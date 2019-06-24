Планку снесло: дорогие понты

Красиво путешествует министр Денис Мантуров (Минпромторг), подумали те, кто прочитал расследование «Трасперенси интернешнл» (ТИ) о том, сколько тратится на его командировки. А тут еще появилась информация, что фирма, где совладелицей теща замминистра того же Минпромторга, оказывается, организует такие комфортные поездки. Вот какой получился «путевой лист».

В 2016 году господин министр в Джакарте трудился над улучшением торговых отношений между Россией и Индонезией. Работа это непростая, товарооборот со страной, которая может вместо нас стать пятой экономикой мира, обогнав Германию (а такая задача поставлена президентом России к 2024 году) невелик.

Видимо, поэтому требования к уровню комфортности для переговорщика были повышенные. «Президентский» номер отеля The Ritz-Carlton обошелся, по данным ТИ, взятым из открытых источников, в 218 408 рублей в сутки.

В следующем году товарооборот между нашими странами просто подпрыгнул от счастья, что им занялись на столь высоком уровне, составив $3,3 млрд. Годовой прирост составил 25%. Правда, в 2018 году он опять упал — на 21%, до $2,6 млрд. Хотя в целом внешнеторговый оборот России со странами-членами АСЕАН за тот же 2018 год вырос на 12%. А все почему? Потому что министр не побывал в Джакарте и не пожил в хорошем номере. А может, дело просто в мировой конъюнктуре? Впрочем, будем думать о хорошем.

Короче, надо ехать снова.

В том же году в Шанхае министр повысил планку: стоимость суточного проживания, опять же в «президентском» номере, в отеле The Peninsula Shanghai составила 1,388 млн руб. В сутки. Но это и понятно – Китай «круче» Индонезии. Там даже в «провинции», в городе Чжэнчжоу (в октябре 2016 года) номер для министра в JW Marriott Hotel Zhengzhou обошелся бюджету в 327 486 рублей.

Больше-то жить было негде. Не на улице же.

В октябре 2017 года Мантуров в Мехико опять предпочел «президентский» номер – в отеле Four Seasons Hotel Mexico City, за 478 782 рубля. Такой же в Four Seasons в Нью-Йорке обошелся уже скромнее — в 291 397 рублей. Отчего Мехико дороже Нью-Йорка? См. ниже.

Министр чутко отреагировал на возбуждение завистливой общественности. Вот что значит открытость руководства! Он заявил: мол, какие были номера, туда и селили.

Надо понимать так, что дешевле не нашлось. Да и фирма-организатор VIP-командировок отозвалась: мол, наша якобы «аффилированность» с Минпромторгом через тещу никак не повышает наших доходов, работаем в основном за престиж.

Если судить по декларации одного из богатейших министров правительства, он мог бы летать в командировки вообще за свой счет: Мантуров заработал в 2018 году 443 384 380 руб. Это более чем вдвое выше его дохода 2017 года. Про источники дохода, как и про размеры месячного оклада/довольствия высших чинов, у нас сообщать не принято. В результате декларирование превращено окончательно в профанацию. Чтобы не разжигать. Остается только гадать. Мантуров, например, совмещает работу в правительстве с заведованием кафедрой в МГУ. Сведений о ценных бумагах у него нет. Неужели МГУ так помогает людям обогащаться?

С точки зрения закона все чисто. Счетная палата нарушений в Минпромторге не нашла. Интересно, кстати, где останавливается в поездках ее глава Алексей Кудрин? Эти «понты» — они ведь часть неписанного кодекса поведения нашей номенклатуры. А начнет кто играть в «демократичность», экономить — заподозрят в антисистемном поведении, фрондерстве, а то и в «навальнизме».

Формально существуют нормы расходов на проживание чиновников в командировках. Однако с разрешения руководства (в случае с Мантуровым, это, надо полагать, Дмитрий Медведев) можно производить оплату расходов по факту.

Что важнее, 14 лет назад из-под действия фактически всяких ограничений были выведены министры и их заместители, руководители госкомитетов, федеральных служб и федеральных агентств, а также их заместители и все члены правительственных делегаций. Государство позаботилось об «управленческой элите» — она должна жить сытно и хорошо.

Ну, а что касается проживания в «президентских» номерах (неужели это как-то говорит о тайных амбициях министра — прогоним от себя эту мысль), все остается на совести руководителей нашей преимущественно бедной страны.

Впрочем, даже без отсылок к совести, возникает ощущение, что что-то тут не так. В смысле, откуда они берут эти несусветные цены? Это же надо специально искать, чтобы вогнать государство в такой расход.

Для начала отправимся в славный город Шанхай. Если вы даже беретесь организовать командировку буквально в последний момент, то прямо на 1-2 июля на сайтах бронирования найдется с десяток отелей уровня 5 звезд, где доступны номера класса «делюкс». Ниже даже и рассматривать не будем. Западло селиться нашим чиновникам в каких-то апартаментах или, страшно сказать, в «четырех звездах».

Чай, не нищеброды.

Есть неплохой «делюкс» в Hyatt – за умеренные 10,6 тыс. рублей за ночь. Не нравится – есть в Four Seasons, за 12 500 рублей. В той самой гостинице The Peninsula, в которой Мантуров останавливался пару лет назад, двухкомнатный «делюкс» на эти же дни обойдется в 21 тыс. рублей. Допустим, для бронирования в последний момент бывает скидка (хотя она нигде не была указана). Можно умножить эти цены на 1,5. Да хоть на 2. Никак не получается 1,3 млн рублей за сутки.

Далее летим в Джакарту. Смотрим только 5 звезд и только «делюкс». Crown Plaza выдает уровень «для лохов» — 7,6 тыс. рублей. Grand Hyatt – уже поприличнее — 18,7 тыс. руб., «перед пацанами» не стыдно. Номер «делюкс» в Ritz-Carlton, где для Мантурова сняли «президентский», обойдется вам сейчас в 12,7 тыс. рублей. Заметно меньше тех 218 тысяч, что заплатили за «президентский».

При том что на практике трудно найти такую гостиницу в мире, где стоимость самого дорогого номера («президентского») превышала бы стоимость «делюкса» почти в 20 раз. Да и чем ему «делюкс» не угодил?

Из Джакарты отправимся в Мехико. Только исторический центр, только «делюкс-хардкор». Причем двухкомнатный. Итак, Hilton – 15 тыс. рублей в сутки. La Meridien (там тоже все хорошо) – 11,9 тыс. В Four Seasons, где для Манутрова нашли «президентский» за 478 тыс. руб. за ночь, сейчас «делюкс» (поскромнее чуток, конечно, согласимся) стоит 21 тысячу. Страшно подумать, во что обошелся бы казне «президентский» номер в JW Marriott, где «делюкс» стоит 32 тысячи (в отеле этого уровня Мантуров останавливался, напомним, в китайской провинции).

В Нью-Йорке цены на номера в Four Seasons колеблются от 600-800 долларов за «делюкс» до 1 315 за «executive suite» и до 6900 за эксклюзивный «Barclay suite», который предпоследний по роскоши перед «королевским», цену на который надо узнавать по запросу. Судя по всему, российский министр останавливался в Нью-Йорке все же не в «королевском» номере, а либо в «Barclay suite» площадью 113 кв. м, либо в «Tribeca suite», такой же площадью, но за 5 900 долларов. Оба с прекрасным видом на город с 23-го этажа в одном из самых престижных мест Манхэттена.

Именно в Нью-Йорке с его ценами и обилием всяких гостящих шейхов, удачливых биржевых спекулянтов и прочих «любителей понтов» наш министр выступил как-то непривычно «скромно». Может, злых американцев-санкционеров поостерегся?

Другие высшие российские чиновники ведут себя ничем не скромнее, планка у всех примерно одна. И планку эту, судя по всему, давно снесло.

Во многих странах скандалы вокруг «нескромных трат» госчиновников на командировки не раз приводили к их отставкам. «Показную роскошь» во времена тотальной открытости утаить сложно. Поэтому, например, большинство членов администрации США (не самая бедная страна), а также конгресса уже давно стараются летать эконом-классом.

Но вот, к примеру, бывший глава Агентства охраны окружающей среды США Скотт Прюитт позволил себе лишнее. Во время поездки в Италию в 2017 году на встречу с коллегами-министрами по «большой семерке» он провел три ночи в Риме и две Болонье. Общий счет на питание и, заметим, проживание в гостиницах (без перелета) составил 1 942 доллара (тысяча девятьсот сорок два доллара).

Российским чиновникам станет смешно от таких цифр. Что тут «нескромного»?!

Но это вызвало скандал. Ведь коллега Прюитта, министр по охране окружающей среды Канады на ровно такую же командировочную программу потратила 812 долларов (тоже включая гостиницу). Поведение Прюитта привлекло внимание палаты представителей, и он подал в отставку по «этическим соображениям».

При этом нормы рекомендованных командировочных затрат в США для чиновников выше, чем в других странах «большой семерки», в среднем по ЕС и для чиновников ООН — примерно на треть. В среднем по ЕС норма суточных расходов для командированных чиновников в том же Риме составляет 281 доллар, для чиновников США — 528. Оплата проживания в гостиницах в Америке, как и в России, тоже производится по факту (и правильно, что наш Минфин разумно отказался от прежних идиотских норм в данной области). Однако есть нюанс.

В других странах чиновников все же призывают проявлять умеренность в поездках, а за соблюдением такой умеренности следят политические конкуренты и пресса. Как правило, затраты, сильно выходящие за пределы среднего диапазона цен в той или иной стране, привлекают внимание общественности, вызывают скандал и приводят к отставкам.

Нормы Минфина РФ для обычных госслужащих по тем же суточным – более чем умеренные. Так, для Италии это 65 евро. Бухгалтерия наверняка придерется к чеку из пятизвездочного отеля, ее может не устроить квитанция из такси, а незапланированное продление командировки сверх прописанного в приказе вызывает страшный «геморрой». Так что иногда в таком случае «проще» переночевать в холле гостиницы, в аэропорту или за свой счет, чем бодаться с бухгалтерией. А вот высшей номенклатуре, этой «белой кости», позволено практически все.

В администрации Трампа была еще одна похожая отставка: в 2017 году министр здравоохранения Том Прайс ушел после того, как стало известно, что он летал в командировки «дорогостоящими» частными самолетами вместо обычных рейсов. Прайс потратил на 26 перелетов 400 тыс. долларов. Примерно по $15,3 тыс. за перелет, что по российским меркам для министров, депутатов и прочих «слуг народа», летающих исключительно бизнес- или первым классом, не бог весть какие деньги. И «священное право» летать по таким тарифам не ставится под сомнение в России ни на каком политическом уровне. Летать «экономом», как давно делают чиновники ЕС и даже богатой Америки, считается ниже их чиновничьего достоинства.

В раннем СССР короткое время был так называемый «партмаксимум». Его ввели в 1921 году на волне революционного энтузиазма. Член ВКП (б) не мог получать зарплату, превышающую 150% от уровня средней в подконтрольном ему учреждении и предприятии. Сей демократически-уравнительный принцип продержался лишь до 1932 года. Так начиналось становление советской номенклатуры, которая все сильнее отрывалась от народа. Однако советским бонзам даже не снилась та роскошь, в которой купаются нынешние начальники. По этой части они давно не только догнали, но и перегнали саму Америку.