стран ОЭСР. Так, до начала военного конфликта на Украине и нынешней девальвации рубля, по подсчетам Международной организации труда, один российский работник производил продукции, товаров и услуг на 56 тысяч так называемых международных долларов (м.д. вычисляется делением единицы валюты соответствующей страны на расчетный показатель паритета покупательной способности, которую доллар США имел внутри США в определенное время, скажем, в «нулевые годы»), тогда как в Германии на одного работника приходится 101 тыс. В США – 127 тысяч. А низкая производительность труда в РФ – это производная от низкого уровня механизации и дефицита квалифицированных кадров.

Между тем, доказано, что укороченная рабочая неделя будет только способствовать дальнейшему росту квалификации работника, поскольку у него появляется больше времени для личного развития. То есть пока мы тут убиваемся на работе по 1874 часа в год, «они там» уйдут в еще больший отрыв по уровню квалификации.

Помимо того, у людей могло бы появиться больше времени проводить с семьей, друзьями и любимыми собаками-кошками. Они могли бы уделять больше времени своему здоровью, больше путешествовать, больше потреблять товаров и услуг, тем самым тоже работая на повышение ВВП. Была бы меньше нагрузка на городской трафик.

Правда, у нас и тут могут быть проблемы. Вот появится три свободных выходных – и что с этим делать?

Некоторые политики и так считают, что в январе мы слишком много отдыхаем, подразумевая, что – пьем. Так они о нас думают. С детьми время проводить? Но у нас до 80% школ и вузов имеют 6-дневную учебную неделю. В том числе за счет явно лишних там предметов и неэффективных методов обучения. Мест проведения «культурного досуга», особенно вне больших городов, мало. Доступных спортивных сооружений – еще меньше. Спортинвентарь современного качества – дорогой. В городки и футбол дворовый не все готовы играть. Ходить за дешево с палатками в походы на три дня тоже не все захотят, особенно длинной зимой. Путешествовать можно на практике теперь разве что по родной стране. Книжки читать и учиться? А на фига, если какой-нибудь необразованный блогер-инфлюенсер срубает миллионы с лохов без всякого личного роста? А зарплата толкового инженера – это примерно расходы такого блогера за сутки.

Да и вообще сейчас всерьез обсуждать переход на 4-дневную рабочую неделю – совсем неподходящее время. Почему? Догадайтесь сами с трех раз. А потому arbeiten, arbeiten и еще раз arbeiten. Ибо солнце еще высоко, а отдых у тихой речки – еще далеко…

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