Психи. И не лечатся

…Или вот еще был случай: пришел мужик в московский МФЦ и расстрелял несколько человек. То ли его заставляли маску надеть, а он, уверовав в мировой заговор «большой фармы», не хотел, то ли еще почему – даже неважно. Не этот был бы повод, нашелся бы другой (он же пришел туда с оружием). Важно то, что человек этот оказался, как говорят в таких случаях, «невменько». И такие свободно ходят по улицам. И не лечатся. Как быть? Отлавливать – и в дурку?

Проще всего, конечно, во всем винить треклятый дикий капитализм, который разрушил славную советскую психиатрию, при которой не то что психи по улицам якобы не ходили (на самом деле в каждой деревне был свой деревенский дурачок – жертва пьяного зачатия или ошибки акушерки), но и лишнего слова – и дела – никто супротив социалистической реальности не вякал. А потом пришли гайдары-чубайсы-реформаторы, все оптимизировали и выпустили-де психов на улицу.

При том что оптимизация действительно имела место, не только в ней дело. Не стоит также идеализировать советскую психиатрию с элементами карательной. А дело просто в том, что жизнь тяжела и нервы не выдерживают.

И между прочим, именно тогда, когда советская модель, при которой практически всякое обращение к психиатру вело к постановке на учет в психдиспансер, принося вполне понятные ограничения в правах, была разрушена, психиатрическая помощь в нашей стране и начала обретать более цивилизованный вид. Хотя она по-прежнему далека от идеальной и окружена целым наборов обывательских предубеждений (согласимся даже, что не всегда так уж безосновательных): мол, упекут в психушку, не дадут кредит, не возьмут на работу, отнимут детей и пр. Но в целом люди стали меньше опасаться поражения в правах, обращаясь к психиатру. Однако и бежать сразу к нему при каждом психозе не спешат. А ходить к психоаналитикам, как показывают в голливудских фильмах про сложные семейные отношения, у нас вообще не принято.

Я так считаю, что в этом Петр Первый еще виноват, это ведь он отменил тайну церковной исповеди. А «исповедь» психоаналитику во многом пошла, наверное, оттуда, из этого их протестантского «а поговорить…». У нас лучший психоаналитик, как известно, это молчаливый, умеющий слушать собутыльник. Ну, или «лучшая подруга», если речь о женщинах и та не сука и не змея подколодная.

При этом никакая эта ваша психиатрическая наука и даже частные модные психоаналитики не помогают против нарастающих сложностей жизни. Число психических и психосоматических расстройств неуклонно растет. Растет во всем мире. Вот один из показателей: если в начале ХХ века в России психических больных было 0,09% от населения, то через сто лет уже 2,6%. Если говорить об общем росте числа случаев разных психических заболеваний в мире, то в конце позапрошлого века это был примерно сопоставимый уровень – не более 0,2%, а вот на конец безумного ХХ века некоторые исследователи дают аж до 15% населения, что можно подвергнуть сомнению, просто увеличилась выявляемость. Но рост все равно есть, и он большой.

При этом что касается конкретно психопатов, то чаще всего у специалистов встречается утверждение, что таковых в почти любом обществе около 4,5%. Среди представителей каких-то профессий он выше – скажем, маркетологов или телеведущих (мы так и думали, если честно), среди каких-то меньше – в сельском хозяйстве, разумеется. Доить корову куда спокойнее, чем, скажем, информационного спонсора.

По данным российского Минздрава за прошлый год, теми или иными психическими расстройствами страдают около 5,6 млн россиян. Некоторые исследователи считают, что до 25% наших соотечественников ими страдают в той или иной форме. Иногда мне кажется, что страдают практически все, но так думать неполиткорректно и даже непатриотично.

Конечно, не по всем, кто с расстройствами, плачет дурдом. Однако свидание с мозгоправом и мозговедом им не помешало бы. Хотя они ходить к таким специалистам не любят. Да ты еще поди запишись к такому после всех оптимизаций. Особенно по ОМС. Да и специалисты эти часто – те еще эскулапы. «Вам надо больше гулять, меньше работать и меньше волноваться». Да вы что!? Спасибо, доктор, за уникальный ценный совет.

С чем люди наши идут к мозгоправу? Да в основном понятно с чем: начальник доводит, боюсь увольнения и нищеты, жена (муж) не такая (не такой), страшно за будущее и особенно за ипотеку. Тут еще ковид подсосался.

Злоба в обществе разлита, энтропия нарастает, ну и так далее. И еще это вечное русское «лишь бы не было войны» крутится непрестанно в информпространстве – а повод бояться нам только дай. Особенно если часто смотреть телевизор, который в совокупности своих передач – что фильмов, что сериалов, что новостных и этих, как их, «общественно-политических криков» – словно заточено на то, чтобы плодить психопатов и невротиков.

Да вы посмотрите иной раз на участников ток-шоу. Они разве нормальные? А если нормальных только показывать, скрепоносцев заслуженных, то рейтингу не прибудет. Плюс дети растут, не отрываясь от компьютерных игр и гаджетов. Кажется иной раз, что дебилами, а приглядишься – нет, просто инопланетянами, так что все ок.

Короче, стабильности в мире мало. И уверенности в завтрашнем дне. И если бы представить, что в наш безумный и продолжающий сходить с остатков ума мир вдруг переместились бы на «машине времени» люди из каменного века, да и хотя бы из античности, то они всей перемещенной командой моментально бы сошли с ума сразу.

Да, чуть не забыл, еще этот наш омерзительный климат с октября по март. Например, именно зимой растет количество потребляемых антидепрессантов. Этот рынок вообще весьма показателен, демонстрируя, как мир постепенно сходит с ума. И насчет климата я, на самом деле, погорячился: он не главный виноватый.

А вот потребление антидепрессантов россиянами за последние пять лет удвоилось в денежном выражении и увеличилось на треть в натуральном объеме – это уже показатель. Но это и общемировой тренд – рост числа депрессивных расстройств. Скажем, в США почти 15% населения старше 12 лет сидят на антидепрессантах постоянно, женщин в два раза больше, чем мужчин (мы так и думали, 18% против 8,5%). И общее число принимающих успокаивающие пилюли с начала века выросло в той Америке тоже более чем в два раза. И там тоже «психи» разгуливают по улицам, иногда устраивая какие-нибудь бесчинства. Да и на международной арене Америка все больше чудит. Мы же видим. А кто теперь не чудит?

Ну а если уж закольцевать тему, то предложения четче и чутче выявлять латентных сумасшедших и что-то с ними делать медикаментозно, амбулаторно или иными способами – наивны и неисполнимы. Сам по себе факт стремления общества кого-то тут же (лучше заранее) изолировать, с избытком, перехлестом и посконным русским перегибом на местах – по сравнению с реальной (не)опасностью данного субъекта – уже само по себе проявление болезни данного общества. И вообще-то более 96% процентов преступлений против личности совершают те, кого психиатры считают совершенно нормальными. Вот с ним что делать? Да и кто теперь нормальный?

«Русь, куда ж несешься ты? – вопрошал, помнится, русский, а по новой моде у некоторых еще и украинский классик. – Не дает ответа». И нервничает.