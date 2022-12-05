Около нуля

На фоне военно-драматических событий все уже почти забыли про ковид, который, однако, никуда не делся. Оглядываясь на времена пандемии и страшных локдаунов, еще раз убеждаешься в правильности мысли о том, что все познается в сравнении. Особенно для тех, кто сейчас по обе стороны фронта на Украине.

Осталась лишь одна страна в мире, которая живет по своему ковидному графику, не прекращая борьбы с заразой. Это Китай. Там с самого начала пандемии была провозглашена политика «нулевой терпимости к ковиду».

Прошедший недавно ХХ съезд компартии постановил, что такая политика была единственно верной, не то что там на гнилом демократическом Западе. А раз так, то надо продолжать. И пусть весь мир уже свернул с этой локдаун-дорожки, это не повод сворачивать с нее для китайских коммунистов. Тем более что и генеральный секретарь Си Цзиньпин так велит. Поэтому даже в случае выявления единичных случаев заражения на карантин закрывали и продолжают закрывать многомиллионные города. Созданная система тотального цифрового мониторинга работает как часы. Высветился у тебя желтый уровень – изволь пройти на самоизоляцию на неделю. С красным – в обсервацию типа концлагеря-лайт на две недели. Тесты на предприятиях чуть ли не каждый день. Могут легко снять с поезда или самолета, обнаружив на смартфоне или посредством теста опасный «красный уровень». Подчас жителей многоквартирных домов запирают, наглухо заваривая входные двери. Работников оставляют на месте работы на неопределенное время, разлучая с семьями. Бывают случаи разлучения семей с их детьми, в том числе малолетними. Передвижения между городами и внутри городов между районами блокируют. Люди при этом, как правило, не получают зарплату, а часто не могут даже выйти за продуктами. Не жизнь, а мечта тоталитариев всех стран! Для претворения такой мечты в жизнь «на местах» в разных странах не хватает разве что послушных китайцев.

Однако и те уже не выдерживают. Поводом для относительно массовых волнений стал пожар в одном заблокированном многоквартирном доме, когда погибли девять человек. После чего мировые СМИ облетели видеокадры протестов и стычек с полицией. Стихийные выступления против «нулевой терпимости к коронавирусу» были отмечены в десятках городов страны. Порой звучали и радикальные призывы отправить в отставку, страшно сказать, самого председателя Си.

Споры об эффективности или неэффективности разных вакцин можно было и сейчас продолжать до бесконечности, но не будем бередить старые раны вакцинных войн. Речь пойдет не об этом. Китай действительно можно назвать страной, которая до последнего времени относительно успешно боролась с распространением заразы. По статистике, худший пример в этом плане показала Америка, где зафиксировано более трех тысяч смертей на миллион человек. В Европе и России, если, конечно, верить нашей статистике, до 2,5 тысячи, а вот в Китае – менее 400 смертей на миллион.

Однако теперь власти боятся новых вспышек на фоне небывалого уровня заражений в 40 тысяч в день. И хотя большинство населения уже давно привито и перепривито, старшее поколение китайцев вакцинный тоталитаризм не пробил: уровень ревакцинации среди стариков на уровне не более 50% (сейчас, говорят, стали наверстывать). Если в Европе вакцинацию начинали именно с пожилых, то Китай пошел иным, более циничным путем, когда «менее ценным членам общества» меньше и внимания. Плюс к тому сверхжесткие карантины помешали сформировать значительную прослойку населения, которая иммунизирована к ковиду естественным путем. И сейчас, когда мир сталкивается все же уже с мутировавшим и относительно ослабленным штаммом коронавируса, китайское население как бы начинает с нуля.

Ну и в общем многих даже терпеливых китайцев это уже достало.

В связи с чем в западных СМИ доводилось уже видеть заголовки, что, мол, в Поднебесной грядет ковид-революция, а самого Си, только что переизбравшегося, вопреки традиции, заведенной при Дэн Сяопине, чуть ли не поджидает за углом истории государственный переворот. Впрочем, публикации западной прессы про Китай, особенно американской, все же стоит делить на 5 или 10. Не стоит спешить расставаться с товарищем Си.

Во-первых, протесты носят стихийный, но не такой уж массовый характер. Даже многотысячные демонстрации по китайским меркам – это почти ничто. Протестующим не хватает организации, четкого плана действий и руководства. А что бывает с протестами без руководящего центра, мы видели не так давно на примере Белоруссии. Опять же, по аналогии с той же Белоруссией и не только, покуда протесты не сливаются с расколом в верхах, они по большей части обречены на поражение. Проблему раскола в верхах председатель Си решил кардинально, вычистив оттуда всех, кто мог составить ему оппозицию. Как говорил тов. Сталин, кадры (свои) решают все.

Во-вторых, в Китае работает отлично отлаженная система не только тоталитарного мониторинга и «социального кредита» (когда если оплошал против общества, то можно лишиться очень многих материальных благ, начиная от приема на достойную работу и кончая скидками в магазинах и уровнем медобслуживания), но и система промывки мозгов.

К примеру, как сейчас китайцы смотрят трансляции из Катара с футбольного чемпионата, где на трибунах и на поле все без масок и не соблюдают социальную дистанцию. А так, что ряды зрителей показывают размыто и крупным планом не показывают вовсе. Или еще придумана такая фишка, что на изображения, в том числе футболистов, накладывают медицинские маски. И не говорите, что промывка мозгов не работает. Уж мы-то знаем…

В-третьих, пока власти ведут себя в отношении протестующих против карантинов относительно мягко, особых зверств не замечено. Ставка на то, что, мол, само рассосется без организующей и руководящей силы. Идут на отдельные уступки. В Урумчи, где после упомянутого пожара и началась нынешняя волна протестов, локдаун (а он длился с августа) смягчили и стали выпускать людей на улицы. Обещают возобновить работу общественного транспорта и открыть магазины и рестораны. В других городах также смягчают межквартальные карантины (когда запрещено между ними передвигаться), стали ограничивать число ПЦР-тестов. На 30-тысячной фабрике, производящей смартфоны Apple, также после фактически бунта и протестов сняли карантин. Известия о частичных послаблениях приходят практически отовсюду, где случились вспышки протестов. Партийные чиновники выходят к людям «поговорить» и обещают пойти им навстречу. К тому же в основном протесты направлены против «перегибов на местах», а не против высшего руководства. Они все же не направлены на «снос режима» (пока, во всяком случае) и вряд ли продлятся долго.

Однако несмотря на частичные уступки резко менять свой курс руководство страны во главе с Си Цзиньпином не станет. В лучшем случае будет происходить постепенное ослабление карантинов, строго под контролем компартии. И не только потому, что принцип «нельзя уступать давлению улицы» никто не отменял для таких режимов. А еще и потому, что непреложным принципом всякого авторитарного режима (а председатель Си уже практически построил именно такой) состоит в том, что вождь не может ошибаться, мнение первого лица всегда является единственно верным и не подлежащим оспариванию. Тем более публичному. Тем более невозможно и самоличное признание своих ошибок. Последнее равносильно политической смерти. Для Си Цзиньпина отказ от политики «нулевой терпимости» стал бы равнозначен потере его репутации и авторитета. Так что еще какое-то время будут продолжать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.