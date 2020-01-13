Вихри враждебные и шапочка из фольги

Нынешняя аномально теплая зима в России — это результат применения климатического оружия США: смелый депутат Думы вслух произнес то, о чем миллионы обывателей стеснялись сказать. И спросить. Этот же депутат летом обнаружил американский климатический оружейный след в сибирских аномальных пожарах. Тема нынешних пожаров в Австралии им пока не раскрыта. Не до коал, со своими медведевыми бы разобраться.

Поможем депутату разоблачить американские козни. Откуда и, главное, в чьих интересах вихри враждебные веют над нами? Вот несколько неопровержимых фактов, свидетельствующих о том, что Америка решила поставить себя над Господом Богом, управляя природой нашей матерью.

Люди издавна мечтали управлять климатом, молились о ниспослании дождя или чтобы ураганы обошли их стороной. И вот в созданном масонами американском государстве решили: «Хватит ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». У нас по патриотической привычке приписывают эту фразу чудаковатому ботанику Мичурину, однако на самом деле дерзкий замысел родился за океаном.

Факт номер 1. Некто Чарльз Хатфилд в США еще в 1902 году создал «секретную смесь» из 23 химикатов, претендуя на то, что, поместив ее в резервуары с водой, он способен вызывать дождь (вода испарялась и выпадала дождем). К Хатфилду потянулись фермеры с заказами на дождь над их полями. Начинал он с 50 долларов за «полив». В 1915 году мэрия Сан-Диего заключила с ним контракт уже на 10 тыс. долларов, чтобы он вызвал осадки для заполнения водохранилища. Вскоре после этого действительно пошли проливные дожди, прорвало дамбу, погибли люди. На претензии мэрии, что, мол, с дождиком он «перегнул», Хатфилд ответил: сами виноваты, надо бы крепче строить.

Факт номер 2. В 1947 году в США появился проект военных и General Electric под названием «Cirrus» с целью научиться управлять ураганами и отводить их от побережья в океан. Технология состояла в том, чтобы засевать дождевые облака веществами на основе йода и серебра, вызывая преждевременное выпадение осадков.

Факт номер 3. Проект «Cirrus» нашел продолжение в проекте «Stormfury», продолжавшемся с 1962 по 1983 год, включая проведение опытов по управлению ураганами на японском острове Окинава, на Филиппинах и на острове Гуам, а также в Техасе и Флориде. Основным средством воздействия на ураганы было распыление сухого льда и йодистого серебра, каковая технология до сих пор используется в России для обеспечения безоблачного неба над центром Москвы во время военных парадов и массовых гуляний. Кстати, первый синоптический спутник, специально для наблюдения за погодой, был запущен именно США в апреле 1960 года, на год раньше, чем в космос полетел Юрий Гагарин (назывался TIROS-1). Это же неспроста!

Факт номер 4.

Во время войны во Вьетнаме американская армия применила климатическое оружие в боях.

В рамках проекта «Operation Popeye» с 1967 по 1972 год над Северным и Южным Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом ВВС США распыляли вещества, вызывающие дожди над так называемой «тропой Хо Ши Мина», чтобы затруднить передвижение партизан. В качестве реакции на эти действия в 1977 году была принята Конвенция ООН, запретившая все виды климатического оружия. Но разве международное право когда-либо останавливало «крутых парней», включая дядю Сэма.

Факт номер 5, самый разоблачительный.

В 1990-х годах в рамках рейгановской «Стратегической оборонной инициативы» на Аляске был создан центр изучения ионосферы HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). В реализации проекта кроме ученых принимали участие ВМФ и ВВС США, а также пентагоновская DARPA (Департамент перспективных исследований).

Основная цель — понять, как ионосферу можно использовать в интересах средств коммуникации, а также изучить процессы формирования климата. Проводившиеся эксперименты включали в себя воздействие направленных электромагнитных импульсов на определенные участки ионосферы (она простирается на высоте от 50 до 1000 км над Землей). Это дало почву для предположений, что таким образом, точечно возбуждая ионосферу, можно вызывать землетрясения и цунами. Обеспокоенность такими исследованиями в связи с непредсказуемыми экологическими последствиями выразил в 1999 году Евросоюз.

В 2010 году президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что с помощью HAARP или как-то еще (он не уточнил) американцы спровоцировали 7-балльное землетрясение на Гаити. Одним из косвенных подтверждений тому сторонники данной версии называли исследования французского спутника «DEMETER» в 2004 году, который обнаружил, что во время землетрясений происходит повышенная эмиссия низкочастотных радиоволн. Ага, подумали многие, стало быть, этими волнами можно землетрясение и вызвать. Отражением таких воззрений стал вышедший пару лет назад фильм-катастрофа «Геошторм», который надо, конечно, показывать в Думе, Совете Федерации, военных академиях, а также в ФСБ. Им понравится.

HAARP еще обвиняли в том, что его излучение вызвало землетрясение и цунами в Японии в 2011 году, торнадо в Оклахоме в 2013-м, катастрофические оползни на Филиппинах в 2006-м. А бывший президент Ирана Ахмадинежад в 2012 году обвинял Америку и ЕС в том, что те «перехватывают» облака на подступах к Ирану, не давая выпадать осадкам и вызывая засуху.

Схожий с HAARP проект, но меньших масштабов, есть в России, называется «Сура», расположен объект под Нижним Новгородом. И в США были люди, которые обвинили русских из «Суры» в том, что посредством электромагнитных импульсов они вызвали разрушительный ураган «Катрина» в 2005 году.

Дочитав до этого места, сторонники всемирного американского заговора, верящие в то, что все беды на Земле происходят по воле Вашингтона, должны закрыть текст и не искушать себя далее лишними знаниями, противоречащими этой святой для них вере. Этих людей никогда ни в чем не переубедить, потому что им комфортно жить в их паранойе. Дай им бог душевного здоровья. Им можно посоветовать и дальше слушать бредни (оценочное суждение) кем-то уважаемого депутата от ЛДПР Журавлева, — а это именно он «главный спец» по климатическому оружию. А еще лучше запастись шапочкой из фольги, чтобы отражать исходящие из Америки вредные изучения.

Для прочих сообщим, что все вышеизложенное является сознательной подтасовкой (то есть «фейком»), дабы наглядно показать, как именно урезанными и подтасованными наборами фактуры потчуют малограмотных обывателей не более грамотные (или же они сознательные манипуляторы) политики, а также производители конспирологических передач на ТВ. Насмотревшись которых, обыватель с образовательным цензом на уровне ЕГЭ ниже среднего должен перестать спать спокойно. А бодрствуя — должен еще теснее сплотиться вокруг идеи оградить нас от всего иностранного, особенно американского. Лучше сразу на конституционном уровне.

Для всех остальных уточним.

Вышеупомянутый Чарльз Хатфилд (факт номер 1) был скорее мошенником. Он «вызывал дожди», внимательно следя за прогнозами погоды, ровно тогда, когда их и предсказывали синоптики. Однако «по заказу» ему это сделать, вопреки их прогнозам, толком не удавалось. При этом технология провоцировать осадки (подчеркнем, уже назревающие близко по времени или по местности) на строго ограниченной территории известна давно.

Проект «Cirrus» (факт номер 2) по управлению ураганами был признан провалившимся. Манипуляции с облаками, полеты в центр урагана с целью там что-то распылить действительно приводили к неким последствиям. Вся штука в том, что к последствиям непредсказуемым. Удавалось иногда снижать интенсивность осадков, максимум на 10%, но скорость ветра снизить не удавалось. Маршрутами ураганов управлять до сих пор также не научились. А тогда они вместо того, чтобы уйти в безопасном направлении, иногда непредсказуемо обрушивались на более густонаселенные районы, вызывая справедливые нарекания американских трудящихся.

Провалившимся также признан и более поздний проект «Stormfury» (факт номер 3). Проблема разрушительных ураганов, наносящих ежегодно многомиллиардные убытки южным штатам США, да и не только США, до сих пор не решена никак. Они, увы, неуправляемы.

Операция «Popeye» времен вьетнамской войны (факт номер 4) имела незначительный, локальный, краткосрочный эффект за огромные деньги. Технология срабатывала, собственно, только в сезон муссонных дождей, поэтому точно определить вклад именно химии в интенсивность и так проливавшихся на регион ливней невозможно.

Наконец, «зловещий» проект HAARP (факт номер 5) был закрыт и оставлен военными, потерявшими к нему всякий интерес еще в 2014 году, объект со 180 антеннами был передан Университету Аляски. Он открыт для посещения публики.

Аналогичные проекты изучения верхних слоев атмосферы и электромагнетизма имеются у более чем десятка стран, в том числе не имеющих никаких глобальных военных амбиций, а только научные. Конспирологи также забывают уточнить, живописуя «ужасы» HAARP, что использованные там электрические импульсы были по мощности во много раз слабее обычной молнии, которых в сутки на Земле происходит великое множество.

Никаких фактов, подтверждавших, что от Ирана «отводили» дождевые облака, найдено никогда не было. В самом Иране от бредовых обвинений вскоре отказались. Природа региональных засух современной науке до сих пор непонятна. А вот корреляции между низкочастотными радиоволнами и землетрясениями действительно есть. Интенсивность такого излучения усиливается накануне землетрясений и может служить их «прекурсором» (это чувствуют многие животные и рыбы). Однако если такие излучения сопровождают землетрясения, это вовсе не значит, что они их вызывают, такова реакция планеты на происходящие в ней процессы.

Современная наука по-прежнему не может целенаправленно управлять климатом не то что в планетарном, но и в региональном или страновом масштабе. Разве что может вызвать или предотвратить локальные осадки, не из ясного неба и те, что уже и так на подходе. Механизм взаимодействия очень разных факторов — вариативной солнечной активности, антропогенного влияния, процессов в ионосфере, «миграции» магнитных полюсов Земли, состояния мирового океана, явления Эль-Ниньо или Гольфстрима, извержения вулканов и много чего еще — до конца не понятен. В принципе, самым «эффективным» климатическим оружием стала бы глобальная ядерная война с последующей «ядерной зимой». Иные формы «климатического оружия», способного наносить удары по противнику, оставаясь самому неуязвимым, науке неизвестны. Иными словами, такого оружия нет.

Главное же недостающее звено в рассуждениях конспирологов и политиков, начитавшихся, видимо, книжек типа «Как управлять Вселенной, не привлекая внимание санитаров», состоит в том, что не раскрыты мотивы янки: зачем они делают зиму в России теплее, а не холоднее? Чтобы не дать заработать/распилить коммунальщикам на уборке снега? Снизить платежи по ЖКХ на отопление, сократив масштабы воровства и приписок? Обрушить рынок валенок и телогреек? А также согревающей водки. Снизить доходы российских экспортеров энергоносителей? Надо как-то развить эту тему. Мракобесие и промывка мозгов не должны останавливаться. От этого, увы, даже шапочка из фольги не спасет. Только критический ум. Из того, что еще не утекло туда, откуда веют враждебные вихри.