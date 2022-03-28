Мадлен Олбрайт тоже хотела как лучше

Умершая на 85-м году жизни от рака Мадлен Олбрайт (урожденная Мария Яна Корбелова) принадлежала к числу тех политиков, которых у нас, если говорить прямо, как любила говорить прямо она сама, многие ненавидели. Хотя, как ни странно, Евгений Примаков признавался, что испытывал к Олбрайт чувство глубочайшего уважения и считал ее лучшим министром иностранных дел из тех, с кем ему приходилось работать. А повидал-то он, конечно, многих. Другой парадокс состоит в том, что на обывательском уровне у нас многие запомнят Олбрайт по фразе, которую она никогда не говорила, – насчет богатств Сибири, которых русские якобы не достойны, а потому их надо у России отнять. Уже спустя несколько лет после ее отставки выяснилось, что сия фраза родилась благодаря одному отставному сотруднику спецслужб, который признался, что «подключился к мозгу» Олбрайт чуть ли не спиритически и там, у нее в голове, и прочел эти мысли.

В политике многих оппоненты или их открытые враги часто считают «исчадием ада». Однако если объективно посмотреть на вещи, то ни одно такое «исчадие ада» о себе так никогда ведь не думает, а истово верит в то, что делает благое дело – во благо своей нации или всего человечества сразу. Политики всех времен и народов всегда хотят как лучше – это аксиома.

Просто проблема в том, что человечество так и не договорилось о едином-универсальном понимании того, что есть благо, а что, скажем, военные преступления. И не надо тут сейчас всуе о так называемом «международном праве».

Наверняка на мировоззрение Олбрайт оказало решающее воздействие то, что ее еврейская семья была «дважды беженцами». Сначала бежали от нацистской Германии (ее отец работал в посольстве Чехословакии в Белграде, что и помогло сбежать), а потом, вернувшись на родину после войны, — уже от новых коммунистических властей Чехословакии. И снова помогла служба в диппредставительстве за границей, где отец Мадлен, послуживший уже послом в Югославии, и попросил политического убежища у США, перебравшись в структуры ООН в 1948 году. Беженцу Корбелу тут же дали профессорскую должность в университете Денвера, сейчас уже так не получается у нынешних «беженцев». Многие другие родственники Корбелов стали жертвами Холокоста – всего 26 человек.

И вот из семьи беженцев Мадлен (это имя ей дали во время учебы в швейцарской частной школе, когда отец еще работал на послевоенную Чехословакию) стала первой женщиной-главой Госдепа (до этого, тоже в администрации Клинтона, была постоянным представителем США в ООН). Чем, как говорится, не очередная иллюстрация «американской мечты».

С детства она говорила помимо чешского еще и на французском, польском и русском. Последнее, видимо, подтверждает недобрую традицию времен после холодной войны: если кто-то из политиков стран-«партнеров» хорошо говорит по-русски, значит, жди от него беды. Умение читать Пушкина в оригинале тут не спасает.

Олбрайт во времена Обамы, впрочем, поддержала «перезагрузку» с Россией, однако к Владимиру Путину она всегда относилась, скажем так, скептически-негативно. За месяц до своей смерти она написала колонку в «The New York Times» с резко критическим отношением к военной операции (статья вышла как раз за день до) на Украине, посулив нашей стране и ее лидеру самые катастрофические последствия. Не будем тут цитировать, по понятным причинам. Заметим лишь, что никаких критических замечаний в адрес украинских властей она себе не позволяла и никакого «нацизма» там в упор не видела.

Травмы детства Мадлен вряд ли могли пройти бесследно, сказавшись, видимо, на том, как она на посту госсекретаря «дооформила» Восточную Европу, «бывших советских сателлитов» в ее и не только ее понимании, в сплоченную группу верных союзников Америки, испытывавшую по отношению к «бывшей метрополии», разумеется, массу сложных чувств и комплексов.

Кстати, президент уже постсоветской Чехии Вацлав Гавел всерьез предлагал Олбрайт подумать насчет того, чтобы занять его место после 2003 года. Она поблагодарила за любезность, но отказалась. Интересно: если бы она согласилась, то наши отношения с чехами уже тогда превратились бы в хлам или, напротив, обе стороны стали бы трезво и, значит, более конструктивно смотреть на вещи?

Олбрайт умерла в канун очередной годовщины начала натовских бомбардировок бывшей Югославии. Она никогда не жалела о том, что всячески настаивала на таких бомбардировках, унесших немало жизней мирных жителей. Стало быть, придерживалась той «версии истории», с которой у нас категорически не согласны. И по которой именно бомбардировки НАТО и остановили в конечном счете (довольно быстро, кстати) кровавую бойню в бывшей Югославии, когда сербский лидер Слободан Милошевич начал таким образом бороться с сепаратизмом. Но Милошевич, согласно позднему вердикту коллективного Запада, оказался на неверной стороне истории. А Мадлен Олбрайт, которой принадлежит как раз реальная фраза, сказанная в ответ на вопрос о смертях детей Ирака из-за санкций и недостатка лекарств, осталась как бы на «правильной стороне», согласно такой версии истории. Она сказала, что это, мол (детские смерти то есть), стоило того.

Дело было так. Телеведущая Лесли Шталь спросила ее в программе «60 минут» на CBS: «Мы слышали, что умерли полмиллиона детей (в Ираке). Это больше, чем погибло детей в Хиросиме. Вы считаете, что это приемлемая цена санкций?» И Олбрайт четко ответила: «Да». Позже она об этом пожалела и публично назвала вопрос Шталь подстроенным в духе иракской пропаганды. В 2020 году она в одном из интервью покаянно назвала свой ответ глупостью.

Ну а чтобы лишний раз показать справедливость тезиса о том, что история не бывает черно-белой, стоит добавить, что в ходе исследований, проведенных позже, уже после свержения Саддама Хусейна, выяснилось, что никакого резкого роста детской смертности в Ираке после введения санкций в 1990 году не было вообще. Это действительно была иракская пропаганда. Дети, как известно, часто становятся расходным материалом пропагандистов.

При этом та же Олбрайт выступала уже против интервенции в Ирак при администрации Буша в 2003 году (может, просто потому что он республиканец, а она всегда была близка Демпартии, а вовсе не из гуманистических принципов?). Как и против участия американских военных в миротворческих операция в Сомали в 1993 и Руанде в 1994 году, несмотря на чудовищный размах геноцида в последнем случае. Но это ж Африка, это другое. Спустя десять лет и Клинтон, и Олбрайт принесли свои глубокие извинения за то, что Америка тогда не вмешалась в Руанде. Она потом эти извинения повторяла не раз. Нынче вообще можно – и принято – многажды извиняться постфактум. Как в церкви: покаялся пастору (в данном случае общественному мнению и масс-медиа) – и свободен от грехов.

В бытность Олбрайт постпредом в ООН США всячески долго противились отправке ооновских миротворцев (натовских тоже никто отправлять тогда не собирался) для того, чтобы прекратить массовые этнические чистки во время войны в Боснии в 1992-1995 годах. «Голубые каски» все же были отправлены потом, но фактически бездействовали. Зато позже, в 1999 году, Вашингтон решился на бомбардировки Сербии, которые были призваны остановить «этнические чистки» албанцев в Косово. А Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой. То был исторический разворот.

Олбрайт на практике показала, что если видит в этом смысл, то Америка готова разговаривать хоть с чертом лысым (нет ведь «исчадий ада», не так ли). Поэтому сохранились фотографии, где улыбающийся госсекретарь стоит бок о бок с северокорейским вождем Ким Чен Иром не где-нибудь, а на церемонии торжественного празднования 55-летия Трудовой партии Кореи. Впрочем, договориться о сворачивании ракетной программы КНДР ей все равно не удалось. Она просто попыталась. Может, ей не хватило гибкости. Она всегда была прямолинейным и жестким дипломатом. Когда-то с кем-то это работает, когда-то нет. Впрочем, Олбрайт при этом никогда не опускалась до откровенного хамства в общении с партнерами. «Кровавым головорезом» она точно никого из мировых лидеров не называла.

После отставки она написала не одну книгу, поработала директором Совета по международным отношениям, преподавала в Джорджтауне. Говорят, ее курсы пользовались большой популярностью у студентов.

Хорошо, когда высокопоставленный чиновник, уйдя в отставку, успевает и извиниться за совершенные ошибки, и передать опыт новым поколениям, и тем более еще и неплохо подзаработать. Не только на книгах.

Два года Олбрайт входила в совет директоров Нью-Йоркской фондовой биржи. В начале 2000-х инвестиционный фонд, созданный Олбрайт, собирался подзаработать на приватизации принадлежавшей Косову (вот же совпадение) почтовой и телекоммуникационной госкомпании. Речь шла примерно о 600 млн евро. Но благодаря судебному иску Сербии сделка не состоялась.

Мне показалось глубоко символичным совпадение двух событий – смерти Мадлен Олбрайт с отставкой и отъездом из нашей страны Анатолия Чубайса. Олбрайт возглавляла американскую дипломатию во времена Клинтона и позднего Ельцина, когда мы пытались выстроить новую дипломатию с Америкой – на фоне войны в Югославии и начатого уже расширения НАТО. То были во многом определяющие времена, как сейчас выясняется. Когда все пошло не так. Чубайс, в свою очередь, выступив одним из создателей постсоветской общественно-политической и экономической модели, пытался содействовать строительству новой «либеральной России» так, как он это считал правильным, и на тех принципах рынка, которые считал правильными. В обоих случаях ничего не получилось. Но все хотели как лучше, а такого понятия, как «исчадие ада» в политике, как мы определились в начале этой статьи, объективно не существует. Потому как – а судьи-то кто?

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