Как превратить страну в помойку

Подмосковный Волоколамск сильно провонял и слегка возмутился. Акции протеста против источающей зловоние близлежащей свалки бытовых отходов «Ядрово» оказались довольно многочисленными для провинциального города, но силам правопорядка удалось с ними справиться. Подмосковные власти ввели режим ЧС в районе свалки и думают о ЧС во всем городе. Скорее всего, такие протесты будут периодически все чаще возникать и в других районах страны, особенно густонаселенных. Как уже они имели место в свое время в подмосковных Балашихе и Клину. И именно по поводу близлежащих мусорных полигонов. Потому что если упорно превращать места обитания в помойку, то эта помойка рано или поздно начнет вонять, и жить около нее будет не очень комфортно.

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Хотя многие обыватели сами ежедневно способствуют тому, чтобы превратить страну, где они живут, в одну большую помойку. Не только власти в этом виноваты, и не только «мусорная мафия», превратившая свалки в бизнес, «кормящая с руки» чиновников, покрывающих нарушения и убивающая журналистов, которые вдруг осмелятся об этих нарушениях написать.

Всякий, кто путешествовал по России, знает: так называемые места массового отдыха граждан – это почти всегда неизменно помойка. Вот граждане изволили пожарить шашлычков – и сразу видно, чем они их запивали, что было на «гарнир» и в каких целлофановых пакетах они все это принесли. Другие граждане, придя на то же место, сядут практически в эту же помойку, нимало не смущаясь. А окончив свой пикник на обочине, не станут, как правило (есть, есть исключения), себя утруждать тем, чтобы захватить свой мусор с собой. Побывав в последнее время не в одном национальном парке (куда, в отличие от заповедника, въезд разрешен), могу засвидетельствовать, что по уровню свинства среднестатистический «любитель природы» ничем не лучше того, кто выбрасывает бутылки и прочий мусор прямо в окно своего автомобиля, отчего все наши обочины – это тоже одна сплошная помойка. Спасибо «рабам-гастарбайтерам», которые по весне собирают все это в мешки, которые потом увозят куда-то на очередной полигон.

Если бы не работники национальных парков (с их нищенской зарплатой), собирающие мусор за посетителями (часто под их насмешки), то эти парки превратились бы в такие же помойки, какие есть непременно вокруг чуть ли не каждого малого и среднего населенного пункта, вокруг каждой деревни. В том же Подмосковье, несмотря на то, что всевозможные садоводческие товарищества теперь обязали заключать договоры на вывоз мусора, проблема до конца не решена. Чему свидетельства – оставленные на автобусных остановках мусорные пакеты. Выбросить их некуда, а вести с собой в Москву не всем хочется.

Только зарегистрированных в стране — около 4 тыс. свалок, — они сегодня заполнены более чем на 90%. Площадь мусорных полигонов (только легальных) составляет почти 600 кв. км при слое в 25 метров и увеличивается на 0,4 млн га в год.

Страна у нас большая, так что кажется, что в ней еще гадить и гадить. Сбор и утилизация мусора не может быть нашей «национальной идеей», мы слишком «великая нация» для этого. Поэтому очищать наш сплошь загаженный промышленным отходами Север мы наймем японцев, им будет «не в падлу». По переработке мусора Россия находится на уровне стран Третьего мира. По уровню отношения властей и простых граждан к этой проблеме – примерно там же.

Граждане не восстанут до тех пор, пока им в буквальном смысле станет нечем дышать в собственной квартире, которую они купили уже с видом на свалку под обещания застройщика тут все скоро облагородить (так было в стремительно застраивающейся Балашихе, когда возмущение горожан заставило вмешаться президента). В обывательском сознании «экологи» — это нечто среднее между «пятой колонной» и откровенными подрывными элементами, которые непременно «за иностранное бабло» мешают нашим капитанам индустрии поднимать страну с колен.

При этом Москва и Петербург несравненно чище и опрятнее (если говорить о центральных районах городов), чем Париж, Рим и тем более Нью-Йорк. Тем разительнее их контраст с остальной страной.

В России накоплено уже более 31 млрд тонн неутилизированных бытовых отходов, а всех – более 100 млрд тонн. Каждый гражданин страны «производит» мусора примерно 400 кг в год, из них 150 кг пластмасс, более центнера макулатуры и более тысячи бутылок. Одних только батареек накапливается каждый год 15 тыс. тонн. Их почти не утилизируют. (В Европе уровень их утилизации - 30–45%, в США — около 60%, в Австралии — около 80%). Как и ртутные «энергосберегающие» лампы, которые массово повелел внедрять еще президент Медведев, но ни он, ни он же в виде премьера проблему их утилизации так и не осилил. То есть, теоретически, в Москве вы можете сделать это через управляющую компанию. Если очень захотите и приложите немало к тому усилий. Но я еще нигде не видел, чтобы это работало как система.

Вторичной переработке в России подвергается не более 5% бытовых отходов. В США (тоже большая страна) – 45% (еще 13% мусора сжигается для получения тепла и электроэнергии), в Европе – в среднем более 50%. У нас мусороперерабатывающих заводов – менее 250, сортировочных – полсотни, мусоросжигающих – 10. Заводов полного цикла нет ни одного. Вокруг мусоросжигательных заводов много шумных споров. Экологи говорят, что они страшно вредные, власти чаще всего идут навстречу экологам именно в этом вопросе, и за такой «сговорчивостью» можно легко заподозрить коррупционный интерес. «Наварить бабла» на мутном бизнесе вокруг мусорных полигонов, где объемы и нормативы учитываются плохо, а «левый мусор» за деньги принять проще простого, куда легче. К тому же строить современные заводы (в том числе мусоросжигательные с полным циклом очистки) – это десятки миллионов долларов каждый. Проще и дешевле «гадить под себя». Примерно аналогичным образом «мусорной мафией» были отсечены все иностранные инвесторы, которые собирались было строить мусороперерабатывающие заводы в нашей стране (один, вы будете смеяться, в пораженном коррупцией Дагестане, который сейчас сам подвергается глубокой «переработке» под руководством врио главы региона Владимира Васильева).

В ряде регионов доля несанкционированных свалок достигает 40-50%. И на этом наживаются вполне конкретные люди. Муниципальные власти просто не могут не быть в доле. Ради любопытства задайте в поисковике «вывоз мусора». Вы получите десятки предложений, большинство которых будут связаны именно с нелегальным бизнесом. Размаху которого позавидует любая неаполитанская мафия.

В Европе работают десятки заводов по переработке мусора, в том числе по его сжиганию. В Германии, где уровень экологического сознания повыше нашего будет и где «зеленые» в том числе входили в состав правящих коалиций, таких около сотни. Другое дело что такие технологии требуют и «немецкой дисциплины» в соблюдении стандартов (60-70% стоимости таких заводов – это система очистки), поддержания температуры сжигания и пр. Если посмотреть на контингент занятых в нашей «мусорной отрасли», сразу же возникнут большие сомнения в том, что эти люди способны на такой дисциплинарный подвиг. Кстати, вонь в Волоколамске вследствие прорыва разных вредных газов из-под слоя мусора – это прямое следствие несоблюдения правил захоронения на открытых полигонах, которые куда проще, чем при сжигании.

Швеция пошла дальше Германии. Там на полигоны свозят лишь 4% всего мусора! Зато чуть ли в каждом муниципалитете есть своя ТЭЦ по его сжиганию (всего таких ТЭЦ в стране не менее 30), все вместе они производят электроэнергии, достаточной для отопления почти 1 млн домов и обеспечения электричеством около 260 тыс. домохозяйств. Своего мусора шведам не хватает, они закупают его у соседних стран. Американцы ровно так же до недавних пор экспортировали 40% своего мусора в Китай, где из него, перерабатывая, производили разные товары. Однако теперь китайцы, борясь за экологию в своей стране (там с этим делом ситуация куда хуже нашей, особенно в крупных городах, по причине перенаселенности) не хотят больше закупать американский мусор в таких объемах, что составит большую проблему для США. Дело в том, что вторичная переработка сырья, особенно при низких ценах на нефть (особенно пластика), либо балансирует на грани рентабельности, либо убыточна, что делает ее зависимой от государственных дотаций.

У нас пока еще только планируют строить современные мусоросжигательные заводы (в Подмосковье, Татарстане и Крыму, где мусор, которым полуостров давно уже просто зарос, уж точно девать некуда), однако по объемам переработки они останутся каплей в мусорном море еще не одно десятилетие. Мы и в этом катастрофически отстаем. Разве что в Татарстане планируется уменьшить к 2025 году объем захораниваемого на полигонах мусора до нуля. В Подмосковье – лишь на треть к тому же сроку, притом, что объемы производимого мусора возрастают каждый год.

Наконец, в нашей стране эффективной вторичной переработке мусора мешает дремучее состояние экологической «сознательности» граждан. Никакой социальной рекламы на этот счет нигде нет (на тему раздельного сбора мусора особенно нет). Экология как тема практически отсутствует в общественном дискурсе. Между тем, без раздельного сбора утилизация в виде вторичной переработки однозначно становится убыточной. В крупных городах, включая «просвещенную Москву», были неоднократные попытки наладить раздельный сбор мусора. Все они пока что благополучно провалились.

Гражданам лень отделять пластик от бумаги, а органические отходы от прочих. Они считают ниже своего достоинства в тех немногочисленных случаях, когда даже и стоят разные контейнеры для разного мусора, шевелить мозгами на предмет того, что куда кидать. А часто просто ведут себя по отношению к этим робким усилиям «сепарации» как вандалы, как дикари.

Они по-прежнему исходят из того, что страна у нас большая и на наш век хватит. Они по-прежнему ведут себя так, как будто они тут вообще проездом. Жизненным транзитом. Как кочевники или временные оккупанты, которые, загадив одно место, переедут на чистое. Или, как говаривал классик сатиры Михаил Жванецкий, «не нравится тебе запах – отойди». Вот только отойти уже — некуда. Вонь и помойка обступили со всех сторон. В общем, велика Россия, а мусор сваливать уже некуда.