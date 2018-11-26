Дипломатия в стиле «нуар»

Пока у нас «пикейные жилеты» судачили о том, пожал ли Трамп Путин руку при встрече на саммите «G20», на улицах Буэнос-Айреса бесновались антиглобалисты. Их обычно представляют отморозками, которые «хулиганы против прогресса». У них полная каша в головах. Проблема в том, что в головах – а еще и делах – многих лидеров «большой двадцатки» каши подчас не меньше. Останови любого человека на улице и спроси – чего собирались-то? И ведь никто не ответит. Новостной поток оттуда – сплошь VIP-мишура, за которой не просматривается главного.

На саммите «G20» (19 стран, плюс ЕС) было представлено 2/3 населения мира и 85 мирового ВВП. Эти люди легко могли составить собой мировое правительство, о котором мечтали философы-фантасты. Которое могло «порешать» любые мировые проблемы.

Включая климатические. Прекратить войны – это еще в начале ХХ века казалось делом решаемым для собраний подобного масштаба. Ан, нет.

Реклама

В Аргентине все же удалось согласовать итоговую резолюцию, состоящую из благочестивых деклараций. О том, чтобы «работать вместе, чтобы улучшить основанный на законах международный порядок». Помянули реформу ВТО. О которой говорят уж столько лет — и все без толку. Притом, что у нас многие вообще считают, что нам в ВТО делать нечего. Это членство нас даже от санкций спасти не могло.

Мир, кажется, стал менее договороспособен. И поэтому многим кажется, что он сползает к новой мировой войне, – и именно война станет оживляющим reset. А иначе глупые и самонадеянные homo sapience загадившие планету, не понимают.

G20 собирается на помпезные мероприятия уже 10 лет. В чем за это время преуспели? А в чем могут? Ответы на эти вопросы теряются за сообщениями о том, кто с кем рядом сфотографировался и как кому пожал руку. Ах, Путин и Трамп не «поздоровкались», какой кошмар (камеру отвели в этот момент)! Ах, Меркель прилетела обычным рейсом, поскольку ее самолет сломался! Какая прелесть. Вот наших вельмож нельзя представить в такой роли. Нельзя, и что дальше? А вон пошел чуть ли не «убийца», наследный саудовский принц Мохаммед бин Салман. Ах, посмотрите, как они в Путиным в стиле «дай пять» поприветствовали друг друга. Хотя в данном случае важнее, что Москва и Эр-Рияд, главные держатели ставок на нефтяном рынке в части ОПЕК+, договорились продлить картельное соглашение ради удержания нефтяных цен от падения. Но тут против них играют США, претендующие на первое место в мире по нефтедобыче. Пока у нас успели уже не раз похоронить американских «сланцевиков». Как много раз успели предречь крах доллара.

Про Путина в наших СМИ все разговоры были о том, будет ли встреча с Трампом. «На ногах» ли, в коридоре ли, за общим обеденным столом. Где можно было, если посадят рядом, перешептываться, а если далеко – перемигиваться или перекрикиваться. Самой главной мировой сенсацией стало бы, если бы наш лидер через весь стол прокричал бы Дональду: «А что, правда, твои помощники для меня пентхаус за 50 «лямов» готовили в московской Trump-tower? И что, правда, Песков переговоры вел с этим твоим стукачом-юристом Коэном? И у вас там поверили? Я же говорил, что он порой пургу несет». Но нет, конечно, такой сенсации не случилось. Хотя о российско-американских отношениях остается только шутить в стиле «humour noir». Да и под конец все же выяснилось, что «контакт был». На ногах.

Впрочем, этот «мини-саммит на ногах» свелся в основном к короткому обсуждению керченского инцидента. Это вместо ядерных ракет. Еще не «до мышей», конечно, дошли, но уже близко.

Был еще завтрак с Ангелой Меркель. Хотя и тут опять «братья-хохлы» сумели поднагадить. Теперь керченский инцидент возведут в ранг одной из главных «правозащитных» тем мира. Наряду с народностью рохинджи в Мьянме. Будут там и сям требовать «свободу украинским морякам!» Евросоюз, суд по правам человека, ООН, пикеты под стенами российских посольств. Плакаты – на тех же полотнах, где было «Свободу Надежде Савченко!» Что-то сейчас о ней подзабыли. Как она там в украинских застенках?

А потому что лицемеры все. Принц Салман куда последовательнее, чем сто макронов. Француз при встрече «дал четкий сигнал» принцу – мол, разберитесь с убийцами журналиста Хашукджи. Ой, как страшно. Да г…о вопрос, как говорится. Как именно разобраться? Повешением или отрубанием головы? В принципе, можем и так, и эдак ради мировой стабильности, — мог легко ответить принц. На него как раз рапортичка ЦРУ к саммиту подоспела. Получается, что в стамбульском консульстве расчленители оппозиционера выполняли именно его приказ. Отданный примерно в той же форме, как Кучма в свое время насчет Гонгадзе высказался. Но отменяет Трамп, конечно, встречу все равно с Путиным.

Путин кучно встретился и с Эрдоганом, и еще с Макроном, Синдзо Абэ, и председателем Си, и кое-кем еще. Но стоило ли лететь в далекий Буэнос-Айрес ради всей этой суеты? Со всеми этими персонажами можно было поговорить более обстоятельно и на двоих. С Эрдоганом так и вообще как не расставались.

Интересно, через пару лет газопровод «Турецкий поток», попав в зависимость от амбициозного президента-султана, не станет такой же головной болью, как украинский транзит? А то и хуже. Газопроводная геополитика стоит таких сверхусилий? Может, лучше газифицировать родную страну? Он сейчас составляет в среднем 68%, а в сельской местности — скромные 59%.

Абэ приедет к нам с визитом. Он так алчет острова. Хотя бы два, но лучше четыре. Если после этого не будет компромисса по Курилам, то не ждет ли нас кризис еще и в отношениях с Японией? Нет ведь ничего более раздражающего, чем несбывшиеся надежды, попусту порожденные. Кстати, об этом визите можно было договориться хоть по телефону или даже через Telegram. Роскомнадзор в этом случае был бы, наверное, не против.

После того, как нас «ушли» из G7 (кто-нибудь заметил на себе лично пагубные последствия?), отечественные державные глобалисты-патриоты считают, что членство в G20 и участие во всех этих тусовках – как минимум, ради престижа и чтобы показать вес страны. Что мы не в изоляции. Но разве наш вес от этого станет больше 3% мирового ВВП? А CNN или Guardian смягчат тон и публично извинятся перед полковником Чепигой и доктором Мишкиным, а королева даст им почетное гражданство? Так нет же. А что у нас есть сказать по глобальной повестке? Кроме того, что отмените санкции. И что мы за мир. Сказать так, чтобы это услышали и не отмахнулись.

Лидер Америки приехал в Аргентину в состоянии предимпичмента. Его юрист Майкл Коэн (10 лет он решал самые деликатные вопросы Trump Organization) наговорил спецпрокурору Мюллеру аж на 70 часов показаний. И о том, как платил порноактрисам за молчание о сексе с кандидатом в президенты Трампом (это нарушение закона о финансировании избирательных кампаний), и о контактах с русскими, которые теперь все — «сговор». Паранойя, конечно, но и нам с ней жить. И о переговорах про «башню Трампа» в Москве, где по предложению суетливого Феликса Сатера Путину якобы хотели подарить пентхаус. Боже, что они вообще представляют себе о России?! Чтобы русский президент поселился в общей башне со всеми? Тогда надо все остальные квартиры раздать ФСО, кузнице кадров будущих губернаторов.

Вот таких проходимцев, доброхотов, деятельных идиотов и просто наивных людей вокруг отношения России с Америкой уже который десяток лет обретается превеликое множество.

Кто-то из них уже заработал «гринкрад», кто-то нагрел руки, кто-то доказал или не доказал свою великую значимость как «решалы» самых сложных вопросов (не решив толком ни один), а кто-то сел в тюрьму или отошел от дел (отодвинут). Отношения от всего этого стали только хуже. Суета сует. Потому что нет у нас ничего общего, кроме тысяч ядерных боеголовок. Ни экономических связей (как у США с КНР), ни тем более общих ценностей. Сирот общих – и то больше нет. А без ценностей и (или) больших денег нынче никак. Ценности же лучше черпать на одном курсе в Гарварде, где учится, кстати, вся саудовская элита.

А может, пора перестать искать мимолетных встреч с Трампом? Эти попытки все более дают лишь повод для шуток о том, как в «17 мгновениях весны» Штирлиц встречался со своей женой и еще одним советским агентом в кафе. «На полях» ужина. Может, уже выложить на сайте RT (это круто повысит посещаемость) фотки из отеля «Ритц», где останавливался в 2013 году устроитель конкурса «мисс Вселенная», простой американский миллиардер. И не надо только рассказывать, что у нас не следят за простыми американскими миллиардерами и они расхаживают тут сами по себе. Потому что «хватит это терпеть!»

Единственный смысл для Трампа тащиться в такую даль была встреча с председателем Си. Договорились о перемири в торговой войне, Америка не будет вводить 25% пошлины против Китая с 1 января. Отсрочка — три месяца, пока стороны попытаются договориться о том, кто у кого что покупает и сколько. Это разговор, как у взрослых. Но все равно трудно представить, что две ведущие мировые державы смогут договориться между собой – и остальными – о чем-то именно глобальном, кроме своих собственных шкурных интересов. А другие разве могут договориться о пользе для человечества, 85% богатства которого они представляют? Время больших политиков ушло или просто не начиналось?

Над общей повесткой довлеют – и заслоняют ее – эгоистические «суверенные» интересы и конфликты. Саммит G20 в чем-то сродни межгалактическому симпозиуму, где все друг другу — инопланетяне.

Сама по себе тусовка мировых вождей, увы, пока не может претендовать даже отдаленно на отдельные функции «мирового правительства». А с кем из гостей саммита мог бы на равных поговорить, скажем, Махатма Ганди? Который, впрочем, тоже был не от мира сего.

Что касается поиска встреч с Трампом или кто там будет потом на его месте, то реальность, увы, такова, что пока Россия не перестанет конфликтовать с Америкой, то ее позиционирование в мире кардинальным образом не улучшится. Ровно тогда же прекратятся и намеки на нашу «изоляцию». Но не раньше. Как бы это не было многим противно.