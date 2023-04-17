Меньше народу – больше кислороду

Все-таки приятно, как человеку «советской формации», когда выполняются старые планы КПСС, хотя самой КПСС уже давно нет и в помине, как нет и страны, которой она управляла.

В апреле 1986 года было принято одно из самых известных постановлений позднего СССР – «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране», согласно которому каждая советская семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году. Эта задача, правда, не была выполнена в срок, да и сам СССР до указанной даты успел развалиться. Однако с опозданием более чем на 20 лет, можно сказать, цели в общем оказались достигнутыми. Хотя парадоксальным образом проклятый жилищный вопрос продолжает мучить и портить наших сограждан. Но уже по-новому. Кардинальным образом изменились объективные обстоятельства, поэтому сейчас решенность или нерешенность жилищного вопроса определяется уже совсем по другим критериям, нежели это происходило в Советском Союзе.

Когда принималась «Жилищная программа партии», она была рассчитана на строительство до 2000 года до 2,25 трлн кв. метров жилья, что позволило бы расселить примерно 10 млн семей (каждая седьмая), которые в то время проживали в коммунальных квартирах и общежитиях. При этом брали в расчет еще и прирост населения СССР – в примерно 30 млн человек за те же 15 лет. Поначалу дело пошло споро: в год (до момента распада СССР) строилось по 130 млн кв. м жилья. Но это во всем СССР. В РСФСР рекордный для всего советского времени показатель составил в 1987 году почти 73 млн кв. метров. Для сравнения: в прошлом году в России было построено 102,7 млн кв. м, что на 11 % больше, чем в 2021 году.

При этом индивидуальное жилищное строительство, которого в СССР фактически не было, дало больше половины объема – 57,2 млн квадратов. Более того, объективно вообще пора бы уже отказаться от ставки преимущественно на «многоквартирные человейники» в бетонных трущобах, а активно поощрять индивидуальное жилищное строительство. Но это, конечно, противоречит интересам стройкомплекса, а посему идея встретит его сопротивление. А ведь идея «Каждая семья должна жить в своем доме» вполне тянет на статус национальной идеи. В том числе так «удобнее и комфортнее» плодиться и размножаться.

Вот ведь что рынок животворящий делает, а также крайне мотивированный (по разным каналам, включая корыстные) строительный комплекс, плюс массовая ипотека. Не будем также забывать о вкладе в решение «жилищного вопроса» демографии. Отрицательной. Поскольку никакого существенного прироста населения в России (имеется в виду бывшая территория РСФСР) за постсоветские годы не случилось, более того, в последние годы оно сокращается. Меньше народу – больше кислороду, как говорится.

Последние советские годы средняя обеспеченность жилплощадью выросла на скромные 2 кв. м на человека – с 14,6 до 16,5 кв. м. На начало 2022 года это показатель составлял уже 27,8 кв. м. на человека. По обеспеченности жильем на душу населения Россия занимает вполне пристойные 30-32-е места (по обеспеченностью отдельными комнатами на человека – 36-е место). При этом темпы вводимого в строй жилья в последние годы уверенно опережали даже европейские.

Коммуналки как явление в стране практически ликвидированы, как и велела в 1986 году КПСС. По состоянию на начало 2022-го в таких квартирах проживали не более 1% населения (еще 2% в общежитиях). Коммунальные квартиры как более-менее массовое явление остались разве что в Питере, «городе русской революции», как его звали в советское время. Что по-своему, конечно, символично. Сказывается специфика жилищного фонда и то, что победивший в свое время пролетариат стал массово заселяться – с «уплотнением» – в квартиры бывших господ. В городе и сегодня остается более 67 тыс. коммунальных квартир, в которых проживают почти 230 тыс. семей.

В стране в целом почти 70% живут в отдельных квартирах, а остальные почти 30% — в индивидуальных домах (в сумме 97,2% населения). При этом и качество жилья с начала века значительно выросло. В среднем, разумеется. Электричество имеется у 99% домохозяйств, печное отопление сократилось в использовании до 10%. При этом использование центрального отопления снизилось за последние 10 лет с 63% до 56% домохозяйств, что вполне соответствует мировым тенденциям и росту ИЖС. Доля домохозяйств без горячего водоснабжения снизилась за 10 лет с 25 до 11%, без канализации – с 17 до 5%.

Зато появились новые проблемы. Ветхое жилье, например, которое становится все более ветхим на фоне усугубляющегося кризиса всего ЖКХ. До 70% новостроек стоят нераспроданными: люди просто не тянут расценки, которые в сговоре с банкирами-ипотечниками устанавливает стройкомплекс. Виданное ли было дело в СССР, чтобы построенный дом пустовал?

Вместо того чтобы числиться в коммунальных по прежним меркам квартирах, люди арендуют жилье, часто кооперируясь с другими совершенно незнакомыми им людьми и теми, кто не является им родственниками. С полуотжившей, но во многом сохранившейся системой прописки/регистрации понять, какая квартира формально «коммуналка», а какая нет, часто невозможно. В ней могут быть зарегистрированы разные люди. Иногда граждане просто съезжают на дачу и там живут постоянно, хотя «дача» зачастую считается формально не пригодной к постоянному проживанию. И так далее. Наконец, сокращающееся население страны продолжает вносить свою лепту в «решение жилищного вопроса».

Таким образом, рынок решил за советских коммунистов много поставленных в упомянутом в начале постановлении ЦК КПСС проблем. Но породил много других, о которых во времена СССР и не подозревали применительно к нашей жизни.

Многие наивно полагают, ностальгируя по советским временам, что можно «вернуть оттуда» только хорошее, но проигнорировать, оставить в прошлом все плохое. Так не бывает. Колесо истории нельзя провернуть назад ни по каким параметрам. Как бы многим того ни хотелось. Оно катится только вперед, перемалывая в труху любые попытки реставрации. Главное при этом тем, кто «подбрасывает», самим вовремя отскочить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.