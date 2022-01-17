Пока депутаты думают, как нам обуздать педофилов (законодательная фантазия тут выдает много вариантов), а правительство запрещает суррогатное материнство (пока только для иностранцев, ну а там как пойдет), коварная научная мысль продолжает выдавать новые искушения. Есть в этом что-то дьявольское, наверное. Неслучайно ведь одной из главных скреп ортодоксов является лозунг/принцип: «Не надо ничего менять!». А жизнь по наущению всяких умников все нам подбрасывает и подбрасывает.

С теми же педофилами. Уж все мозги сломали и языки истрепали. И пожизненное. А еще лучше смертная казнь. И химическая кастрация. И чип в голову и причинное место для верности, чтобы уже ни-ни. Наверняка еще что-то придумают. А наука подлая подсказывает: отгадка ж рядом. Надо просто так отредактировать генетику, чтобы педофилов не стало в принципе. Начать, разумеется, можно с тех, кто уже по этой части засветился. Где там эти, как их, боевые научные роты Шойгу? Наверняка среди них есть и биологи, не успевшие откосить или уехать. Пусть возьмут в руки инструмент – и вперед. Это раньше подобные эксперименты осудили как человеконенавистнические. Но нацисты же не знали ни термина «синтетическая биология», ни технологии CRISPR по редактированию генов. А сейчас за это Нобелевскую премию дают.

В принципе, сегодня, если переступить через определенные моральные барьеры, то в самом ближайшем будущем редактирование генов на уровне эмбриона вполне возможно. Словосочетание «пресечь в зародыше» из политического приобретет биомедицинский смысл.

Начать, разумеется, с выявляемых на ранних стадиях опасных патологий. Но ведь нет пределов совершенству. И даже ВОЗ уже их предвидит, заявив о «незаконности» создания генетическим путем «сверхчеловека». Значит, рано или поздно барьеры падут, и ОПГ (сначала запрещенных, как водится) подпольных генетиков именно этим и займутся.

Тут недавно живому человеку пересадили сердце свиньи. Но не так чтобы вот прямо из свинарника принесли, вырезали и вживили. Сердце предварительно тоже генетически «отредактировали». Там что-то надо было с давлением и пр. поправить. Однако некие моральные вопросы все же и тут остаются. Во-первых, как далеко можно зайти в списке органов близкой нам генетически и по некоторым повадкам свиньи? Сегодня это сердце, завтра, допустим, печень или почки. А послезавтра что? Во-вторых, не скажется ли наличие свиного сердца как-то на поведении такого человека, на его ментальности? Не говоря уж о том, что известный лозунг «Голосуй сердцем!» вообще заиграет опасными антирежимными нотками.

Но вообще, если кто еще не в курсе, человеческий генетический материал на 98% совпадает с тем, который имеется у обезьянок бонобо, которые считаются вторым ближайшим предком человечества. (Ближе нам все же шимпанзе, а наш общий с ними предок – древний «обезьяночеловек» ардипитек.) Вот ведь когда еще эволюция свернула не туда.

А свернула бы она «туда», так мы бы, может, были теперь куда ближе по образу к жизни к этим милым бонобо, которые движимы преимущественно эмпатией и гедонизмом. Они бесконечно нежатся и ласкают друг друга, целуются («с языком») и предаются бесконечному свальному греху, который и есть их образ жизни.

И если представить себе, что теперь биологи хакнули бы остальные если не два, то еще чуть-чуть процентов от генетики бонобо, то человечество в целом, вполне возможно, стало бы более ласковым, влюбчивым и счастливым.

И глядишь, даже переговоры «по гарантиями безопасности» между нашим улыбчивым сквозь зубы замминистра Сергеем Рябковым и страшной, как смерть, госдеповкой Уэнди Шерман (зато умна, проницательна и терпелива, как врач в буйном отделении дурдома) прошли бы совсем в ином ключе. А русофоб Столтенберг, глядишь, перековался бы в заядлого русофила и пошел бы на курсы русского языка и игры на балалайке. Потому как иных возможностей им сейчас всем договориться, кроме как «редактирования создания на уровне генетики», не предвидится.

Пока, к сожалению, технологии CRISPR не дают возможности достигнуть полной гармонии «уровня бонобо-бог», но, дай бог, после Третьей мировой и это станет возможным. Главное – выявить тот самый ген, который у бонобо предопределяет именно генетическую склонность к миру. А уж присущую им при этом половую распущенность мы как-нибудь простим себе, заранее купировав (тоже на генетическом уровне) так беспокоящую парламентариев (куда больше, чем инфляция и тем более какая-то там пандемия с ее кучерявыми штаммами) проблему педофилии. Бонобо, как известно, используют принцип простого удовлетворения эротического импульса, в том числе в обмен на еду, как способ разрешения конфликтов между взрослыми людьми одного пола, — и как общий, универсальный подход ко всем социальным связям и общественной организации.

О! Так ведь это именно то, что нам сейчас как раз и нужно. Именно как гарантия безопасности. В том числе на переговорах в Женеве, Брюсселе и особенно в Вашингтоне.

Если бы люди «генетически» стали бы чуть больше похожи на бонобо (напомним, разрыв всего-то 2%), милитаризм и чрезмерная агрессия вышли бы из обихода, возобладали бы менее авторитарные социальные структуры, характерные для сообществ бонобо, где этика солидарности и совместного принятия решений превалирует над конкуренцией и стремлением установить господство или эксплуатацию.

Конечно, все это попахивает сомнительной евгеникой, однако опыт истории показывает: если наука открывает какие-то новые возможности, то рано или поздно моральные барьеры, стоящие на пути их широкого применения, низвергаются. Оно, конечно, есть всегда и опасность, что некий «Доктор Зло» попытается захватить (украсть) технологии и использовать их в своих зловредных целях. Чтобы все вокруг были бы любвеобильными и безобидными бонобо, а он бы был на всем земном шаре один такой альфа-самец, который бы всех имел и ему бы за это ничего не было. Впрочем, говорят практикующие зоологи, один альфа-самец все же лучше, чем два, соперничающих между собой, и тем более стая альфа-самцов, которые все время пытаются «делить поляну», самок, жратву и прочие ништяки. В общем, тут еще надо подумать.

Но помимо решения проблем геополитики на генетическом уровне неожиданной стороной оборачивается ведь и проблема деторождения, семьи и человеческого воспроизводства. Не подумайте чего дурного: «неожиданной стороной» – это в переносном смысле. Пока опять же лучшие умы ломают последние мозги над тем, как противостоять однополым бракам и прочей подобной срамной заразе, а также и суррогатному материнству «налево» (в смысле – «за бугор»), генетики-искусители пророчат вот что. Во-первых, детородный возраст можно будет уже скоро продлить лет до 70 («Чудовищная нагрузка на Пенсионный фонд», – тут же подумали в Минфине). Во-вторых, становится технически и генетически возможным «создавать» ребенка сразу от нескольких родителей – более чем двух. Первые опыты уже были. Но дело может вскорости встать на поток.

При том что за этими умопомрачительными технологиями не будет поспевать никакое право, а семейное в особенности. Возможно, мы не узнаем институт семьи, как мы к нему привыкли за последние столетия, уже через 10-20 лет. По сравнению с чем проблема однополых браков покажется сущим «детским лепетом на лужайке».

Сама возможность «подобрать генетический материал получше», разумеется, откроет бездну. В том числе бездну возможностей. Коррупции, обогащения и всяких коммерческих стартапов. Женщины, наконец, смогут собрать себе «в матку» всех своих бывших, отобрав лучшие черты и отсеяв вредные и опостылевшие. Мужикам тяжелее, но и им есть утешительный прогноз: через пару десятилетий, а то и раньше, можно будет «вместо жены» брать робота-андроида, хочешь блондинку, хочешь брюнетку, а хочешь прям хамелеона. Уникальное торговое предложение вроде бы налицо: лишних разговоров и вопросов – ноль, капризов – ноль, усилий по предугадыванию вот этих вот ее «а я думала, что ты...» – никаких. Мозгоправства и мозгропромывки – вообще ниже нуля. Никогда не болит голова и всегда готова к… Один недостаток, но большой: скучно до отупения. Хотя если кто не боится последнего, то это их шанс.

Помимо чистого здоровья будущего ребенка, можно будет подбирать, скажем, тип характера, творческие или иные склонности, таланты по рейтингу, национальность (значит, теоретически, сразу и гражданство по рождению?). Правда, тут же за углом – огромный простор для государственных/диктаторских/бюрократических фантазии и – злоупотреблений.

Начнут ведь указывать, кому какого ребенка рожать, с какими качествами и когда. За справкой/разрешением на незащищенный секс (а то и всякий вообще, к тому, чувствую, дело идет на планете) еще, поди, на Госуслугах надо будет заявку подавать. Зато, наконец, можно будет вывести победоносную национальную сборную по футболу. Тут главное не опоздать, вовремя подготовить нужную документацию, чтобы с ФИФА и УЕФА не получилось, как с ВОЗ и вакциной «Спутник». Еще, конечно, можно создать «универсального солдата» и много еще кого универсального по профессиям. А также по общественному поведению и политическим взглядам. Но, правда, так мы можем не приблизиться к статусу «бонобо-бог», а отдалиться от него еще дальше.

С помощью «синтетической биологии» в нашей жизни многое можно чего отредактировать. Лечить неизлечимые заболевания, исправлять «плохие гены» на хорошие, выращивать искусственное мясо, фрукты и овощи. Завести каждому себе «запасную» болезне- и вирусоустойчивую свинью, у которой по мере надобности заимствовать поистаскавшийся орган. Вплоть до… (закончите фразу сами). В самое ближайшее время именно биотехнологии помогут в лечении почти половины (45%) всех известных болезней. Включая пресловутый коронавирус. Эти же технологии будут способны производить до 60% мирового ВВП через каких-то 10-20 лет, с ежегодным эффектом в 4 трлн долларов.

И вот, победив старость, болезни, голод и саму смерть – что мы будем со всем этим делать, если не сократим хотя бы на чуть-чуть тот самый разрыв в 2% с мартышками бонобо? Нет ответа. Ни у НАТО. Ни у ОДКБ.

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