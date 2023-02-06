Квест «Найди Иуду»

Случился недавно забавный (назовем это так) казус. Минкульт направил Третьяковке письмо с требованием отчитаться «по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галерее в соответствие с духовно-нравственными ценностями».

Поводом стала жалоба некоего гражданина Сергея Шадрина, поступившая в ведомство. Сей гражданин зачем-то поперся в эту самую Третьяковку вместо пивного бара и наткнулся там на цикл под названием «Тайная вечеря» художницы Наталии Нестеровой. После чего потребитель услуг высокого искусства выказал в письме в Минкульт свое неудовольствие тем, что, просмотрев все 13 полотен цикла, он пришел к выводу, что «по содержанию невозможно понять, кто является Иудой».

Я лично абсолютно уверен, что если бы оный гр. Шадрин попал волею чудесного случая в Милан и там ему удалось бы (а это ой как непросто) достать билет в доминиканский монастырь Санта-Мария-делле-Грацие, где, собственно, находится оригинал одноименной гениальной картины Леонардо да Винчи, то он бы ни за что и там не распознал, кто именно из сидящих за одним столом с Иисусом его учеников является Иудой.

Леонардо ведь это довольно хорошо зашифровал для таких «шариковых». Внешне Иуда у него практически не отличим от других учеников, хотя свет не падает на его лицо (в отличие от остальных), и оно оттого кажется темнее. Однако ввиду не очень хорошей сохранности полотна сегодня это можно разобрать, только если знаешь, куда смотреть. К тому же Иуда у Леонардо посажен не на противоположный конец стола, как делали все художники до него, а практически рядом с Иисусом. Главная же отличительная деталь не сразу заметна: в руках Иуда держит маленький мешочек. Намек на те самые 30 серебряников? Хотя известно, что Иуда был казначеем в «школе Иисуса» и немножко подворовывал. И согласно Евангелию от Иоанна, он получил деньги на руки уже после того, как вышел с трапезы и предал своего учителя.

Так вот и у Нестеровой, если взять на себя труд присмотреться, Иуда тоже обозначен. Например, на одном из полотен цикла именно над ним, и только над ним, нет нимба, в отличие от других апостолов. Нимба нет, Карл!

Между тем, даже более-менее продвинутый школьник вам сейчас скажет, что умение определить, кто сейчас у нас Иуда, есть, говоря словами вождя мирового пролетариата, «важнейшее из искусств».

А еще Шарикова, ой простите, Шадрина возмутили сцены из картин второй половины ХХ века, которых он тоже насмотрелся в Третьяковке сверх меры, где показаны «многочисленные похороны, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры. Наконец, добила его, видимо, статуя Пьеты, созданная в 1978 году, в годы махрового «застоя», Александром Бургановым, на которой отсутствует голова у Богородицы, что наш герой счел «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета.

В лучших традициях советского классического доноса – жив, жив такой жанр, руки-то помнят и сердца горят – гражданин Ш. апеллирует к государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», как они изложены в указе президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809.

Тут, конечно, иной слабонервный чиновник должен тотчас пасть ниц и трижды перекреститься – «чур меня, чур»! А оправившись от первого испуга, броситься проверять, не прокралась ли где скверна в сферу ценностей. Нет ли поползновений на покушение на них.

Минкульт наш, как известно, это не какая-то там прачечная, а потому не послал оного гражданина по известному всему простому русскому народу адресу из трех букв (скажем, в суд), а взял дело в разработку. На полном серьезе. Мол, если есть сигнал от народа, то надо внять. Все это тоже в чисто советском духе, когда

чиновники-партократы сами создали культ «простого человека труда», который токмо в силу своего классового правильного происхождения может своим чутким классовым чутьем отличить подлинное искусство от буржуазных или, того хуже, мелкобуржуазных извращений. А потом юзали сей светлый образ и в хвост и в гриву. Такой «классово родственный элемент» вмиг определит, кто Иуда, а кто честный и идейно грамотный строитель коммунизма. Ну или теперь госкапитализма.

Тут надо, конечно, для начала было бы гражданина Ш. «пробить по базам». Кто он нам, настоящим патриотам, свой али тролль засланный, а то и провокатор в интересах мировой закулисы. Не замечен ли в чем предосудительном. Нет ли приводов в полицию. Кем и где работает, а то, может, он простой клерк в частной конторе – тогда и пафос реагирования можно снизить. А вдруг не клерк, а ветеран каких-нибудь боевых действий или вообще полковник ФСБ, которых в отставке, как известно, не бывает. Тогда совсем другое дело.

Славно по-своему, что все это возвращается (пока, как видим, в виде фарса), хотя многие нынешние работники Минкульта, включая саму г-жу министра, вряд ли помнят во всей красе самые махровые советские годы.

Кстати, в те самые годы (во всяком случае, в позднее время) маститый художник мог легко отбиться от нападок всяких шариковых своими регалиями: мол, не твое собачье дело (не в буквальном смысле, конечно), или просто мог позволить себе не обращать внимания на подобные выпады из глубин глубинного народа.

Потому что, например, картины той же Нестеровой (она, к сожалению, ушла в мир иной в августе прошлого года) не с улицы в Третьяковку занесли погреться. Она, будучи внучкой знаменитого Николая Нестерова, была членом Союза художников СССР, заслуженным художником РФ и лауреатом Госпремии. Таких обычно в позднем СССР уже не трогали. Не говоря уже о маститом Александре Бурганове (кстати, в Москве на Старом Арбате стоит его работы памятник Пушкину и Гончаровой, есть даже целый музей его произведений). Он вообще-то художник с мировым именем, всякий лауреат и академик. Наконец, если это растопит сердце шариковых, в 2014 году он подписал открытое письмо деятелей культуры в поддержку присоединения Крыма. Такие люди в советские времена могли лепить не то что Пьету без головы Богородицы, но и много чего другого себе могли позволить, согласуясь с партийной совестью и принципами социалистического реализма, конечно.

Теперь предлагаются несколько другие принципы, но настоящий художник привык и умеет колебаться вместе с «линией партии». Не надо бы его министерским чиновникам оскорблять своим недоверием, которое в данном случае проявляется в самом факте реагирования на пасквиль, который надо бы сразу отправить в мусорную корзину.

Но нет, хочется всякий раз пробежаться впереди паровоза, видимо. Доказать свою лояльность и рвение. А поскольку в голове, видимо, критерии еще не отстоялись или их нет вовсе четких, то на выручку приходит великий принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Поэтому в ближайшее время мы увидим еще немало «перегибов на местах», которые в своем гротескном старании будут не столько укреплять те самые основы, про которые президент написал указ, сколько их дискредитировать и выставлять на посмешище циничным обывателям, которых среди нас большинство.

Поэтому будут множиться всякие «комиссии по отбору» в поисках сомнительных книг, фильмов, а внутри фильмов – отдельных персонажей. Найдется слишком много желающих довести все до абсурда. И не ведь не со зла, а из добрых побуждений. Как их, этих безумных и невежественных энтузиастов, остановить? Ну, для начала, все-таки чиновникам стоило бы выработать в себе иммунитет к письмам-доносам наподобие выше приведенного. Иначе беда.

Иначе из той же Третьяковки рано или поздно сверхбдительные «шариковы» могут потребовать убрать картину Иванова «Явление Христа народу». Там есть голые мужчины. И аж два абсолютно голых мальчика! Показанных во фронт и в полный рост с неприкрытыми подробностями! Не пропаганда ли это ЛГБТ? Не пора ли замазать мальчиков?! А разве укрепляет традиционные семейные скрепы картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (более известная в простонародье как «Иван Грозный убивает своего сына»)? А «Неравный брак» Пукирева? Это ж сплошное извращение. А взять картину Брюллова «Вирсавия». Она же тоже голая! Совсем! А рядом мальчик-негр, держит тетю за голую коленку. Ему явно не то что 18 лет нет, но и даже 16.

Ну и, наконец, видимо, вопрос времени, когда очередной «шариков» напишет донос по факту наличия в Третьяковке картины Василия Верещагина «Апофеоз войны». Потенциальный доносчик наверняка будет не знать при этом, что полотно, написанное в 1871 году, первоначально предполагалось назвать «Торжество Тамерлана» (это именно его войска славились тем, что складывали пирамиды из черепов убитых врагов). По одной из версий, в основу картины положен исторический сюжет, когда женщины Багдада и Дамаска обратились к великому Тамерлану с жалобами на своих мужей, погрязших в разврате. И тот повелел своим воинам принести каждому по отрубленной голове такого развратника. Всего было выложено семь пирамид из голов.

То есть Тамерлан, согласно такой версии, якобы вдохновившей Верещагина (она, правда, далеко не единственная), на самом деле руководствовался стремлением укрепить семейные узы на вверенной ему территории! Он хотел как лучше! Хотя художник попытался в любом случае обобщить, сделав на раме надпись: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим». Картина явно ждет своего – «шариковского» – нового прочтения.

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