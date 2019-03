Незнание – сила

На днях известная телеведущая «приписала» Михаилу Булгакову роман «Молодая гвардия». Может, оговорилась, но успела огрести от публики изрядную долю яда: мол, вот они каковы нынешние пропагандисты. При этом все больше представителей новых поколений не только не читали ни Булгакова, ни Фадеева, ни про белую гвардию, ни про молодую, но и вообще знать не знают, кто это такие. Так что как пропагандист она как раз адекватна аудитории. «Стандартные наборы» знаний, которыми приличествует обладать т.н. образованным человеку, давно не совпадают у разных.

Я по привычке ужасаюсь, сколь дремуч и несведущ нынче среднестатистический молодой человек. У него Ленин может быть и полководцем, и математиком. Кутузов мог вполне сражаться с фашистами. Американцы — выступать союзниками Гитлера. Про революцию 1917 года не знают вообще ничего, как и про отмену крепостного права. Вообще про историю в головах нет ни малейшего понятия. По нашим временам, «десять сталинских ударов» (операций Красной армии в годы Великой Отечественной) были из категории must know, а в зачет по географии в 9-м классе входило знание всех столиц мира. Однако если вы смелости и проверите на знание истории, географии или литературы выпускников школ или студентов, то готовьтесь к культурному шоку. Который выливается в инвективы в адрес системы образования, которая «готовит дебилов», ибо именно послушные дебилы сегодня только и нужны. Зато они отлично ориентируются в мобильных приложениях, соцсетях и агрегаторах, используя их для решения разных жизненных задач. И сразу крамольный вопрос: а может, и ничего, что они не знают про Ленина?

И еще подбросим на вентилятор:

проблема нынешней системы образования не столько в том, что она готовит дебилов (не станем оспаривать сей тезис), а в том, что она не понимает, кого именно, как и к чему она должна готовить. Не имея перед собой образа будущего, как и вся остальная страна. Впрочем, с аналогичными проблемами сталкивается не только наше образование, а «дебилизация» носит всемирный характер.

Чаще всего в ответ на изумление — «как же можно не знать таких элементарных вещей», недоросль (не зная, с каким «ненужным» произведением ассоциируется это слово) парирует — а зачем мне это знать, если: а) мне это не пригодится, б) всегда можно посмотреть в интернете.

Еще одна крамольная мысль: а может, все большая часть как советской литературы, так и, страшно сказать, русской классической будет уже не столь «актуальна» в обозримом будущем? Она не резонирует с современной жизнью или (что вернее) современные учителя просто не способны объяснить такой «резонанс», сами не обладая достаточным кругозором и интеллектом. Примерно как «устаревает» (или идет дальше) классический балет Чайковского-Петипа, становясь чем-то вроде японского театра Кабуки (дань архаике, не имеющая к современной жизни никакого отношения), может ли «устареть» Толстой с его морализаторством? Достоевский с его духовными исканиями, все менее созвучными (так кажется новым поколениям, все больше представителей которых его не прочтут никогда) темпу и проблемам современного мира? А главное – системе восприятия, когнитивным способностям нынешних людей.

Какая «польза», недоумевает какой-нибудь хипстер, от знания даты что Куликовской битвы, что Грюнвальдской.

По мере отдаления в прошлое, даже история священной для нас Великой Отечественной войны будет размываться в деталях и героях, сохраняясь как эпос, где толком уже непонятно, кто с кем воевал и как так случилось, но наши всех победили. А зачем знать законы Ньютона успешному менеджеру по продажам?

Раньше, скажем, хотя бы из курса химии стоило запомнить, что куда нельзя лить – воду в кислоту или, наоборот, кислоту в воду. А теперь все автомобильные аккумуляторы – необслуживаемые. Зачем уметь считать в столбик, если есть калькулятор? Зачем уметь писать от руки, если есть компьютер? Все большее число молодых людей убеждены, что вовсе не обязательно уметь держать в руках топор, молоток и отвертку, если даже на акцию по повешению картины современные «дядюшки Поджеры» (это не из школьной программы) зовут «мужа на час».

Нынешняя школа по-прежнему вдалбливает в головы «обязательный набор» знаний, который не менялся десятилетиями. Разве что его все больше адаптируя для все более ленных мозгов, преследуя единственной целью сдачу ЕГЭ. А потом все можно забыть, ведь это «не нужно в жизни».

В свое время вдоволь посмеялись над Андреем Фурсенко, который сказал, что школа должна воспитывать потребителя. Вот, мол, главный лозунг дебилизаторов русского народа. А что, если добавить к этой формуле еще пару слов? Потребителей чего? – Потребителей /пользователей (грамотных) современного мира. И уже станет не так смешно.

В 70-х годах ХХ века в Америке провели любопытный эксперимент над учащимися колледжей. Был тест на осведомленность в сфере «случайных знаний», которые встречаются/описываются масс-медиа. Типа теста по политинформации. Оказалось, что те, кто лучше ориентируется в таких «обывательских» знаниях, не описанных ни в одном школьном предмете, гораздо лучше сдают экзамены в университетах, чем те, кто сильнее преуспевает лишь по части «обязательного набора знаний» из учебной программы.

В ближайшие десятилетия на рынке труда будут востребованы совсем другие компетенции и способности, нежели в прошлом.

В дополнение к традиционной литературной и математической грамотности (от этого никуда не уйдешь) важную роль будут играть креативность, умение сотрудничать, умение решать неструктурированные задачи, анализировать, в том числе критически, информацию и самостоятельно ее искать. Учит этому современная школа? Нет.

Способны ли нынешние учителя, замордованные нищетой — материальной и духа – и бюрократическим маразмом тотальной отчетности, привить, прости господи, креативность? Смешно даже говорить.

Это, повторим, общемировая проблема. Несколько лет назад Давосский форум провел исследование качества современной рабочей силы. Так вот, более трети мировых компаний испытывают сложности с наймом квалифицированных работников. Да-да, «кругом неучи и идиоты». В России недостаточная квалификация – одна из самых сильных озабоченностей бизнеса наряду с административным произволом и налоговым гнетом. Согласно другому исследованию, проведенному в 24 странах «Программой оценки компетентности совершеннолетних» (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), 16% взрослых не обладают элементарной литературной грамотностью, 19%, почти каждый пятый, безграмотны в математическом плане. Лишь 6% людей показали высокий уровень способности решать сложные задачи с использованием современных технологий. Их этому в школе не учили.

По мере распространения современных технологий, человеческий мозг адаптируется под компьютерные игры, мобильные приложения, чаты, мессенджеры и пр. Прежние «технологии эссеистики», условно, длинных текстов уходят в прошлое. Толстых книг и длинных текстов полно (все еще), однако способность воспринимать длинные тексты все ниже на массовом уровне. Сам текст заменяется «гипертектсом» — набором интернет-ссылок, которые предоставляют разную глубину и направленность вроде бы одной и той же информации. Контекстная подача информации в интернете приводит ко все большей индивидуализации ее потребления. Старая система образования под это совершенно не заточена, оперируя «универсальным набором знаний».

Исходя из развития поисковых систем, в какой мере нужно сохранять эту старую систему, основанную на получении стандартного набора? Какие из этих знаний по-прежнему актуальны, если отбросить сакральность некоторых прежних блоков: нужно ли изучать, скажем, в школе Шолохова и того же Фадеева, вообще основной массив советской литературы, т.е. ушедшей цивилизации failed Soviet state?

В какой мере актуален набор произведений литературы классической? Каким образом на привычный набор знаний должно накладываться привитие учащимся способности критически мыслить, самостоятельно искать информацию? Как они поймут, что именно и где надо искать? Нужны отдельные уроки умению пользоваться поисковиками, анализу баз данных? Как привить людям пожизненную привычку к самообразованию, как научить их учиться? Не стоит ли уделять гораздо больше внимания тому, что называется «случайный набор знаний» о мире, не принадлежащих ни к одному из школьных предметов? Такие знания имеют куда больше практической пользы для поведения человека в реальной жизни, в том числе потребительского, экономического и финансового.

Как построить обучение, чтобы, придя в самостоятельную жизнь, люди не оказывались функционально беспомощными перед лицом таких явлений, как безработица, экологические проблемы, общественные движения, гражданские свободы, растущее социальное неравенство, толерантность и наоборот нетерпимость. Как добиться того, чтобы молодые люди лучше понимали политические и экономические процессы? Как научить их совершать обдуманные, а не иррациональные инфантильные поступки?

Возможно, пора проводить отдельные уроки по медиа-грамотности. Чтобы люди умели анализировать потоки информации. Умели отличать пропаганду от информирования, отделять новости от «фейков». Как подготовить людей к тому, что в условиях глобализации они будут все чаще сталкиваться с разными культурами и традициями? Информирования на уровне турагентствах о том, что где-то нельзя ходить в шортах и употреблять алкоголь, уже мало. Должны ли быть уроки поведения в соцсетях?

«Слово о полку Игореве», конечно, — замечательный памятник древнерусской литературы, а Пушкин вообще наше все. Но как сделать так, чтобы они, уживаясь в голове с чтением Instagram очередной светской дуры (миллионы подписчиков), не остались бы бесполезным «информационным шумом» для новых поколений то ли вечных инфантильных невежд, то ли дебилов, то ли просто послушных инструментов наступающего неототалитаризма? Или оставить все как есть, потому что будет проще? Остальное сделает искусственный интеллект, придуманный и настроенный американцами и китайцами.