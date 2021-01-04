Посадят ли Дональда Трампа в тюрьму?

Если ты как политик идешь против истеблишмента, то рано или поздно истеблишмент придет за тобой — пришлет приставов, вертухаев или наемных убийц. Если только вовремя не заменить «плохой политический класс» на своих.

Теперь этот тест — на стадии, когда «придут за тобой» — предстоит пройти пока еще президенту могущественной Америки, которая на днях лицезрела слабое подобие «майдана», после чего изобразила на коллективном лице политического класса крайнее возмущение. Мол, как это так случилось, что методы оспаривания выборов «банановых республик» проникли в светлый Замок Свободы на Холме. Капитолийском.

И Трампу этого не простят. Он пришел в Белый дом выскочкой, поправшим нормы политических приличий, как их десятилетиями формировали улыбчивые люди с манерами циничных лицемеров и церковных проповедников одновременно.

За четыре года он не сумел сформировать прочной политической коалиции в правящем классе. Его сторонники в верхах его скорее терпели, рассматривая как временное недоразумение, которое — о, великие они! — институты все равно переварят. Таки они переварили — и выплюнули в виде десятков миллионов «бюллетеней по почте». Теперь он уходит как политический изгой, которого вряд ли пустят в «приличные дома».

Соцсети типа Twitter заблокировали его аккаунты на веки вечные. Даром что там было 88 млн его подписчиков. Хозяева соцсетей и мессенджеров, видимо, даже не задумывались о том, что сей дерзкий выпад в адрес «мертвого слона» (слон — символ республиканцев) еще аукнется им по всему миру, где надзиратели за чистотой «свободы слова» в субъективном понимании регуляторов воспользуются этим прецедентом, чтобы нещадно глушить всяких цукербергов на подведомственной территории. Те ведь сами оказались теми еще «толерастами». Мой прогноз, в частности: в обозримом будущем (до 2024 года) Twitter в России будет заблокирован.

Посадят ли теперь Трампа в тюрьму? После того как по всем «свободным СМИ» прокатился на фоне гопников, делающих селфи в здании Конгресса, лексикон из рассуждений-страшилок отцов-основателей. Где слова типа «сброд» и «мятеж» обозначали самое страшное, что могло случиться с точно рассчитанным зданием американской демократии, как его спроектировали отцы-масоны и в котором краеугольным камнем был принцип гарантии прав меньшинства. Но только того, которое «какое надо меньшинство».

Пока что Трампу угрожают лишь вторым импичментом или же применением 25-й поправки к конституции, согласно которой он может быть отстранен как недееспособный по решению ключевых членов администрации. Ни тот, ни другой вариант не представляются реализуемыми в оставшееся до полудня 20 января время. В первом случае подтверждение импичмента двумя третями сената будет означать, что республиканцы коленопреклонились перед дорвавшейся до полного контроля за исполнительной и законодательной властями Демпартией, как летом коленопреклонялись белые перед погромщиками BLM, подстрекаемыми теми же демократами (кстати, что-то не слышно, чтобы аккаунты BLM после таких погромов блокировались в соцсетях). Во втором случае, если Трамп не согласится со своей недееспособностью (а он не согласится), надо опять получать две трети в том же сенате. Теоретически есть еще вариант досрочного сложения полномочий и передачи их вице-президенту Майклу Пенсу, о чем ниже.

Оскорбленный этим четырехлетием политический класс улюлюканьем «свободных СМИ» провожает хама и выскочку, за которого проголосовали почти 75 млн человек, и это намного больше, чем четыре года назад. Месть в виде уголовного преследования вполне вероятна. Надо, чтобы этот нахал даже мысли не имел баллотироваться в 2024 году.

Возникает интересная коллизия насчет гарантий для бывшего президента. С которой сталкиваются многие страны, в том числе наша. Существует подход, согласно которому экс-президент не должен быть выше закона — дескать, это подрывает основы правового государства — а посему ему иммунитет не положен. А есть подход, согласно которому сама возможность преследовать бывших правителей открывает простор для политических репрессий. И такие возможности надо во имя стабильности минимизировать. Сегодняшняя Америка стала ближе ко второй опасности — политического преследования не вписавшегося в систему.

Америка всегда показывала, что она по части демократии святее всех святых. Бывшие президенты США не обладают иммунитетом в привычном нам понимании. В 1960-х годах Верховный суд постановил, что экс-президент имеет иммунитет от исков по гражданским делам, связанным с его действиями на посту, но не имеет иммунитета от уголовных преследований. Во время правления Клинтона добавилось толкование, согласно которому экс-глава не имеет иммунитета и по гражданским искам, касающимся времени до вступления в должность. Кстати, сам Клинтон спустя несколько часов после ухода с должности в январе 2001 года достиг досудебного соглашения касательно расследования его связи с Моникой Левински. Он согласился заплатить штраф 25 тысяч долларов, лишившись лицензии адвоката штата Арканзас и фактически признавшись в даче ложных показаний по делу. Но избежав наказания.

Это было сделано для того, чтобы не создавать прецедент преследования бывшего президента. Он должен уходить спокойным и уверенным в завтрашнем дне. Так было до сих пор. Однако сейчас многие в Вашингтоне не хотят, чтобы Трамп чувствовал себя уверенным в завтрашнем дне, тем более что он имеет право баллотироваться еще на один срок.

А вот на уровне исков со стороны штатов и касающихся преступлений не федерального уровня экс-президенты США не имеют иммунитета вообще.

Так, в штате Нью-Йорк заведено дело об уклонении Трампа от налогов. Ему могут также грозить дела, касающиеся времени до вступления в должность. Например, может снова всплыть мутная история, когда две женщины утверждали, что он им платил за молчание о сексуальных связях, и эти обвинения тоже выдвинуты на уровне штата.

Частично проблема будущих уголовных преследований может быть решена путем «помилования» Трампом, пока он еще у власти, самого себя по широкому кругу обвинений. Он уже поступил так с некоторыми своим сторонниками. Например, объявив о «помиловании» бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который в 2017 году признался в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. Также он на всякий случай может «помиловать» в связи с возможными обвинениями членов своей семьи.

Президент США имеет по конституции право помилования, но оно касается только федеральных преступлений. По сложившейся традиции, покидая Белый дом, уходящий президент издает акты милосердия по наиболее спорным случаям (для этого не нужен даже вынесенный судебный вердикт). Все равно терять нечего. Например, Билл Клинтон напоследок помиловал своего брата Роджера, осужденного за хранение и распространение наркотиков, а также знатного махинатора, но и финансиста Демократической партии Марка Рича. Буш-старший освободил от преследования бывшего министра обороны Каспара Уайнбергера по делу «Иран-контрас». Джимми Картер помиловал скопом всех уклонистов от военной службы во время войны во Вьетнаме. Трамп за четыре года воспользовался правом помилования меньше, чем любой президент с конца ХIХ века, осчастливив всего 94 человека (почти все они были связаны каким-то образом с ним лично), тогда как Барак Обама — почти 2 тысячи за два президентских срока. Скорее всего, Трамп помилует еще несколько человек, связанных с расследованием «русского вмешательства в выборы».

Сможет ли он помиловать себя самого? Он и многие правоведы утверждают, что да. Но есть и другие мнения. Прецедента в истории США не было, такие решения не прошли проверку судебной практикой. Тем самым вроде бы ставится по сомнение важнейший принцип правосудия, согласно которому человек не может быть судьей в своем собственном деле (вопрос в том, распространяется ли этот принцип на главу государства).

К тому же, помиловав себя, Трамп вроде бы признает и свою вину в тех или иных преступлениях. Это поставит крест на его будущих политических амбициях. Другое дело, что лучше жить с таким крестом на свободе, чем без него в тюрьме. Кроме того, самопомилование Трампа может лишь спровоцировать демократов на то, чтобы опровергнуть это в судах, чтобы окончательно добить того, кто их унизил, якобы придя к власти с помощью русских в 2016 году.

Или же Трампу уповать на милость победителя Джо Байдена? На то, что тот не посмеет нарушить одну из важнейших скреп американской демократии, согласно которой — на основе неформальной традиции, не закрепленной в законах, — бывшие президенты страны преследованию ни на каком уровне не подвергались. Даже президент южной Конфедерации времен Гражданской войны Джефферсон Дэвис хотя и был обвинен в госизмене, но перед судом так и не предстал, доживая свою жизнь частного лица еще почти четверть века, занимаясь написанием мемуаров. В то же время полагаться на милосердие Байдена и стоящих за ним людей, при том, что Трамп даже отказался идти на его инаугурацию, дело рискованное.

С точки зрения демократии лучше, если бы устояла как раз неформальная традиция непреследования бывших президентов. Поскольку если она не устоит, то всегда будет опасность, что любые формальные гарантии иммунитета, хоть в граните высеченного, можно переиграть в угоду новой политической реальности.

Можно проделать еще один трюк, совсем циничный, — подать в отставку досрочно, чтобы помилование затем исходило от «президента на пару дней» Майкла Пенса. Так Джеральд Форд помиловал Никсона (это был единственный случай помилования бывшего президента США вообще) спустя месяц после его отставки под угрозой импичмента. Скорее всего, это потом и стоило Форду переизбрания, однако позорная страница «Уотергейта» была закрыта.

На месте Байдена преследовать Трампа было бы неразумно. И не только потому, что за того голосовали десятки миллионов избирателей. Но и потому, что любое преследование вновь породит сравнение с теми самыми «банановыми республиками». Хотя и в Италии (Берлускони), и во Франции (Саркози) бывшие попали под уголовную раздачу, но в тюрьме пока не оказались. Сидели в изобилии начальники в ряде азиатских стран, с которыми Америка не хотела бы, наверное, равняться. Но даже в ненавистной теперь в Штатах России после смерти Сталина «бывших» из числа руководства страны в уголовном порядке не преследовали даже за «антипартийную деятельность». Впрочем, в нынешней политике понятие «неразумно» не означает «невозможно».