Четыре года тюрьмы за пластиковый пакет

Когда СССР люди стирали пластиковые пакеты для последующего использования, они делали это и из бедности, и по причине дефицита. «Иноземные» пакеты с надписью «Marlboro» или «Marianna» барыги продавали по 10 руб. за штуку (средняя пенсия считалась 40 рублей, а зарплата 120-150 руб). Они служили советским людям «на выход». Примерно, как сейчас какая-нибудь сумка, условно, «Фурла». Пакеты, постирав, сушили, как белье, и использовали вновь. Я видел в Америке людей в 90-х из бывших наших, которые не смогли и на новом месте избавиться от этой привычки. Но если посмотреть из сегодняшнего дня, то советские люди отличались, оказывается, исключительно высоким уровнем «экологического сознания». В смысле пакетов.

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Колбасу в магазинах заворачивали в «крафтовую» бумагу. Пива тогда не продавалось в ПЭТ-таре (полиэтилентерефталат). Оно, как и квас, очень часто было разливное. Когда оно вообще было. Наливали кто куда, если навынос. Да хоть в те же пластиковые пакеты, принесенные с собой. Немногочисленные фрукты и овощи продавали «навалом», их уносили в холщовых сумках или «авоськах», этом самом экологически чистом – потому что «вечном» — виде упаковки. Соки, кефир, молоко и прочие напитки чаще всего продавали в стеклянной таре, которую потом сдавали в пунктах стеклотары. Упившись в отпуске на выезде, потом можно было на деньги от реализации стеклотары наскрести на скромное существование на день-другой. Хлеб продавали вообще без всякой упаковки (в Штатах его стали упаковывать в целлофан еще в 20-х годах ХХ века). А еще сдавали макулатуру, чтобы получить право на покупку дефицитной книжки.

С тех пор, конечно, все изменилось.

И мы, став «как все», стали зарастать мусором, прежде всего пластиковым, нагнав его потребление вслед за другими странами быстрее, чем те его наращивали.

Мы позаимствовали самые «варварские» модели экологического поведения у самых «цивилизованных стран». К примеру, вместо ваты (органика), намотанной на спичку (деревянную, заметим), у женщин в ход пошли «ватные палочки». Они со временем, попав в Мировой океан, распадаются, неся гибель там всему живому. То же самое касается соломинок для питья. По которым, слава богу, мы пока еще не догнали Америку и в основном пьем, «как нормальные люди». Тогда как среднестатистический американец, кажется, без соломинки уже и пить скоро не сможет: среднее потребление в год примерно по 600 штук на душу.

По многим направлениям мы впали в настоящий «пластиковый разврат», опережая по производству пластикового мусора самые «потребительские» страны и загаживая родную страну высочайшими темпами, приближаясь к мусорной катастрофе. Проблемы со свалками, как возле подмосковного Волоколамска – это еще цветочки. Если не начать решать мусорную проблему уже сейчас, то через пять-десять лет у нас наступит экологическая катастрофа. Для справки: разложение пластика происходит долго, от 500 лет. Значительная его часть (мы тут не одиноки, разумеется) рано или поздно попадает в Мировой океан (а также в наши реки, озера и моря), отравляя там все живое. Со скоростью примерно один среднестатистический мусоровоз в минуту. Притом, что попадает лишь относительно небольшая часть общего объема пластикового мусора, зато именно пластик – главная причина загрязнения всех пляжей и прибрежных вод. Если пойдет такими темпами дальше, то к середине века на Земле в океане будет больше пластика, чем рыбы (это не преувеличение, а конкретный расчет, озвученный в прошлом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе). Уже сейчас в океане образовались гигантские мусорные острова. Один, например, размером с Францию.

Если среднестатистическая европейская или американская семья «производит» немногим более 100 кг пластикового мусора в год (более 30 кг на человека), то российская семья – примерно в полтора раза больше. Мы используем пластик, словно отыгрываясь за советские времена дефицита, там, где надо и не надо.

Пластиковые пакеты идут без счета, даже несмотря на то, что в большинстве магазинов за них берут символические деньги. Фрукты, овощи, мясные и рыбные продукты в нарезке заранее взвешивают в магазинах малыми упаковками на полимерных «подносах». В основном, думаю, рассчитывая на лень покупателя взвешивать и отбирать самому и чтобы «впарить» продукты с истекающим сроком годности или уже некондиционные.

Ставшее общедоступным пиво (думаю в полушутку, что это и стало главным завоеванием «перестройки» и перехода к рыночной экономике) преимущественно (55-60% общего объема) разливается в ПЭТ-тару. Для сравнения, в большинстве европейских стран это показатель – не более 4-5%, это, например, в Германии. В остальных странах еще меньше (в Италии меньше процента).

То же самое касается соков и воды. Притом, что токсичность такой тары давно доказана не только для окружающей среды и разных живых организмов, но и для человека. Были у нас разговоры об отказе от такой упаковки, но потом затихли. Притом, что уровень переработки стеклянной и алюминиевой тары в России намного выше, чем пластиковой. Полагаю, это произошло не без влияния лобби производителей напитков (такая тара дешевле). Вступили в силу только ограничения по объему (не более полутора литров). Однако они скорее имеют целью снизить потребление алкоголя, нежели улучшить экологию. Кроме того, ПЭТ-тара считается «безопасной» с точки зрения хулиганства, в отличие от стеклянной. А подобные аргументы у нас, как известно, перевешивают всякую экологию.

По пластиковым пакетам, которые у нас практически не перерабатываются, а идут на мусорные полигоны вместе с другим неотсортированным мусором, мы еще не обогнали Америку, но уже догоняем, хотя население России в 2,1 раза меньше, чем в США. Мы отправляем в мусор около 60 млрд пластиковых пакетов в год, это третье место в мире (на втором Польша, пусть нас это «утешит»). Разговоры о запрете или ограничении потребления одноразовых пакетов были, но они ровным счетом ничем не кончились. Символическая плата за пакеты в магазинах не привела к снижению их потребления.

Никакого системного решения «зарастания пластиковым мусором» нет и не предвидится, хотя у нас есть даже спецпредставитель президента по вопросам экологии в лице Сергея Иванова.

Что касается поста министра по делам экологии, то эта должность у нас известна, скорее, как объект борьбы разных властных кланов, нежели инициатор амбициозных экологических проектов и начинаний. У нас на сегодня перерабатывается не более 10% пластика. В Европе в среднем – примерно треть (средний показатель уровня переработки сильно понижают восточноевропейские страны). В Японии – более 80%, как в ряде стран Западной Европы.

Во многом неразвитость переработки пластика у нас объясняется в основном тем, что отсутствует раздельный сбор мусора. Технологии как раз у нас имеются, и такая переработка, в отличие от некоторых других видов мусора, рентабельна. Чтобы загрузить имеющиеся мощности, переработчики, например, на Дальнем Востоке, завозят пластиковым мусор (отсортированный потому что) из Японии. Тогда как отечественные пластиковые отходы везут на полигоны.

Сегодня страной с самым жестким законодательством – и пока единственной такой — по части ограничения производства пластикового мусора является Кения. На чрезвычайные меры вынудила пойти катастрофическая «мусорная ситуация». Что, в принципе, вообще характерно для стран Третьего мира, которые стремительно зарастают мусором по причине бедности, экологической безграмотности и отсутствия современных технологий вторичной переработки. Как ни прискорбно, нашу страну по этой части можно причислить как раз к Третьему миру. Хотя, если посмотреть на статистику, то наш уровень переработки пластика (примерно 10%) можно назвать и «среднемировым». Из более чем 6 млрд тонн пластика, производимого в год во всем мире, перерабатывается примерно десятая часть, еще чуть менее 15% сжигается. Кения же решила, прежде всего, спасать свой «экологический туризм». В стране в прошлом году введен тотальный запрет на пластиковые пакеты.

Полиция имеет право задержать любого, у кого просто увидит его в руках. Власти пошли на это шаг несмотря на потерю примерно 60 тыс. рабочих мест, связанных с производством бытового пластика (Кения была одним из крупнейших экспортеров тех же пакетов в Африке). За нарушение положено до 4 лет тюрьмы или 40 тыс. долларов штрафа. И хотя запрет был введен лишь летом прошлого года, эффект оказался моментальным: в столице страны Найроби стало в разы чище. Например, ушла такая «экзотическая» привычка, как отправлять большую нужду в пластиковые пакеты, которые затем разлетались по городу. В несколько раз сократился вынужденный забой домашнего скота, который глотал и давился разбросанными повсеместно пакетами. Теперь по пути Кении собирается пойти один из крупнейших городов Индии Мумбаи и штат Махараштра, который тоже зарос пластиковым мусором. В Танзании также введен запрет на пластиковые пакеты, но только тонкие – под угрозой тюремного заключения до полугода или штрафа 1,2 тыс. долларов.

Европа тоже постепенно приступает к решению проблемы, хотя вторичная переработка там началась давно, а раздельному сбору мусора уже более 30 лет.

Но движение неравномерное. Как неравномерно и производство пластикового мусора. Скажем, в Ирландии (при среднеевропейском уровне 31 кг.) один человек в год оставляет его 61 кг, а в Болгарии 14. Правда, 95% ирландского пластикового мусора до нынешнего года брал на переработку Китай. А теперь решил, что больше ему западные отходы не нужны, пусть сами справляются. То есть к продвижению по пути экологии Европу подвинула Поднебесная. И вот Евросоюз выработал такие директивы: добиться уровня 55-процентной переработки пластика к 2030 году (50% — к 2025), а число потребляемых пластиковых пакетов снизить с нынешних 90 в год на человека до 40 к 2026 году. Сейчас обсуждается введение запрета на отдельные виды бытового пластика — ватные палочки, соломинки для питья, одноразовую посуду.

Некоторые страны двигаются к цели быстрее. Так, в Британии после введения «налога» на пластиковые пакеты в магазинах их потребление сократилось на 85%. Во Франции запрещены мелкие пакеты (менее 10 литров) и толщиной менее 50 микрон, как раз самые массовые у нас. Также с 2020 года в этой стране будет полностью запрещена всякая одноразовая пластиковая посуда. В Италии разрешено фасовать овощи и фрукты только в так называемый «быстро разлагаемый» пластик, который у нас, насколько известно, вообще не производится. В ряде стран введен существенный «налог» на пластик (20 евроцентов за пакет и выше), и это приучило европейцев ходить в магазины со своими сумками. И даже в Китае запрет на бесплатные пакеты в магазинах привел к сокращению их потребления на две трети.

Экологические программы в нашей стране считаются «не престижными». Бороться с помойками – не так «круто», как воевать в Сирии.

Добиться переработки пластика и начать пить пиво не из ПЭТ-тары, а из стеклянных или алюминиевых банок — задача куда менее «амбициозная»», чем проведение чемпионата мира или Олимпийских игр и тем более, чем производство баллистических ракет, способных достать до Америки, обманув ее ПРО.

Однако для того, чтобы жизнь в стране стала более комфортной и здоровой, экология важнее «большой геополитики». В этом смысле победа над пластиковым пакетом, который грозит вам отравлением диоксинами и прочей дрянью, важнее, чем победа над ИГИЛ. Который как раз запрещен в Российской Федерации. А вот пластиковые пакеты пока нет. А зря. Кстати, в следующий раз, когда соберетесь в супермаркет, запаситесь «авоськой». Это тот самый редкий случай, когда «совок» — это круто.