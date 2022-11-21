Старый конь и его борозда

Дональд Трамп, некогда любимец и «главная надежда» некоторых наших политиков на то, что он «вернет величие российско-американским отношениям», снова собрался в электоральный поход на Белый дом. Это станет первой такой попыткой за 125 лет (в конце ХIХ века демократу Гроверу Кливленду удалось переизбраться на второй срок после аналогичного перерыва и поражения после первого срока, помимо того, была еще всего одна попытка в истории проигравшего президента переизбраться спустя четыре года). Однако ситуация сейчас для Трампа совсем не та, что в 2015, когда праймериз в Республиканской партии оказались для него легкой прогулкой.

И его история – наглядный пример (и урок) другим политикам. Главный — о том, что из поражений надо уметь извлекать пользу и уметь меняться, уметь не скурвиться. Примеры последнего мы знаем и на отечественном материале. А другой урок состоит в том, как бывает полезно практиковать считающуюся «обременительной» и дорогостоящей электоральную демократию.

Поскольку без нынешних промежуточных выборов в конгресс (нижняя палата переизбирается вся каждые два года, на минуточку) тот же Трамп и вся его партия не получили бы четкий звонок о том, что дела у них идут куда-то не туда и надо вносить поправки.

Трамп вошел в закончившуюся кампанию без пяти минут триумфатором: мол, сейчас я вам покажу, презренные либералы во главе с 80-летним старикашкой (на днях у Байдена как раз юбилей). Он мотался по стране, как молодой конь, поддержав более полтура сотен кандидатов. Почти все, как и сам Трамп, пели одну и ту же заунывную песню про украденные в 2020 году выборы и несправедливость системы, которая дает преимущества демократам: удостоверения личности не проверяют на участках, могут голосовать не пойми кто, голосование по почте – это вообще «шоу покойников». Ну и так далее.

Однако если в каких странах и любят «униженных и оскорбленных», так это точно не в Америке. Ты проиграл? Утрись, поднимись и снова иди в бой, а не ной в позе жертвы. К тому же большинство обывателей американская избирательная система, кажущаяся некоторым со стороны чудовищно несовершенной, вполне устраивает.

И в целом, за вычетом отдельных недостатков, она вполне адекватно отражает настроения избирателей как по отдельным округам, так и по стране в целом. Не припоминается еще ни одного случая, когда избиратели какого-либо округа вдруг возмутились бы тем, что они, по их ощущениям, проголосовали не так, как потом подсчитали. Культура же подсчета голосов более-менее честно идет еще с приходских выборов XVII-XVIII веков (она оттуда вообще и зародилась), когда сложилось мнение, что мухлевать – грех.

Главным осознанным результатом для республиканцев, которые вопреки многим прогнозам, сулившим им «красную волну» (цвет партии), с превеликим трудом взяли хилое большинство в Палате представителей и проиграли Сенат, стало то, что Трамп более не палочка-выручалочка, а токсичный актив. Эдакий старый дед, который все трындит о собственном величии, не замечая, что мир и политический ландшафт вокруг него чуток поменялись.

Именно на него вешают теперь всех собак за проигрыш сенаторских мест, как минимум, в трех так называемых «колеблющихся штатах», включая Пенсильванию, которая в 2020 году во многом решила исход президентских выборов. Кроме того, Трамп ходит аж под двумя уголовками. За подстрекательство к мятежу («штурм Капитолия» 6 января 2021 года). И за то, что утащил к себе в поместье во Флориде зачем-то секретные документы. Последнее – видимо, проявление какого-то болезненного свойства цепляться за власть и ее атрибуты. Так бывает со многими, мы знаем. Впрочем, наличие уголовного дела в Америке не является препятствием для выдвижения хоть бы и в президенты. И для избрания тоже. Более того, в случае осуждения Трамп может вести свою избирательную кампанию даже из тюрьмы. Тут тоже нет формальных ограничений. Хотя вот ездить по стране с агитацией будет затруднительно.

Пока же его бывшие соратники один за другим от него отворачиваются. Бывший напарник по Белому дому с говорящей фамилией Пенс заявляет, что Трамп – это «вчерашний день». Говорят, Пенс, резко дистанцировавшийся от Трампа сразу после событий 6 января 2021 года, это живое воплощение «тоски зеленой в политике», и сам не прочь попробовать выдвинуться. Бывший госсекретарь в администрации Трампа Майк Помпео тоже говорит, что Республиканской партии нужен лидер, который не строит из себя постоянно «жертву», прямо намекая на Трампа, который любит о себе говорить в таком качестве (в смысле жертва электоральных манипуляций): «Нам нужно больше серьезности, меньше шума и лидеров, которые смотрят вперед, а не в зеркало заднего вида», — написал Помпео в мессенджере.

От Трампа отворачиваются крупные партийные спонсоры, а на одних мелких пожертвованиях своих воздыхателей, которых наиболее упертых остается все же не менее трети от республиканцев, дорогостоящую избирательную кампанию не потянуть. Всемогущий Руперт Мердок, говорят, уже имел контакт с Трампом после выборов и выразил неудовольствие тем, как выступила под его негласным водительством Республиканская партия. News Corp, скорее всего, откажется от поддержки Трампа, а если от демократов будет выдвинут не Байден, то может поддержать и кандидата демократов. Вот до чего дошло!

На место заговаривающегося «старого деда» у партии есть новая восходящая звезда – бывший школьный учитель 44-летний Рон ДеСантис, только то переизбравшийся с отрывом в 19% (небывалый случай для штата) губернатором Флориды.

До недавних пор он отставал от Трампа по числу сторонников в партии в разы. Теперь же – вот что выборы животворящие делают – опережает его в ряде ключевых в будущих праймериз штатах. Главное, что он потихоньку набирает общенациональную известность и популярность. Разрыв с ДеСантисом по поддержке в целом в партии сократился до 47% против 33% по-прежнему в пользу еще Трампа, но еще совсем недавно было 75% против 18%. Есть и такие опросы среди республиканцев, которые дают равные шансы ДеСантису и Трампу. При том что первый еще не решил вообще, будет ли он баллотироваться в этот раз. Молодой еще, куда спешить.

Скорее всего, на первых этапах праймериз появятся и другие претенденты, один из которых, нельзя исключать, может выстрелить. Опять эта непредсказуемая демократия. Среди таковых называют, помимо Пенса, того же Помпео, а также губернатора Вирджинии Гленна Яндкина.

Пока никто не спешит высовываться, по крайней мере, из финансовых соображений. Дело в том, что на этапе партийных праймериз сумма пожертвований ограничена 2900 долларами на одного спонсора, так что много денег так не соберешь, надо аккумулировать и использовать максимально эффективно. Кроме того, во что у нас многие не верят, далеко не деньги все решают: нужна повестка и продуманная кампания.

Пока из новейших лозунгов Трампа (помимо перелопачивания избирательной системы), с которым тот идет на выборы-2024, это доставить американский флаг на Марс. Впрочем, специфика американской политической системы состоит в том, что ни лунная, ни марсианская программа критическим образом точно не зависят от того, кто живет в Белом доме.

В любом случае, об исходе выборов президента США в 2024 году говорить еще рано. Все может измениться, кроме разве что неизменной поддержки Киева со стороны Вашингтона, вопреки почему-то распространенным у нас мнениям о том, что возвращение Трампа тут что-то может радикально поменять. Ну и еще можно легко предсказать, что даже в случае его победы (в которую верится все меньше), российские депутаты не будут встречать ее овациями, как было в 2016 году. Тут-то мы уже ученые, извлекли свой урок. Ну хоть так…

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