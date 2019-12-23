Белая крыса надежд и покоя

Строя планы на год наступающий, люди часто сознательно вводят себя в заблуждение. Вот, мол, пробьют куранты, загадаешь желание под шампанское – и поутру начнется новое счастье, доставленное под елку агрегатором-гастарбайтером на велике в мешке «от Деда Мороза».

В Новый год хорошо «начинать сначала» и «забывать все старое», причитая, чтобы все плохое осталось на помойке биографии. И вроде оно даже остается, и помойка эта растет, как мусорный полигон. Но потом откуда-то набирается под будущий новый год новый треш, который снова хочется выбросить, отказавшись даже расписаться в получении от службы доставки. Пора бы привыкнуть вроде. Но многие не хотят. И пока они не хотят и строят надежды – они молоды. А как только эта «незаконная стройка» (бумагу с печатью ведь под это никто не издавал) заканчивается – пора самим в утиль: та-а-а-к, пошевеливаемся, освобождаем место, граждане, не задерживаемся в проходе между прошлым и будущим.

«Ну ладно, хватит пургу нести, ты же не этот, который пресс-офицер. Давай про страну», - раздался наглый голос с галерки.

А что про страну? Вот, скажите честно, многие ли из вас, собравшись в тесном семейном кругу в новогоднюю ночь пред оливье, планируют «за страну»? Нет, не вы лично, отставной полковник Николай Иваныч, заслуженный работник то ли «органов», то ли «в/ч», живущий по уставу: тогда-то переход на зимнюю форму одежды, тогда-то на летнюю, распорядок дня четкий и непоколебимый, как замшелый утес. От вас, ввиду манеры бесконечно читать политинформации, уже давно сбежали все родственники (не звонят-не приходят), кроме этой вон постылой бабки, которая тоже бы сбежала лет 40 назад с молодым заморским коммерсантом, но замешкалась, а перрон тут и отъехал. Теперь уж все: слушать трындеж этого старого пня и гадать, кому первому из них двоих понадобятся памперсы или ходунки.

Ах да, про страну.

Все будет стабильно. В основном. Президент тот же, правительство – оно уже почти как родное. За некоторыми всплесками турбулентности: ну там посадят кого «по беспределу», где-то тряханет, где-то зальет, пожары, у кого-то помойка сильно развоняется, где-то шаман по весне проснется и отбросит тень на местную ФСБ (тогда зима будет долгой, а оттепели ждать-не переждать), кто-то хайпанет на очередном запрете, коих будет немало. Все, как обычно. Кого-то не пустят на выборы в единый день голосования. И пр-р-р-ально! Ряды для осуществления политического транзита-2024 должны быть стройными и сплоченными, чтобы ни одна потенциально оппозиционная мышь, в смысле крыса, не проскочила.

Думские выборы, которые в 2021-м, опять же, надо отрепетировать, чтоб понять, как ваять конституционное большинство — тушкой или все же чучелом, в смысле по мажоритарной или по партспискам. Конституцию, наверное, поправят, слово «подряд» из словосочетания «не больше двух сроков» уберут, но интригу по части транзита-2024 еще в следующем году полностью не раскроют, скорее всего.

Ну еще владельцы «айфонов» выйдут в одиночные пикеты в знак протеста против ухода Apple. По причине нежелания устанавливать отечественное ПО от майора Пронина из «Лаборатории КГБ» на свои гаджеты с ПО от сержанта из «Лаборатории АНБ».

Главное же, что мы уже давно как нация обывателей разошлись со страной в строительстве планов. Нам, конечно, гордо за Крымский мост (уделали сами знаете кого), за победы в хоккее (о футболе либо хорошо, либо никак) или в Сирии, но уже слабее. С древними украми вообще непонятно все.

За гиперзвуковое оружие гордо, но чтобы без подорожания ОСАГО и снижения нештрафуемого порога нарушения ПДД по скорости. Потому как по нашей логике, если у вас там наверху – гиперзвуковое оружие, то почему у нас должно стать 60 км/ч плюс только 10, а не 20?

Мы сильно обросли в последние десятилетия частной жизнью. И это, пожалуй, главное завоевание пост-социализма. После появления в продаже огромного выбора сортов пива, разумеется, а также туалетной бумаги.

По прежним меркам если судить, нас практически не трогают. За некоторыми редкими исключениями не сгоняют на митинги с требованием, к примеру, освободить Анджелу Дэвис или дать свободу Анголе. Не оставляют после работы на партийное или профсоюзное собрание с развешанной на ушах лапшой из лозунгов про «пятилетку в четыре года» и зачитыванием текстов из постановлений партсъездов, прости, господи, «Единой России» или «речей, статей и выступлений» руководителя страны. Да и портрет руководителя не вывешивают по праздникам в обрамлении ликов других членов Совета Безопасности на здании московского телеграфа и не носят на палочках на согнанных демонстрациях.

Списочный состав СБ не спрашивают дедки с чекистским прищуром на заседании «выездных комиссий» или при сдаче «нео-ленинского зачета» перед сессией в универе. На все еще по большей части добровольных шествиях «Бессмертного полка» (и не надо позволять его пытаться «отофициозить» в чиновничьей горячке подготовки к юбилею Победы 9 мая 2020 года, притом что размах горячки будет велик) носят своих бабушек и дедушек, других родственников.

А ведь могли бы культ личности соорудить, как нечего делать! И ведь нашлись бы те, кто восславил бы еще пуще, до молитвы, до разрыва штанов от усердия. Так нет же. Отдельное спасибо за это.

Обыватель, отрыгнув политику что провластную, что оппозиционную (те же клоуны, но которых не приняли на бюджетный курс театрально-циркового), словно взял на вооружение лозунг Столыпина про «20 лет покоя – и вы не узнаете Россию».

Правда, время теперича в нашей стране течет не быстрее, как утверждают некоторые умники с дипломами ВШЭ, а медленнее. Два года — за год, а то и обратно поворачивается по петле, специально сварганенной в «Курчатнике» по госзаказу.

Так глубоко мы вошли (как нож в масло) в обывательскую жизнь, проклятую, помнится, пламенным Маяковским и высмеянную язвительным Зощенко. Нам там трудно (кредитный процент велик, сука), но хорошо. Мы там нежимся, не хотим выходить даже, когда какой-нибудь очередной «пакет Яровой» уже прям в постель подкладывают.

Поэтому — не «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…», не надо нам этого гонева, а «Постой, паровоз, не стучите, колеса, кондуктор, нажми на тормоза…». Он и жмет. И я вам скажу по секрету, что он прав. Потому что огромная страна должна (это еще плюс двадцать лет покоя) догнать Москву с ее пешеходными просторами и велосипедными дорожками, хипстерской претензией (ну да, местами, местами) на Сохо и Рамблу, где праздник всегда с тобой. Дорого, но можно найти по акции с безоткатной скидкой.

Так что «вы не узнаете Россию» - это примерно к середине ХХI века. Не раньше. И не надо тут нам болтать и подбрасывать под руководящую и направляющую. Иначе – расшатанная лодка со сбежавшими с нее жирными крысами. Иначе — Вандея всем мыслимым модернизациям.

Иначе - «русский талибан» и «стражи православной революции» войдут с прокурорской проверкой на предмет оскорбления скреп в каждый хипстерский барбершоп. Годить надо.

В умении годить — наша сила. Потому что иначе мы дрова начнем ломать. Через колено или об головы.

А на всю эту «вашу» квази-многопартийную систему мы давно наложили с соответствующим прибором, который у нас всегда под рукой и наготове, плотную сетку своей, народной, системы двухпартийной – из партии НАХ и партии ПОХ. Расшифруем, во избежание нервного срыва у бенкендорфов из РКН, как «нАстоящих хулиганов» и «претенциОзных хулиганов. Ну, вы меня поняли. Когда я предложил это много лет назад в виде шутки одному ответственному работнику АП, ему страшно понравилось. Неплохой мужик, кстати. В частной, подчеркну, жизни. Сейчас он сильно вырос и вполне успешен.

Ах, да мы опять отвлеклись…

Мы не полетим в 2020 году на Марс. И не надо. Пусть китайцы сначала освоят. Не помиримся с Украиной, но снизим градус презрительно официозной ненависти. Не помиримся и с Америкой, делая вид, что ей же будет хуже. По весне мы опять наплюем на ее санкции, поскольку им не наплевать на глобальные финансовые афтершоки из-за наших рухнувших с дуба мирового прогресса «2% ВВП» от мирового, а нам — плевать. Как тому комару, которого можно попытаться далеко забросить, но не получится никогда, запаришься только замахиваться.

Мы достроим «Северный поток-2», даже если придется его укладывать водолазами вручную. При этом мы будем до последнего ждать Трампа на Красной площади на юбилейном Параде Победы, выглядывая за околицу – не покажется ли там за поворотом рыжая копна волос?

Но Трамп, думаю, не приедет. А мы не станем мелко мстить в сетях и науськивать на него гопников-троллей, и даже Марго не проклянет его за обманутые надежды, потому что Байден нам противнее. А мы завсегда привыкли выбирать из двух зол то, у которого харизма меньше и уже. А то и из трех или больше.

По причине неизбывной нашей «любви» к Америке регулярно накануне очередного нового года появляются страшно популярные предсказания насчет «неминуемого краха доллара». Товарищи, без паники! Думаю, рубль действительно не упадет ниже максимум 67-72, и то в самом крайнем случае – возобновления торговой войны США и КНР, замедления, как следствие, всей мировой экономики, падения цен на нефть до 40 долларов за баррель и ниже, а также сошествия с ума одновременно Силуанова и Набиуллиной, а это уж точно вряд ли. Предпосылок ни к чему такому сейчас не просматривается.

Мы не договоримся с Америкой по продлению СНВ-3. В связи с чем некоторые уже намекают, что в мире зреет новая большая война – как способ разрубить одним махом все накопившиеся проблемы. Если и зреет, то не в 2020-м. Потому что в этом году грибов было мало, а обычно к войне – они. А что касается «махов», то скорость нашего гиперзвукового оружия превысит таких махов в количестве 10. А если с Кузькиной матерью, Рогозиным и батутом, то все 11.

Интересно будет также наблюдать, как весь год будут нагибать «батьку» Лукашенко на дальнейшую интеграцию, требуя политического интима практически. То есть соития, как минимум, парламентов, а если дойдет до политического оргазма союзной интеграции – то до единого и неделимого президентства будет уже рукой подать. Причем той рукой – какой надо рукой. Но это уже не в 2020-м году.

А пока — с наступающим вас годом не какой-нибудь серой и загнанной в угол, но все равно умеющей за себя постоять – а Белой Металлической Крысы, друзья. Уж с этим зверьком мы точно не пропадем. Потому что у нее пиар – отличный.