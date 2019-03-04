Переоцененный миф

«Нас опять хотят «поставить на деньги», — подумалось при виде новости о том, что якобы спикер СФ Валентина Матвиенко предложила сделать обучение юристов и экономистов платным. Впрочем, новость была опровергнута: на самом деле, с таким предложением выступила не она, а один из сенаторов, а Матвиенко ранее предложила заставить врачей, обучавшихся на бюджетной основе, отрабатывать стоимость обучения там, куда пошлет государство. Что тоже можно приравнять к переводу отчасти на платное обучение.

Реклама

Фискальный зуд, охвативший чиновников на фоне стагнирующей экономики и падения доходов населения, чуть ли не каждый день приносит новости об очередном предложении, по каким бы еще сусекам поскрести, чтобы потом все, что удастся наскрести, грохнуть на мега-проекты с откатами-распилами и выводами распиленного куда подальше. Вместо того, чтобы с толком вложить деньги, скажем, в нацпроект «Высшее образование» (на нацпроект «Образование» до 2024 году будет выделено 700 млрд руб., но это в основном про школы и совсем не великая сумма), будут продолжать упражнения по оптимизации, слиянию/поглощению вузов и наращиванию коммерческой составляющей. Качество высшего образования будет падать. В том числе за счет запрета совместительства, что отрезает от студентов людей, успешно практикующих в науке или соответствующих сферах экономики. При этом само образование будет дорожать.

В ответ будут звучать некомпетентные благоглупости. То кто-то предложит студентов обязать отрабатывать затраченное на них государством, то укажет на якобы ненужность юристов и экономистов. Последняя глупость никак не оставляет властные умы. Оттого, видимо, и качество управления оставляет желать лучшего, а в законопроектах Думы и постановлениях правительства и ведомств все больше откровенных ляпов и сырых, не просчитанных моментов.

Наше высшее образование уже много лет пребывает в непонятной позе: оно для части студентов бесплатное, а для части – очень даже платное. Такое мало где еще в мире сыщешь, особенно учитывая денежную разницу между первым и вторым. Во развитых странах либо принята система в основном бесплатного или дешевого высшего образования, либо платного, с возможностью бесплатного обучения (по грантам) для одаренных студентов, которых все же меньшинство.

В России доля студентов, обучающихся на платной основе, выросла за пять лет с 25% до 40%, при том, что в прошлом году в вузы (включая бакалавриат, специалитет и магистратуру) поступило 1 млн 148 тыс. человек. Соотношение платности/бесплатности сильно разнятся по специальностям и вузам. Средний «чек» за обучение в год по стране - 140 тыс. рублей, но есть места, где стоимость превышает 1 млн.

Средняя стоимость платного обучения выросла почти в два раза за последние пять лет на фоне беднеющего населения. Выросло ли в два раза качество образования?

Вопрос риторический. Доступность качественного высшего образования падает. Простой абитуриент с высоким ЕГЭ может легко поступить в «заборостроительный вуз» второго или третьего эшелона, но попасть даже с отличными баллами в топовые вузы ему все труднее, если вообще возможно без «блата», взяток, махинаций с олимпиадами и прочими хитростями, требующих тоже денег.

Намерение чиновников от образования лишить возможности абитуриентам подавать документы в пять вузов, вернувшись к советской практике (только в один), еще более ограничит доступность качественного образования.

Люди начнут подстраховываться, занижая планку притязаний и исходя из того, что на дополнительных испытаниях топовые вузы (а они разрешены примерно полусотне вузов) могут «завалить» любого отличника ЕГЭ. Тем самым будет окончательно развеян миф о том, что система ЕГЭ делает доступным качественное высшее образование для выходцев даже из провинции, она превратится в профанацию. ЕГЭ все меньше будет выступать средством демократизации высшего образования и повышения его доступности.

Размер среднего «чека» за российское высшее платное образование делает его все менее конкурентоспособным по отношению прежде всего к европейскому.

В большинстве стран ЕС (Великобритания — исключение) давно взят курс на бесплатное, либо за небольшие деньги высшее образование, в том числе для иностранцев. А наше государство, напротив, словно поощряет «утечку мозгов». Россияне все чаще будут ехать учиться за границу, там и оставаться.

Вот лишь некоторые примеры. С 2014 года Германия (речь о государственных университетах) предоставляет бесплатное образование, в том числе для граждан стран-не членов ЕС. Плату примерно в 1,5 тыс. евро с иностранцев взимают лишь в нескольких университетах на юго-западе страны. Практически везде можно учиться на английском. Во Франции также много вузов, где иностранцы могут учиться бесплатно (есть лишь ежегодный взнос в 150 евро), правда, англоязычных курсов немного.

В скандинавских странах также рады студентам-иностранцам. Разве что в Финляндии с них возьмут 1,5 тыс. евро в год. Университеты Копенгагена, Хельсинки и Стокгольма высоко стоят в университетских рейтингах (для государственных вузов). В Австрии студент-иностранец заплатит около 700 евро за семестр, при этом сможет учиться на английском. Вена станет еще более «русским» городом. Бельгия на закате имперской России была одним из самых популярных направлений для российских студентов, особенно по техническим специальностям. В некоторых вузах их доля достигала до 40% от всех иностранных студентов. Иностранцам там учиться сегодня обойдется примерно в 4 тыс. евро в год. Это не дороже, чем в топовом российском вузе на платном отделении. Кому дорого в Бельгии, могут отправиться в Чехию, там и жить дешевле, и обучение для иностранцев обойдется в немногим более 3 тыс. евро в год. В Италии – это уже 1 тыс. евро (но проживание дороже). В Испании бакалавриат (речь опять же о государственных вузах, коих 24 из 76 университетов страны) для иностранцев не из ЕС обойдется в 600-1400 евро в год.

Помимо того, что российское платное образование становится менее конкурентоспособным по цене по сравнению с европейским (о качестве не будем говорить, почитайте отзывы работодателей о выпускниках вузов), сама его стоимость неоправданно завышена по сравнению с тем, на какие доходы сможет рассчитывать выпускник. Это точно не назовешь «социальным лифтом». Скорее, платой за миф, согласно которому, получив высшее образование, ты якобы сможешь преуспевать в нашей стране.

Возьмем тех же «пресловутых» юристов, которых, как уверяют некоторые чиновники, у нас, как собак нерезаных и больше нам не надобно. Средняя зарплата российского юриста – около 40 тыс. рублей. Адвокаты не в счет, понятно, что там заработки могут быть в разы больше, как и юристов, условно, «Газпрома». Когда, спрашивается, среднестатистический юрист с окладом в 40 тыс. (частно практикующий сантехник зарабатывает не меньше) «отобьет» стоимость высшего образования, как предлагает один сенатор? Для сравнения: в той же Германии зарплаты юристов колеблются от примерно 50 тыс. евро в год до более 120 тысяч. 720-790 евро (как раз средний российский уровень) может получать в месяц разве что стажер.

С врачами еще интереснее. И хуже. Если посмотреть расценки, по которым на платной основе предлагается учиться на врача в России, то они в медицинских университетах, по западным (частным, платным) меркам, невысоки – от 1,7 тыс. долларов в год для бакалавриата до 7 тыс. для специалитета (последнее это примерно уровень Первого медицинского имени Сеченова). Стоматология – до 7,5 тыс. долл., ординатура – от 2 тыс. до примерно 7 тыс.

И снова тот же феномен: эта стоимость никак не «бьется» тем, что получат медики, выйдя на работу.

Грубо говоря, под это не возьмешь образовательный кредит, тем более что их все равно нет как класса. Согласно результатам недавних опросов врачей (это более точный показатель, чем подгоняемые под «майские указы» цифры Росстата), заплата врачей разных специальностей, скажем, в относительно благополучном Подмосковье колеблются вокруг 50-60 тыс., при работе минимум на полторы ставки. В регионах – вокруг 25 тыс. Средний доход врача по стране едва превышает все те же 40 тыс. рублей в месяц, что достигается работой на полторы ставки и на в среднем «полторы работы» по совместительству. Терапевт «стоит» в среднем 38 тыс. в месяц при работе на 1,43 ставок. Средний доход врача общей практики/специалиста по семейной медицине — 36 тыс. при работе на 1,42 ставок. Наиболее высокие доходы — в Москве (68 тыс.) По сравнению с европейскими (американские даже упоминать не будем) мерками, скажем, детский хирург, получающий 50 тыс., — это нищий. Если он не берет деньги с пациентов за операции. Там, где есть платежеспособные пациенты, берет, конечно. Не может не брать. А так получается, что стоимость российского медицинского высшего образования никак не соответствует нищенским зарплатам тех, от кого зависят жизнь и здоровье россиян.

Получается, что российское высшее образование пытается выбраться из нищеты, задирая сверх всяких приличий цены на обучения на платных отделениях и выдумывая «коммерческие курсы», обирая небогатое население.

Которое, заплатив за миф о высшем образовании как о способе пробиться в жизни, на самом деле платит лишь за то, чтобы поздно нынче взрослеющая молодежь не болталась без дела до 25, а то и 30 лет, а была бы занята как бы учебой. Затем выпускники вузов получают зарплаты, несопоставимые с доходами людей аналогичных специальностей даже не в самых развитых странах. Это, если серьезно, тупик. Деградация интеллектуального слоя нации и ее управленческого класса. Это путь ко все большему технологическому отставанию от передовых стран, к потере управляемости сложными технологическими и общественными процессами. Это приведет к тому, что те, кто в ближайшие годы станет «элитой страны», будут неспособны решать основные задачи, стоящие перед страной.