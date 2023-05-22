Алло, мы ищем таланты

В прошлом году США выдали россиянам 445 виз типа О-1. Так классифицируются «визы для талантов». Рост идет третий подряд: в 2020 году было выдано 135 таких виз, в 2021 году – 247. Аналогичная программа есть в Великобритании: Global Talent Visa дает право на работу в стране до пяти лет, после чего такие люди уже, как правило, и не уезжают. В 2020 году россиянам таких виз было выдано 34, в 2021 году – 72, а в 2022-м – 397. Кто-то скажет, что это ерунда, на все про выдано в прошлом году не более тысячи виз. Однако мы не знаем, скольким из этих людей предстоит совершить открытие или достигнуть еще каких-нибудь выдающихся успехов в науке, культуре, образовании и всех тех областях человеческой деятельности, которые в том числе определяют конкурентоспособность страны и ее прогрессивное развитие. Тут ведь счет не на миллионы идет. Все звезды наперечет. Притом следует учесть, что в прошлом году в отношении россиян были введены жесткие ограничительные меры со стороны Запада, которые в том числе затруднили их передвижения по миру, лишили возможности пользоваться за границей банковскими картами, выпущенными в России, переводить деньги за границу. Помимо этого, США уже несколько лет вообще не выдают визы российским гражданам в самой России. И тем не менее сотни людей с семьями, которые могли бы сделать славу российской науке и технологиям, прорываются на выход.

В мире сейчас развернулось жесткое соперничество между ведущими странами за привлечение талантов. Если на Западе подобные программы существовали давно, то Китай вступил в это в соревнование относительно недавно. В точности руководствуясь указанием товарища Си Цзиньпина о том, что «конкуренция в сегодняшнем мире – это прежде всего конкуренция человеческого таланта и образования».

Еще недавно Китай катастрофически страдал от оттока талантов: десятки тысяч студентов после учебы за границей, прежде всего в США, стремились зацепиться и не возвращаться на родину. Но власти КНР начали инвестировать огромные деньги в то, чтобы вернуть в Китай прежде всего тех, кто обучался за границей по дисциплинам, которые определяются аббревиатурой STEM (science, technology, engineering and mathematics). Сегодня китайские научно-исследовательские институты предлагают обладателям американской или иной западный докторской степени зарплаты в три (!) раза больше, чем они могли бы получать в любом, даже самом хорошем университете США. Создаются и другие стимулы (прежде всего материальные) для возвращения китайцев домой. Британия также не удовлетворена текущим состоянием дел и, согласно недавнему решению премьера Риши Сунака, приняла отдельную программу для привлечения как минимум 100 лучших в мире молодых исследователей в области искусственного интеллекта. В 2019 году Великобритания в принципе отменила квотирование для высококвалифицированных работников, с тех пор в страну идет нарастающий их приток. Прежде всего из стран третьего мира.

В Канаде еще в 2015 году была принята программа Express Entry, которая позволяет высококвалифицированным иностранным гражданам всего за год получить статус постоянного резидента. Первыми среди тех, кто воспользовался этой программой, стали граждане Индии, закончившие магистратуру в сфере STEM. Только за первые три года действия этой канадской программы число обучающихся в стране по программам докторантуры граждан Индии выросло почти в два раза. Примечательно, что за тот же период больше чем на треть сократилось число индийских студентов, обучающихся по тем же специальностям в США. Почему? А потому что Америка до сих пор предъявляет, как считают уже многие внутри самих Соединенных Штатов, слишком жесткие визовые требования к высококвалифицированным специалистам. Сказываются традиционные опасения, что какие-нибудь айтишники въедут по туристической визе и останутся работать нелегалами.

Кстати, именно по этой причине россиянам, обладающим соответствующими компетенциями и пытающимся получить американскую визу не в России, а в других странах, выдают туристическую визу не более чем на год, и то после жесткой административной проверки, которая длится несколько недель (обычно гражданам РФ дают трехлетние визы США, если вообще дают). Процент отказов для таких россиян гораздо выше, чем для всех остальных. Кто-то скажет – русофобия. Другие обратят внимание на «шпиономанию»: американцы боятся, что под видом мирных айтишников к ним проникнут российские хакеры и шпионы. Ровно по той же причине несколько лет назад они ужесточили требования и для таких же китайских специалистов, а также для тех китайцев, кто хочет приехать в Америку студентом.

Между прочим, президент Байден после начала военного конфликта на Украине выступил с инициативой, чтобы россиянам, обладающими высококвалифицированными профессиями (инженерам, айтишникам и т. д., все та же сфера STEM) предоставлялся облегченный или вообще безвизовый въезд в США. Однако эту инициативу категорически зарубил американский Конгресс.

Сейчас многие трезво мыслящие люди в самой Америке призывают к радикальному смягчению именно визовых условий для высококвалифицированных иностранных специалистов. Прежде всего, в этом видят шанс получить конкурентные преимущества по отношению к главному геополитическому сопернику – Китаю. Ведь благодаря усилиям Компартии КНР по возвращению собственных национальных талантов и привлечению чужих за последние пару десятилетий китайские специалисты, окончившие докторантуру преимущественно на Западе, создали внутри собственной страны стартапов не менее чем на 100 миллиардов долларов

К либерализации визовых требований США недавно призвал основатель и CEO компании Google Эрик Шмидт. Он бьет тревогу в связи с тем, что уже через 5-7 лет американские высокотехнологичные компании, прежде всего производители чипов, будут испытывать дефицит в квалифицированной рабочей силе в объеме не менее 300 тыс. рабочих мест. Подготовить такое количество национальных кадров не представляется возможным. Современная молодежь предпочитает гуманитарные науки, а то и вовсе какой-то вариант многолетних творческих исканий, нежели усердно корпеть над учебниками по математике, инженерии и прочим трудным наукам. Это в полной мере касается и нашей страны. Также дополнительным осложняющим фактором является продолжающаяся деградация российского технического образования.

В настоящее время иностранные студенты составляет более 70% (!) всех аспирантов, которые изучают компьютерные науки в Америке. После окончания обучения они получают право подать заявку на визу H-1B. Однако такой тип визы выдается не в зависимости от таланта того или иного кандидата, эти визы распределяются методом лотереи — точно так же, как в лотерее green card. Поскольку число соискателей намного превышает выделяемую квоту, вероятность успеха в такой лотерее составляет около 10%. Китай подобной дискриминацией не заморачивается, поэтому ему удается переманивать к себе обратно не только собственных граждан, отучившихся в Америке, но и привлекать преподавательские и научные кадры со всего мира.

Согласно ежегодно составляемому рейтингу наиболее привлекательных для зарубежных талантов стран, в текущем году первая пятерка среди стран – членов Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР, Россия в нее не входит) представлена следующим образом: Новая Зеландия, Швеция, Швейцария, Австралия, Норвегия.

По критерию привлекательности страны для переезда иностранных предпринимателей пятерка лидеров выглядит несколько иначе: Швеция, Швейцария, Канада, Норвегия и Новая Зеландия. А вот что касается рейтинга по критерию привлекательности для иностранных студентов, то на первом месте стоят как раз США, за ними Германия, далее Великобритания, Норвегия и Австралия. По мнению многих специалистов, если бы США практиковали более гуманную по отношению к иностранным специалистам визовую политику, то они были бы на первом месте во всех трех рейтингах. Это обстоятельство стоит учесть и нашим чиновникам, если озаботиться аналогичной проблемой. Высококвалифицированные мозги любят легкость передвижения.

Все более масштабное перетекание рабочей силы из одной стороны в другую, в том числе высококвалифицированных работников, является важнейшей чертой современной мировой экономики. К началу пандемии (более поздних цифр пока нет) общее число мигрантов во всемирном масштабе достигло 272 млн, это 3,5% населения планеты. Для сравнения, в начале нынешнего века это число было 173 млн человек, в 2010 году 222 млн.

Основная охота за чужими мозгами разворачивается сейчас в сфере искусственного интеллекта. Число рабочих мест в этой сфере выросло в несколько десятков раз за последние десять лет. И даже ведущие страны испытывают все более суровый дефицит подобных специалистов. И если в США он исчисляется сотнями тысяч, то по оценкам китайского министерства промышленности и информационной технологии, в КНР дефицит составляет несколько миллионов рабочих мест.

Российское правительство недавно объявило, что собирается обновить программу по возвращению россиян из-за рубежа. Причем акцент планируется сделать именно на льготах для привлечения высококвалифицированных специалистов в самых разных отраслях. Это абсолютно правильная постановка задачи. Еще более правильно то, что кураторство этой программы собираются передать от МВД Минпромторгу и Минтруду. Действительно, МВД – это не по части прогресса и всяких там STEM. МВД – это по части безопасности.

Программа переселения соотечественников действует в России уже более 15 лет. По ней приехали более 800 тыс. человек. Однако она не была заточена для привлечения именно высококвалифицированных специалистов. Результаты чего мы видим на нынешнем рынке труда, на котором гастарбайтеры обильно представлены на неквалифицированных и немеханизированных работах. Вопрос, зачем их тут столько, остается риторическим. Это наглядный пример демпинга на рынке труда и дестимулирования всякой механизации и внедрения прогрессивных технологий.

Если говорить о привлечении настоящих талантов, то следует говорить и о качественно иных мерах по стимулированию их переезда. Тут уже не отделаешься выплатой более чем скромного пособия на срок до полугода (при отсутствии источников дохода) и оплатой переезда. Нужны на порядок другие деньги. Нужны и целый ряд принципиальных политических решений. Например, когда один из руководителей влиятельного силового ведомства говорит, что новых граждан России надо отправлять на фронт на Украину, то это вряд ли будет способствовать переезду не только неквалифицированных, но и тем более квалифицированных работников. Кроме того, скорее всего, следует отказаться от этнического принципа поощрения переселенцев, перейдя к балльной системе, где фактор принадлежности к «русскому миру» в широком смысле будет лишь одним из факторов, но не определяющим — и точно не единственным. По опыту других стран фактор высокой квалификации перевешивает национальность и прочие подобные вещи. Именно поэтому в Америке и Канаде оседают в том числе китайцы, а полмиллиона граждан стран Евросоюза работают на развитие американских технологий в США. От 30 до 50% образованных специалистов из стран третьего мира едут в страны ОЭСР. Россия не должна пренебрегать в том числе и этим ресурсом. Может, он для нас вообще единственный. Высококвалифицированный специалист из Кении, Индии или Бангладеш ничем не хуже, чем такой же специалист из Узбекистана или Армении. Главное – это уровень подготовки и образования.

Разумеется, сейчас, учитывая военно-политическую ситуацию, наверное, не самое лучшее время мечтать о том, что в Россию валом повалят высококлассные специалисты из зарубежных стран. Однако если попытаться все-таки заглянуть в будущее, то решать проблемы, связанные с технологическим отставанием нашей страны, придется (помимо решительного улучшения системы образования в целом) именно такими методами. А также стараться минимизировать отток национальных мозгов.

Эта политика, вопреки широко распространенным среди чиновничества представлениям, ни в коей мере не ограничиваются только денежными вопросами и размерами соответствующих пособий. Речь идет о том, чтобы сделать привлекательным все российское общество, чтобы в него стремились влиться граждане других стран, необходимые для дальнейшего развития страны. В нынешнем виде оно таковым, увы, со стороны не выглядит. В чем следует в том числе признаться себе и составителям новой программы привлечения соотечественников и всех остальных. А признавшись, сделать соответствующие предложения.

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