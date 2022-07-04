От Полтавы и Зимней войны до Полтавы и «ядерной зимы»

Ассоциаций по поводу предстоящего вступления Швеции и Финляндии в НАТО немного, но они на обывательском уровне очевидны: не Зимняя война, так Полтава. Забавно, конечно, вертит-крутит матушка История: с Полтавы началась, по большому счету, более чем двухвековая история шведского нейтралитета (и обуздание имперских амбиций пошло стране только на пользу), на Полтаве (военных действиях на Украине) этот нейтралитет и сломался.

Современную политику, в том числе внешнюю, вершат во многом массмедиа. Именно на «украинской теме», которая особенно в первые недели не сходила с первых полос, общественное мнение в Швеции и Финляндии буквально как на дрожжах взошло до необуреваемого желания вступить уже, наконец, в НАТО. Еще полгода-год назад число сторонников НАТО-интеграции в обеих странах не превышало 30%. Сегодня особенно решительно настроены финны — более 70% «за». В Швеции чуть меньше, но все равно более половины населения. Примечательно, что шведы с самого начала этой истории (то есть после 24 февраля) говорили — «мы будем как финны», которые считаются главными спецами по русским и их загадочной душе в Европе и на Западе вообще: мол, в случае вступления финнов в НАТО «за компанию» готовы отправиться туда же и почти 70% шведов.

Честно говоря, больше жалко нейтралитет финнов, чем шведов. Он у первых — относительно свежий, не настоявшийся еще. Но преисполнен ностальгии.

Все же «линия Паасикиви-Кекконена» (по имени двух первых послевоенных президентов страны) привела не только к дружеским отношениям (именно таковым, причем даже в годы холодной войны это выливалось иногда в неформальное, но сотрудничество спецслужб двух наших стран) и лобзаниям с Брежневым, но и к тому, что Финляндия была едва ли не главным и единственным окном для нашей страны на Запад. А финские сапоги для советских женщин!

А плавленый сыр «Виола» (производитель сейчас ушел с концами), а финский сервелат в невиданных пластиковых упаковках во время московской Олимпиады! Да и «туристический прорыв» в Европу уже в позднее советское время для некоторых произошел через торговлю советской водкой из-под полы за полновесные финские марки! Что удваивало объем «разрешенной» к обмену валюты. Теперь они даже легально нашу водку покупать и пить отказываются. Во какие времена!

Энергичное сближение с НАТО обеих стран на практике началось уже после 2014 года. Тогда начались и совместные маневры, и активизировалось участие в ряде совместных операций. Фактически и Финляндия, и Швеция уже являются союзниками НАТО, не имея пока формального членства.

Если говорить только о «географических последствиях», то сейчас общая сухопутная граница России с НАТО составляет 1233 км. После вступления Финляндии, длина общей границы с которой у нас 1340 км, протяженность границ России с НАТО более чем удвоится. До Петербурга от Финляндии вообще 148 км. Можно прикинуть подлетное время. Со Швецией мы граничим только по Балтийскому морю (несколько сотен километров).

Два «новобранца», конечно, добавят военной мощи альянсу. Но не так чтобы сокрушительной. Вооруженные силы обеих стран считаются «крепкими середняками», но лучше даже назвать их «крепкими орешками». Они упертые. Даже больше, чем украинские «добробаты».

Согласно ежегодному рейтингу Global Firepower, финские вооруженные силы в текущем году расположились на 58-м месте среди 142 армий мира. Швеция по аналогичному показателю занимает 25-е место.

Силы самообороны Финляндии составляют 22,5 тыс. военных под ружьем, в военное время может быть мобилизовано до 280 тысяч за 30 дней. Общее число резервистов около 900 тысяч, при населении примерно 5,5 млн человек (в Швеции около 10 млн). Военный бюджет Финляндии уже сейчас составляет более 5 млрд евро, это почти 2% ВВП страны — по этому показателю Хельсинки уже сейчас выполняет натовский норматив. Военнослужащие нашего северного соседа считаются одними из самых мотивированных в мире: три четверти мужчин считают необходимым пройти (и уже прошли или проходят) военную службу, хотя в стране смешанная система военного набора — по призыву и по контракту (срок службы 6-12 месяцев, Швеция имеет аналогичную систему, вернув призыв, но оставив и контрактную систему в 2017 году ).

При этом военный тренинг наших «добрых финских соседей» исторически был сфокусирован на подготовку к отражению именно «русской агрессии» и вообще на подготовку к большой войне, а не к мелким контртеррористическим операциям, как практиковалось в последние десятилетия во многих других западных странах.

Финские вооруженные силы имеют хорошо оснащенную артиллерию (более 900 единиц против 268 у Швеции), бронетанковую технику (около 200 танков и более 1800 бронемашин против 120 танков и 2,7 тыс. бронемашин в Швеции) и авиацию (208 боевых самолетов, в том числе многоцелевые истребители F-35 против 240 у шведов). Кроме того, на Западе отмечают очень высокое качество финской военной разведки: все-таки многолетнее соседство в Россией и СССР даром не прошло. Финляндия, надо помнить, одна из самых богатых стран мира. В прошлом году она закупила у корпорации Lockheed Martin 64 истребителя пятого поколения F-35 за 10 млрд евро без особого напряга для бюджета.

Шведская армия насчитывает 24 тысячи человек «под ружьем», плюс еще почти 32 тысячи резервистов. Военный бюджет до последнего времени сильно отставал от натовских 2% ВВП (в 2020 году лишь 1,2% ВВП). Однако уже два года идет сильное увеличение. Шведы традиционно сильны флотом, имея на вооружении более 200 военных кораблей (против 64 у финнов). Эта флотилия резко усилит натовскую морскую группировку на Балтике. Кроме того, шведы, уверяют западные аналитики, хорошо натренированы на «охоту на подводные лодки», поскольку ловят «русские подлодки» близ своих берегов — как реальные, так и выдуманные: это «старинная шведская народная забава».

Еще важнее то, что Швеция обладает развитым собственным ВПК. Она производит один из трех имеющихся в Европе типов истребителя поколения 4+ («Грифен»). Шведские концерны SAAB, Bofors, Ericsson выступают разработчиками и производителями самых разных видов вооружений, небольшая страна крепко держит высокие места на рынке экспортеров оружия в мире. Швеция сама производит подводные лодки с безвоздушными двигателями, ракеты широкого диапазона действия, корветы по технологии «Стелс». Наконец, в шведских прибрежных скалах еще в годы холодной войны были построены глубинные убежища для флота и подлодок, которые теперь окажутся в распоряжении военно-морских сил НАТО. Важно и то, что военные моряки Швеции и Финляндии имеют опыт боевой подготовки в условиях Арктики, он им пригодится в предстоящей «битве за Арктику» и ее ресурсы.

Критично ли членство в НАТО этих двух стран с точки зрения безопасности России? И да, и нет.

Если планировать масштабную войну обычными вооружениями, то, наверное, да. Одна протяженная «линия фронта» чего стоит. Однако если рассуждать иначе, то любая полномасштабная война России с НАТО, если она, не дай бог, случится, будет происходить совсем в иных формах и с использованием уже совсем других видов вооружений, нежели те, которые используются сейчас на Украине. А именно — ядерных. Военный конфликт России с НАТО с использованием обычных вооружений будет лишь короткой прелюдией (хотя бы в силу явного неравенства сил в обычных вооружениях) к войне ядерной. А в этом случае довольно быстро станет совершенно безразлично, сколько будет членов в альянсе, 30 или 32. А вот шины Nokian, финская обувь и плавленый сыр «Виола» — вот их да, будет не хватать. Как и группы ABBA.

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