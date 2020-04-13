Слезинка ребенка? Продайте ее!

Есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что карантин в нашей стране не будет длиться ни до конца года, ни до осени, а ослаблять его начнут уже в начале лета. Я в этом почти уверен. Май, скорее всего, придется вычеркнуть-обнулить из жизни, с этим смириться и послушно сидеть дома, увы.

Плохая новость состоит в том, что к этому времени победы над коронавирусом достигнуто не будет. Решение о поэтапном снятии ограничений будет политическим. Продиктованным экономическими соображениями. Просто потому, что ни одна страна мира, даже самая сильная, не сможет выдержать полугодовой карантин.

Я вам еще такую неприятную вещь скажу: та страна, которая не выделяет людям и простаивающим бизнесам существенной экономической (финансовой) помощи, не сможет выдержать и более короткого карантина. Ни политически, ни экономически, ни даже психологически - вообще никак. В этом смысле в России июнь (если дальше держать людей взаперти) – это будет то, что называется емким словом «край».

Европейские страны уже обозначили примерно даты, когда постепенно начнут ослаблять ограничения – с конца апреля-середины мая. Среди этих стран в том числе Италия, ужасавшая еще недавно весь мир масштабами своей гуманитарной катастрофы. И даже Испания, до недавнего времени ставившая рекорды по числу умерших в сутки. И, разумеется, страны с гораздо более дисциплинированным и ответственным населением – Германия и Австрия. Причем там даже не вводилось никаких электронных «аусвайсов», не запрещали выходить на улицу для прогулок (но не более чем вдвоем). Чек от германского государства на 5 тысяч евро (а от австрийского – по самими гражданами и предпринимателями сформулированному запросу) подвиг людей на сотрудничество с властями и проявление сознательности.

Нигде речи нет о том, что заражение удалось полностью остановить, оно продолжается, хотя разными темпами в разных странах. Однако власти поняли, что дальнейший простой грозит еще большей катастрофой. Поэтому надо дать людям надежду, что все вот-вот кончится. Хотя в той же Германии заводы и фабрики в основном и не останавливали. А в Испании и Франции авто- и другие заводы возобновляют работу после «католической» Пасхи, хотя число смертей от коронавируса по-прежнему исчисляется сотнями в день.

Недавно я говорил с человеком, живущим в Америке. Сразу после того, как их президент и «главный санитарный врач» пугали страшными цифрами: мол, если ничего не делать, умрет до 2 млн человек, а то и больше, а если вводить ограничения, то можно «отделаться» 200 тысячами смертей. Это на более чем 330 млн населения. «Какой ужас!» — попробовал я посочувствовать, на что получил неожиданный ответ: «Тут эти цифры никого, на самом деле, до смерти не напугают».

Америка – вполне циничная страна, и она умеет считать «издержки». Сейчас тот же Трамп говорит, что «60-65 тысяч умерших – это будет отличный результат». «Косты», стало быть, уменьшаются.

Американский фондовый рынок уже оправился от шока середины марта, весь «позеленел», переваривая триллионы долларов, которые в него влили власти. Ну и простые граждане, для которых в обычное время отпуск в две недели в году – это большая редкость, осознали, что слишком длительный простой им ничего хорошего не сулит. Надо зарабатывать, платить по кредитам, за жилье и т.д. При этом выплаченные подавляющему большинству граждан США (с доходами на одиноких до 75 тыс. долларов в год и на семью до 150 тыс.) 1200 долларов на взрослый нос, плюс 500 долларов на ребенка (мой собеседник с женой и тремя детьми получил на банковский счет автоматически, без справок и запросов, 3900 долл.) помогли сгладить тоску самоизоляции. Которая все же практически нигде, даже в Нью-Йорке, не была полной. Выходы из дома для пробежек, к примеру, разрешены. Оставшимся без работы к этой сумме дополнительно будут платить четыре месяца еще по 600 долларов от федерального правительства.

Однако даже сказочно богатая Америка не может платить всем бесконечно долго. А посему возник «план Трампа» о трехэтапном ослаблении карантина. На фоне начавшихся уже в разных штатах бунтов против продления ограничений. Окончательное решение, в зависимости от ситуации, будут принимать губернаторы. Президент Америки им все равно почти ничего запретить не может и заставить сделать – мало что тоже. Федерация, знаете ли. Губернаторы-демократы в основном не хотят «плясать под дудку рыжего». А вот товарищи по партии быстро вняли. К примеру, во Флориде первое что сделали, так это открыли пляжи и велосипедные дорожки. Между прочим, в списке «первой волны» президентских рекомендаций — в том числе кинотеатры, спортивные сооружения (кстати, в той же Флориде ряд спортивных состязаний были признаны «жизненно важным бизнесом», который может не прекращаться, и до того). Потому, что это – огромный бизнес. Уже думают, как возобновить всякие чемпионаты хотя бы при пустых трибунах. Все эти приготовления, заметим, идут на фоне рекордов по числу умерших от коронавируса.

В Европе осторожнее. Скажем, в Германии никакие массовые мероприятия (включая театры, концерты и т.п.) не возобновятся до конца лета. В Австрии дедлайн поближе. Видимо, не последнюю роль играют соображения насчет способности государства и дальше оплачивать простой отдельных отраслей.

Всякое ослабление карантина сейчас, разумеется, находит своих критиков. Однако никто вслух не осмеливается делать выводов относительно того, что

современный мир, построенный, по сути, на либеральной идеологии, сегодня стал жертвой собственного гуманизма. Согласно которому «любая человеческая жизнь – есть величайшая ценность». Поэтому смертность от новой заразы на уровне до 3-4% от числа заболевших ввела всю мировую экономику в состояние полного паралича, суммарный ущерб от которого будет намного больше, чем от самой заразы.

Если бы в 20-х годах ХХ века эпидемия «испанки», а позже в ряде стран полиомиелита вызвали бы в ответ схожие по масштабам всемирные карантинные меры, то Великая депрессия начала 30-х показалась бы на этом фоне временем небывалого процветания. Однако эпидемию гриппа тогда фактически замолчали, хотя она унесла больше жизней, чем Первая мировая война.

Вот и сейчас, под давлением катастрофических, сравнимых с потерями от мировой войны, экономических потерь человечество снова будет вынуждено отступить на несколько десятилетий назад в своем либеральном гуманизме, взяв за основу более циничные расчеты.

В сопоставлении «слезинки ребенка» (оттого, что папа с мамой заболели) и просроченной ипотеки, скакнувшей в разы безработицы и других подобных бед слезинка неизбежно проиграет.

Капитализм, который многие всегда торопятся в очередной раз похоронить во времена, когда наступает очередной «ахтунг», опять циничным образом найдет, на чем сноровистые люди смогут нажиться. До тошноты терпеть не могу выражение лощеных андроидов-оптимистов-коучеров по поводу того, что «кризис – это новые возможности». Но они всякий раз правы в отношении себе подобных проныр.

Повысился спрос на маски — будем торговать масками, нагнетая панику. Производители масок (условно) добьются того, чтобы их носили обязательно как можно в большем числе мест. Производители санитайзеров станут миллионерами, как Стив Джобс, собравший первый компьютер в гараже.

Миллионы людей в мире найдут новые рабочие места в роли тех, кто будет отслеживать перемещение зараженных или имевших с ними контакт. Возникнет новая огромная индустрия – «корона-бизнес» — объемом в десятки, если не сотни миллиардов долларов.

Даже в самых демократических странах Европы (во Франции и Германии) разрабатывают специальные мобильные приложения для отслеживания иммунного статуса, будто в каком «авторитарном Китае». Уже придумали приложение на смартфон, которое по вашему сухому (коронавирусному) кашлю может зафиксировать заболевание. Надо еще, чтобы оно же автоматически вызывало бригаду санитаров.

На отслеживание «коронавирусных» натаскивают служебных собак. Google, Apple уже готовы делиться с властями персональными данными с геолокацией для отслеживания заразных людей. «Туристические страны», подсчитав убытки, начнут, уверен, скоро рекламную кампанию насчет того, что у них каждый сантиметр пляжа продезинфицирован, между лежаками – перегородки, персонал иммунизирован, только прилетайте, высылаем за вами чартер. Турция планирует в конце мая открыть сезон. Думаю, ближе к делу Эрдоган позвонит Путину. Заодно и по Сирии порешают.

Одна арабская авиакомпания уже ввела обязательные экспресс-тесты на коронавирус для пассажиров. Представьте, еще кто-то в этом мире летает. Дел-то всего на 10 минут. Думаю, нечто подобное станет всеобщей практикой, едва возобновится международное авиасообщение и появятся массовые тесты. В каждом аэропорту рядом с магазинами duty-free появятся медики, лаборатории от приблатненных «ООО» или «ИП», а заодно пограничники для быстрой обратной депортации больных. А какое раздолье для страховщиков по страхованию от «невыезда по коронавирусу».

Тестирование на «корону» и все, что с этим связано, открывает огромные возможности для «санитарных капиталистов». Мы еще увидим аккредитованные экспресс-лаборатории при визовых центрах, и такой анализ станет обязательным для получения визы. Особенно если разработают тесты на антитела.

Можно придумать отдельный бизнес по добровольному заражению коронавирусом и быстрому излечению от него (с целью получить антитела) в специально оборудованных медучреждениях. Разумеется, платных, а для ВИПов отдельно. Люди не станут экономить на том, чтобы получить «визу» в ряды «чистых людей». А какой бизнес можно развернуть на создании всяких «умных трекинг-систем» в масштабах городов, регионов, целых стран! Да любое дорожное строительство или благоустройство по сравнению с этим просто рядом не стоит. Ну и спецслужбы присоседятся: умелый человеческий трекинг вплоть до каждой постели – это их давняя цифровая мечта.

Все эти для кого-то заманчивые перспективы будут еще сильнее толкать к тому, чтобы уже, наконец, сбросить оковы карантина и начать осваивать эти «новые горизонты».

Уже пошла информационная подготовка. Все больше появляется исследований (а также «исследований») на тему того, что с вирусом этим что-то явно не так. И появился-де он не в декабре на рынке в Ухане, а раньше. Так что гуляет среди нас давно (вас это успокаивает?). И смертность от него якобы сопоставима с обычным гриппом. И все равно карантин не спасет, пока большинство не переболеют. И, наконец, согласно «новым китайским данным», у примерно 60-80% заразившихся COVID-19 нет вообще никаких симптомов. Тут уж становится совсем непонятно, а от чего мы тогда, собственно, все спрятались по домам!?

Наконец, все больше свидетельств того, что даже самый жесткий карантин не оказывает решающего воздействия на снижение темпов заражения, он лишь несколько уменьшает их и число смертей.

Пандемия станет еще одним поводом «разобраться» с Китаем, относительно которого все сильнее подозрения в том, что вирус был изобретен в биолаборатории Уханя и вырвался случайно наружу. Это может стать причиной кардинальной перестройки многих логистических и производственных цепочек с тем, чтобы снизить зависимость от страны, которая уже не в первый раз запускает по миру опасную заразу, приводя при этом лживую статистику.

Так что, возможно, выводы относительно того, что китайская общественная модель выйдет из этой пандемии главным победителем, оказались преждевременными.

Некоторые люди также будут продолжать «тыкать» пальцем на Швецию, где упорно не хотят вводить жестких карантинных мер. Там на конец прошлой недели на 10 млн населения (одна Москва) заболели более 13 тыс. человек, умерло около полутора тысяч. В Нидерландах (17 млн население) карантинные ограничения как раз есть. И? 30,5 тыс. заболевших и почти 3,5 тыс. смертей. В Финляндии ( население 5,5 млн) заболели менее 3,5 тыс., умерли более 70 человек. Таким образом, ситуация в Швеции выглядит в разы хуже, чем в Финляндии, но сопоставима с Нидерландами. «В разы хуже» - это полторы тысячи умерших на 10 млн человек.

И в этот момент все больше найдется циников, которые, утерев «слезинку ребенка», если не вслух, то про себя скажут: «И это все?! Да у меня ипотека, машина в кредит и бизнес вот-вот накроется, хватит уже меня самоизолировать». Никто же на себя не примеряет аппарат ИВЛ (от которого, как выяснилось, больше вреда, чем пользы при этой болезни), предпочитая думать о том, что «жизнь продолжается» и «появятся новые возможности». «Миром чистогана», как известно, правят два бога – Страх и Жадность. И этот тандем будет править вечно.