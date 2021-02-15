Кушать не подано

Должны ли бедные получать еду на халяву? Это, кажется, вечный вопрос. Хотя примеры его решения были: Христос (кейс с пятью хлебами), государь-император Николай Второй (Ходынка), ну и так далее. Вот и у нас вновь заговорили про продуктовые сертификаты, маскируя иноязычным термином слово, которое раньше (тоже заимствованное) закрепилось в русском языке, – карточки.

Мотивация понятна.

Взявшись бодро, с тарифами в руках и гневным начальственным окриком на устах за сахар и подсолнечное масло, руководство пока вчистую проигрывает битву с ценами на продовольствие.

Уж на что Росстат трепетен к «антирежимной» статистике, но и он констатирует: с начала года картошка (к которой как Петр Первый нас приучил, так мы и не отвыкнем) подорожала на 40% (в годовом выражении), морковь на 34%, помидоры на 20%, огурцы на 16%. На очереди, говорят, куры и яйца. Однако и без Росстата обыватель сам понял, что примерно за ту же корзину (тележку в супермаркете) продуктов, за которую он платил в прошлом году одну сумму, в этом приходится платить минимум процентов на 30 больше.

Нас успокаивают: виновата опять мировая закулиса: мол, везде цены на продовольствие скакнули. Это действительно отчасти так. Но у кассы от этого не легче. А осенью у нас выборы, между прочим. И если традиционный электорат отправится на них с глубоким чувством переплаты за жратву, то он может себя повести не очень благожелательно по отношению к тем, кто во власти никак не может совладать с этой самой закулисой. Их же туда именно за этим и посадили, как известно. Ну и где? – подумает электорат.

Между тем, согласно сложившейся русской политической традиции, как только мировая закулиса (на самом деле, рынок, мать его растак, а также родной неласковый инвестиционный климат и всякие контрсанкции) начинает вздувать цены, в правительстве заводят протяжную песнь про введение продуктовых талонов, чтобы бедные не голодали.

Вы будете смеяться, но впервые об этом заговорили в 2008 году. И кто? Первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Потом такие «талоны для бедных» собирались вот-вот ввести в 2015 году, в 2017-м и в 2018-м. Но не срослось. Единственный регион, где такой эксперимент провели (перечисляя на карту многодетным семьям по тысяче рублей-баллов в месяц), – и тут вы опять будете смеяться – Кировская область при губернаторе Никите Белых. Вроде как там все получилось, казна не оскудела даже в Кировской небогатой области. И? Жадный федеральный Минфин не изволил изыскать средств.

В свое время (лет пять назад) подробные подсчеты на эту тему были. Такую программу оценили в 300 млрд рублей, при том, что примерно 15 млн человек нуждающихся получали бы около 800 рублей на карту в месяц. Эти условные рубли, как предполагалось, можно было бы отоварить, покупая только отечественные продукты в определенных сетевых магазинах. При этом купить спиртное или сигареты было бы нельзя. Что мудро.

С тех пор прошли годы. Воз стоит на запасном пути, как тот бронепоезд, и все ждет высочайшей отмашки Главного Машиниста.

У страны нет «лишних» 300 млрд рублей? В год. Не смешите, как говорится, мои ботинки. Только за декабрь родной Фонд национального благосостояния вырос на 89 млрд рублей. За январь еще на 104 млрд, достигнув 13,6 трлн рублей. Это все кому копится, простите, и зачем? На черный день? Если сейчас, в пандемию и на фоне падения экономики, он еще не черный, то мы что, к войне готовимся? Так вроде нам рассказывали, что она будет ядерной и молниеносной. После чего мы отправимся в рай, а враждебные «они» – в противоположную сторону. То есть не успеем потратить. А с собой в раю нам зачем ФНБ, там же на всем готовом?

Бухгалтеры из Минфина говорят нам, что 300 млрд рублей – ну совсем неподъемная сумма для нашей нищей экономики. Хотя, на самом деле, теперь потребовалось бы и больше денег, чтобы натурой выдавать бедным хотя бы на тысячу-полторы рублей еды в месяц.

Все познается в сравнении. Нет денег, говорите? Между тем, по нацпроекту «Городское благоустройство» те же 300 млрд рублей – это нам по силам. То есть пусть голытьба голодает, зато мы бордюры будем перекладывать. А что такое, скажем, те же 300 млрд рублей (чуть более 4 млрд долларов) по сравнению, скажем, с тем, что за последние 20 лет поддержка Белоруссии обошлась российской казне, по некоторым подсчетам, в 110 млрд долларов, переменчивая то-дружба-то-война с Украиной – еще примерно в 100 млрд, прощенные долги недоразвитым странам – под 130 млрд (одной только КНДР простили 11 млрд долларов, отнюдь не нищему Ирану – 12 млрд). Газопровод «Сила Сибири» с окупаемостью, уходящей в вечность, встал в более чем в 50 млрд, полупростаивающий «Турецкий поток» – это еще 20 млрд. Про «Северный поток – 2» даже не будем, это уже давно вопрос «среднего пальца» нашим «западным партнерам» ценой не менее 10 млрд долларов, но не рентабельности. Или вот еще, для сравнения: 300 млрд рублей – это сумма финансирования СМИ из госбюджета на 2021-2023 гг. Иными словами, на пропаганду (все наши госканалы, как правило, глубоко убыточные и ужиматься или начать зарабатывать на свои понты никак не хотят). Ранее было запланировано потратить более 500 млрд рублей на спутниковую группировку «Эфир». Она до сих пор не эфирит. Вам от этого плохо? Или еще. Госэкспертиза за счет ревизии разных проектов (в основном в нефтегазовой отрасли») легко экономит примерно те же 300 млрд рублей в год. Про налоговые льготы некоторым крупнейшим нефтегазовым госкорпорациям даже не будем, чтобы не расстраиваться. Список можно продолжать бесконечно. То есть деньги, в принципе, есть. Но не для бедных.

Изыскать означенную сумму, и даже большую, на самом деле не составит труда. Если будет явлена будет на то политическая воля. А по итогам недавней встречи президента с думскими фракциями создалось впечатление, что такая воля вызревает. И если она вызреет, то это будет правильно и хорошо. Народ оценит. И поддержит дружным чавканьем назло всяким несистемным смутьянам, которые даже до столь простого программного требования не додумались (потому что сами происходят из касты сытых).

Самая известная на сегодня программа продуктовых талонов для бедных (food stamps) – американская, придуманная еще при Франклине Рузвельте. При Обаме (который гадил в наших подъездах и вообще наводил порчу на всю страну) число получателей таковых достигало 47 млн. Трамп порезал число халявщиков, сегодня это примерно 38 млн человек (но сказался и общий рост доходов за счет выплат из федеральной казны разных пособий в качестве помощи в период пандемии). Это примерно 12% населения США. Такая пропорция примерно соответствует высчитанным еще в 2015 году Минпромторгом 15 млн потенциальных российских получателей продуктовых талонов. Наличие работы далеко не везде обязательно (около 40% получателей талонов в Америке работают). Право получения food stamps определяется в зависимости от общего дохода домохозяйства. Как правило, это люди, живущие ниже официального уровня бедности. В разных штатах объем такой помощи разнится и может составлять от 129 до 200 долларов на человека в месяц или чуть выше. В среднем по Америке семья из трех человек в 2019 году получала food stamps на 365 долларов в месяц.

Прямая продовольственная помощь считается одним из самых действенных и эффективных методов борьбы с бедностью, вызволяя из нее десятки тысяч и даже миллионы людей ежегодно. Поскольку малоимущие тратят на продукты от 60% своих невеликих доходов.

Более того, это куда более эффективный (и менее дорогостоящий) метод борьбы с бедностью, чем многие прочие сложные программы – переобучение, создание специальных рабочих мест для бедных, расселение моногородов и пр. Такие программы куда более интересны, конечно, с точки зрения распила и отката. Тогда как расходы по программе продуктовых талонов намного проще контролировать. В том числе в части контроля за получателями. И если ФНС обещает уже в обозримом будущем вывешивать в личном кабинете налогоплательщика все ваши безналичные траты/покупки, то при безналичных продуктовых талонах в виде условных баллов-рублей контролировать правомерность их получения тем или иным домохозяйством не составит никакого труда вообще, как и сопоставить с общим уровнем расходов такого домохозяйства.

Есть, конечно, политически отягчающая это дело ассоциация – с карточной системой времен СССР. Карточки в России впервые появились в 1916 году, затем они ходили в годы Гражданской войны и сразу после нее, в годы Великой Отечественной и сразу после на фоне неурожая 1947 года. Наконец, в позднее советское время талоны стали символом краха советской модели экономики.

Обсуждаемые сейчас продуктовые сертификаты не имеют с этими трудными временами ничего общего, поскольку явятся не формой борьбы с дефицитом, а средством борьбы с бедностью. Кроме того, если такая продовольственная помощь будет определена в существенном размере и обеспечена нормальными отечественными продуктами, то это поспособствует улучшению здоровья населения (помимо помощи российским производителям еды и создания рабочих мест), прежде всего малоимущих, которые будут есть меньше всякой дряни. Стало быть, меньше будет нагрузка за медицину. А здоровый и сытый электорат – залог стабильности любого режима. Так что надо решаться наконец.

Кто-то скажет: эдак нищеброды привыкнут жрать на халяву, не захотят работать, сядут на шею государства и будут бить по его ушам ногами. Как в Римской империи – даешь, мол, хлеба и зрелищ. Зато, скажу я вам, империя та пала все же не в результате цветной революции, что нам было бы особенно обидно (и там вообще мало кто голодал из свободных людей), а от набегов варваров извне. Против которых у нас есть большая «ядреная бомба», она же кузькина мать.

А еще – и тут вы будете смеяться уже в третий раз – весь мир постепенно идет к тому, чтобы выдавать всем обывателям некий гарантированный минимальный безусловный доход. И придут к нему – на фоне цифровизации, автоматизации и высвобождения миллионов рабочих рук – гораздо быстрее, чем сейчас кажется. В том числе рано или поздно (скорее поздно) и у нас. Даже если скаредный Минфин сейчас в это верить отказывается категорически. То есть Век Халявы не за горами. Пора начинать хотя бы скромно закусывать.