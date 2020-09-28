Традиции против хаоса

Если долго дергать бога за бороду, то рано или поздно он ударит вас по башке. Сейчас такое приключилось с Дональдом Трампом, который так долго издевался над коронавирусом и боязливым Байденом, отсиживавшемся «в бункере», а выходя из него постоянно носившим защитную маску, что ему не могло, как говорится, «не прилететь».

Попутно г-н Трамп неосмотрительно подставил российский рубль (и не только его, и не только многострадальный «Северный поток-2»). Они вряд ли обрадуются триумфу демократов, к которому сейчас все пока идет. Если не случится чуда, и коварный коронавирус, запущенный китайцами, чтобы добить самодовольную Америку (есть и такая версия у диванных конспирологов), не даст слабину, и ушлый Трамп опять выкрутится, а вся эта история с заболеванием и чудесный выздоровлением пойдет на пользу его рушащейся на глазах избирательной кампании.

Конечно же, надо было ему было раньше достать по тайным каналам связи с ГРУ и Кремлем спасительную вакцину «Sputnik-V», да и сделать себе прививку, как Шойгу и дочь самого Путина. Иначе получается, что зря его Байден обзывал «путинским щенком». Но теперь уж поздно. «Щенок» занемог. Остается вливать экспериментальные антитела непонятно от кого. Может, вообще от «Black Lives Matter».

Ну а что будет, если действующий президент могущественной Америки, скажем обтекаемо, не оправится? Ни к 3 ноября, когда состоится очное голосование тех, кто еще не проголосовал по почте, ни после. Сколь велика тут роль личности в истории и сколь упитан этот самый, очередной уже в этом году, «черный лебедь»?

Такого прецедента, чтобы кандидат в президенты, уже официально выдвинутый от ведущей партии, умер бы или снялся до выборов, в американской истории еще не было. Также не было случая, чтобы уже избранный президент (то есть победивший на выборах) умер бы до момента инаугурации. Был случай, когда умер до выборов кандидат в вице-президенты, такое приключилось с Джеймсом Шерманом в 1912 году. Он шел от Республиканской партии и умер за несколько дней до голосования. Его имя осталось в бюллетенях, а Национальный комитет Республиканской партии назначил заседание через неделю после выборов, чтобы назвать имя преемника. Это не потребовалось, поскольку президентские выборы выиграли демократы во главе с Вудро Вильсоном.

В 1872 году кандидат демократов Гораций Грили умер уже после выборов, но до того, как проголосовала Коллегия выборщиков (это происходит в середине декабря, формально выборы в США непрямые, избиратели голосуют за выборщиков от своего штата, а уже те за президента и его зама). Но поскольку демократы выборы тогда безнадежно проиграли, никаких последствий это не имело.

Выборщики не обязаны, кстати, по Конституции голосовать именно в соответствии с волей избирателей штата, однако их обязывает это делать в основном историческая традиция. А также то обстоятельство, что выборщиков от штата выдвигают на партийной основе. Соответственно, в случае получения большинства голосов избирателей, голосует либо один, либо другой «партийный пакет».

Теоретически они все равно могут проголосовать против воли партии и избирателей. На сей счет в 32 штатах и Округе Колумбия законы предписывают им голосовать все-таки согласно воле большинства избирателей штата. Но наказание за неподчинение – как правило, всего лишь штраф (у нас бы сказали бы на это, наверное, «фигня вопрос, денег дадим»). Но лишь в 11 штатах такое неподчинение влечет за собой отзыв непослушного члена коллегии выборщиков и замену его на лояльного партии.

Это довольно характерный пример того, как в странах с устоявшейся демократической традицией таковые традиции подчас работают лучше формального законодательства. Которое к тому же не меняют лихорадочно к каждым выборам, как это происходит в странах с неустоявшейся демократической традицией и неразвитой политической культурой.

Что касается замены выбывшего по тем или иным причинам кандидата в предвыборной гонке, то в целом выдвинувшая такого кандидата партия может заменить его практически на любом этапе. Как за определенное время до выборов (то есть до всеобщего голосования, в этом году оно 3 ноября), так и после, но до того, как проголосует Коллегия выборщиков. То есть просто собирается Национальный комитет демократов или республиканцев и большинством голосов (хотя процедуры определения такого большинства и представительств разных штатов в НК двух партий разнятся) определяют замену. Никаких праймериз уже не проводится.

Если же Коллегия выборщиков уже проголосовала, определив пару победителей, но скажем, избранный президент после этого умирает, то к инаугурации идет победивший кандидат в вице-президенты. Если избранный президент оказывается лишь временно недееспособен, то вице- будет временно исполнять его обязанности. Если же Коллегия выборщиков не определит победителя, то этот вопрос передается в палату представителей, которая в начале января в любом случае утверждает итоги голосования, и без ее решения (хотя, казалось бы, простая формальность) они недействительны. Либо же, если итоги не определены, а Коллегия выборщиков запуталась, нижняя палата Конгресса сама выбирает президента простым большинством голосов по принципу «один штат — один голос».

Если Трамп сейчас потеряет дееспособность, он может либо сам передать полномочия вице-президенту Пенсу (чего он пока, отправившись в госпиталь, не сделал), либо такое решение могут принять ведущие члены его администрации и уведомить Конгресс. Вице-президент будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока последний письменно не подтвердит, что он вновь дееспособен. Если же в этой ситуации еще и вице-президент заболеет или, не дай бог, умрет, то и.о. президента станет спикер палаты представителей.

Может ли сейчас Трамп сняться с выборов? Скажем, по состоянию здоровья. Теоретически, может, но в Республиканской партии нет разработанного механизма насчет утверждения замены ему в этом случае. Так что лучше ему не сниматься.

Иначе на выборы пойдет один Майкл Пенс, который, наверное, может даже назвать себе и напарника. Что будет, если Трамп не выйдет из госпиталя до 3 ноября, впадет в кому или вообще скончается? Республиканцы, теоретически, могли бы заменить его на другого кандидата по выбору Национального комитета, если бы все это случилось раньше. Однако сейчас проблема в том, что в каждом штате (а именно на этом уровне регулируются основные правила проведения в том числе федеральных выборов) разные «дедлайны» на предмет внесения изменений в избирательные бюллетени. И они уже везде миновали. К тому же голосование по почте давно идет.

Обжаловать это в судах республиканцы уже не успеют. Значит, в самом худшем для Трампа случае его имя все равно останется в бюллетенях. Прецеденты, когда на выборах (но не президентских, разумеется) в Америке баллотировались покойники и даже их выигрывали, были. Но что будет, если Трамп выиграет голосование 3 ноября, находясь в коме, как какой-нибудь Навальный? Республиканцы, опять же, тогда могут его заменить на другого кандидата перед голосованием Коллегии выборщиков. И тогда выборщики от партии (от тех штатов, где Трамп-Пенс получили большинство голосов избирателей) пройдут проверку на лояльность. Теоретически, они могут даже проголосовать за живого Байдена против недееспособного Трампа, хотя межпартийная ненависть столь велика, что представить это решительно невозможно. Если же ни одному из кандидатов в президенты не удастся набрать в результате в Коллегии выборщиков большинство голосов (270, без этого никак не стать президентом), то вопрос передается в палату представителей.

Сыграет ли болезнь в пользу Трампа, мобилизовав в его поддержку сочувствие избирателей? Разве что если теперь он быстро оправится от болезни и к выборам предстанет бодрячком, а еще успеет провести хотя бы несколько зажигательных массовых митингов в свою поддержку. А так в Америке «из жалости» к сирым и больным голосовать не очень принято. Как говорится, если больной, то лечись и «не отсвечивай». Есть, правда, пример победы Франклина Рузвельта в 1932 году, когда он уже был прикован к инвалидной коляске из-за осложнений после перенесенного в 1921 году полиомиелита. Однако Рузвельт к моменту президентских выборов, проходивших в условиях жесточайшего экономического кризиса, уже вполне доказал, что может быть дееспособным и эффективным политиком: в 1928 году он стал губернатором штата Нью-Йорк. То есть «политически» уже полностью победил свою инвалидность. Это пример пока не вполне подходит Трампу.

При этом, заметим, никто, ни одно даже самое маргинальное СМИ или отдельный фрик, не поднимает в Америке вопрос о переносе выборов в связи с чрезвычайной ситуацией. Их не перенесут даже, если заболеют еще и Пенс, и Байден с Камалой Харрис. Их не перенесут даже, если в бюллетене будет значиться человек, находящийся в коме или вообще труп. Потому что традиция, помноженная на разработанные за последние более чем два столетия процедуры, предусматривающие, кажется, все возможные варианты действий на случай прилета даже целой стали «черных лебедей» — это страшная и, видимо, все-таки необоримая сила. Альтернатива которой – хаос и гражданская война.

Кажется, Америка, да и многие в мире исходят из того, что президентские выборы в этой стране раз в четыре года – это некие столпы, на которых если не зиждется, но на которые ориентируется во многом весь современный мировой порядок. Трудно в этом плане придумать им какую-то адекватную замену.

Раньше, пожалуй, такую роль даже в еще большей степени играла смена генсеков в СССР. Но сейчас у нас по этой части полная и продолжительная стабильность.

И пока в этом году в США будут разбираться со своим выборами, мировые рынки будет лихорадить. Цены на нефть, золото и вообще все активы будут подвержены повышенной волатильности, пока все будут глядеть, что же там происходит в этой треклятой и ненавидимой многим Америке, куда она вырулит, наконец. В частности, нашим ЦБ РФ и Минфину надо будет очень постараться, чтобы удержать курс рубля в рамках приличий.

Многие мировые геополитические авантюристы могут, в свою очередь, счесть, что сумятица в Америке – отличное время, чтобы «порешать» под шумок те или иные вопросы, пока «Вашингтонскому обкому» недосуг. Тот же вспыхнувший, как по заказу, именно сейчас Карабах – одно из тому подтверждений.

В этом плане нынешний високосный год может получить яркое и навсегда запоминающееся для потомков завершение. Одно пока остается неясным: ждать ли все-таки прилета рептилоидов к Рождеству или тот, кого мы всем неразумным человечеством дергаем за бороду как только и чем только можем, и на сей раз смилостивится и даст нам возможность еще какое-то время покоптить воздух и погадить в этом мире.