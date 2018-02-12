Как русские «тролли» на самом деле выбирали Трампа

Когда на днях я услышал про очередную трагедию в Америке – расстрел в школе во Флориде – сразу мелькнуло шальное: интересно, приплетет ли сюда какая-нибудь СNN «русский след»? Бред, конечно, отогнал я сразу эту мысль.

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Включаю CNN. И надо же! Нашли! Ай, молодцы какие. С экрана некий журналист-расследователь вспоминает, что предвыборную кампанию Трампа финансировала в том числе Национальная стрелковая ассоциация (National Rifle Association of America, NRA). Из-за лоббизма которой все никак не ужесточат контроль над оружием. А ее представители ездили в 2015 году в Москву. А с ними встречался тогда бывший сенатором Александр Торшин, про которого говорят, что он, дескать, связан с «русской мафией» в Испании (вот «говорят» — и все тут, хотя за столько лет так ничего и не доказали). Однако — предусмотрительно, чтобы избежать иска — уточняет «расследователь» в домашнем свитере (свитер подчеркивает его либеральные взгляды), нет никаких свидетельств, что Москва переводила деньги NRA на кампанию Трампа. Да и с Торшиным этим тоже не очень понятно.

«Закольцовано», конечно, изящно: в одной куче оказалось «вмешательство русских в выборы», слухи про «проплаченную NRA» и стрельба по детям в Флориде. Снимаю шляпу перед мастерами информационных битв. Учиться у них и учиться.

Аналитикам из американских СМИ, продолжающих раскапывать «русский заговор», не может прийти в голову более простая мотивация действий этих коварных русских. Включая того же экс-сенатора Торшина и его коллег, которые действительно встречались с делегацией NRA в Москве зимой пару лет назад. Я и сам с ними встречался, запишите меня тоже в число тех, кто «выбрал Трампа».

Отношения тогда с администрацией Обамы были скверными. И в общем ожидания российского политического класса улучшений отношений с Америкой были связаны с республиканцами, кто бы от них ни выдвинулся (а визит NRA состоялся до пика праймериз) – хоть Буш-младший, хоть губернатор Висконсина, а Трамп тогда в фаворитах гонки вовсе и не был.

Сразу вопрос: такие ожидания и, страшно сказать, надежды, с точки зрения нынешних расследователей «Раша-гейта», сами по себе являются преступными?

Желать улучшения отношений с Америкой непозволительно, пока она сама того не прикажет? Иметь в голове давно укоренившиеся в нашем политическом классе представления о том, что «традиционно нам с республиканцами легче иметь дело, чем с демократами» (хотя это, на мой взгляд, сильное упрощение) – предосудительно и требует расследования спецпрокурора Роберта Мюллера? Такие представления надо гнать от себя как еретические и оскорбляющие американскую демократию?

Я, к примеру, будучи американистом, всегда слежу за американскими выборами. Во время последних высказывал оценку и Трампа, и Клинтон. И Обама мне никогда не нравился, целую критическую колонку ему вслед уходящему написал. Клинтон мне всегда казалась насквозь лживой и стервозной особой, а продолжение правления демократов – не очень хорошим делом для Америки. О чем тоже писал. Мне более симпатична Америка «рэднеков» Трампа. И его правление, уверен и сейчас, при всех его заморочках, пойдет стране на пользу (отношения же с Россией при Хиллари были бы не лучше, а может, даже хуже, хотя в это трудно поверить). Что же теперь за «писачки» в Facebook мне надо каяться перед ФБР? А вдруг их кто прочел из русскоязычных граждан США перед голосованием?

Далее. Что делает любой нормальный политик или общественный деятель, который рассчитывает на то, что плохие отношения с некоей страной могут улучшиться, если на выборах к власти придут другие люди? Правильно: он, если только не полный дебил, попытается установить с этими другими людьми контакты на будущее. И затем, опираясь на эти контакты, будет участвовать в практическом улучшении тех самых отношений. Так устроена политика во всем мире. Что тут плохого? В чем заговор?

А нам нужны именно хорошие отношения с Америкой по очень многим причинам, даже всех не перечислишь.

Ровно таким же образом в свое время сенатор от Индианы Ричард Лугар, который патронировал молодому коллеге по Сенату Бараку Обаме, привозил его в Москву в 2005 году. И тот, помню, сидел скромно в уголке ресторана гостиницы «Националь» на встрече с российскими журналистами, не проронив, кажется, ни слова. Посольские (американские) тогда сказали мне, что дескать, к этому парню стоит присмотреться, он может стать будущим президентом (я тогда не до конца поверил, но запомнил).

Если руководствоваться нынешней параноидальной логикой, то Обаму «привозили на смотрины» согласовывать с Кремлем?

Между прочим, в ходе тогдашнего визита Лугара и Обамы (он еще запомнился тем, что их самолет пытались обыскать, а их паспорта изъять «для изучения», но Лугар тогда этот инцидент «национал-предательски» не отразил в официальном отчете о визите), обсуждали ни что иное, как вопросы стратегических вооружений и очередного договора об СНВ. Потом Обама, уже став президентом, представит соответствующий договор на ратификацию в Сенат. Ну не сговор ли с русскими!? Да по сравнению с этим «трепотня» незадачливого Майкла Флинна с послом Сергеем Кисляком – детский лепет на лужайке. Кстати, оппонент Обамы на выборах 2008 года Митт Ромни пытался было поставить вопрос именно таким образом – мол, подозрительный был визит-то — но тема тогда «не пошла». Некому было раскручивать, вся «прогрессивная общественность» жаждала видеть президентом афроамериканца.

Не секрет, что NRA имеет тесные связи именно с республиканцами. И тому же Торшину как давнему лоббисту идеи расширения прав владельцев оружия и на вооруженную самооборону граждан в самой России визит авторитетных коллег из США мог быть полезен в том числе для продвижения интересов российских владельцев оружия дома.

Утверждать, что Москва через богатейшую NRA (затраты на лоббизм в США в 2017 году составили $5,12 млрд) «финансировала» чью-то избирательную кампанию – это бред сивой кобылы. Однако если вы оседлали «лошадку» по имени «русский заговор», то этот бред, конечно, вам таковым не кажется. Вас же приглашают на CNN вещать с умным видом и наводить тень на плетень.

Тема «вмешательства русских в выборы» остается одной из ведущих во внутриполитической борьбе в США, а спецпрокурор Роберт Мюллер хочет показать, что не зря ест свой хлеб. Особенно после недавнего скандала, когда выяснилось, что ФБР, начиная расследование о связях Трампа с русскими, действовало по прямому (притом проплаченному) заказу демократов и их кандидата Хиллари Клинтон. И вот подготовлена «ответка».

Минюст (он курирует ФБР и назначил Мюллера спецпрокурором) предъявил обвинения 13 гражданам РФ, связанным с «фабрикой троллей», а именно Агентством интернет-исследований, якобы финансируемым близким к российскому президенту предпринимателем Евгением Пригожиным, а также с его компаниями «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг».

На 37 страницах расписаны «деяния» этих людей. Их обвиняют в том, что они создавали фальшивые аккаунты в соцсетях от имени граждан США, а также аккаунты в платежной системе PayPal. В том числе похитив персональные данные американцев (номера социального страхования, водительских прав и т.д.). На фальшивые счета принимались в том числе пожертвования от американцев на якобы предвыборные цели. Покупалась реклама, «тролли» проникали в группы в соцсетях, манипулируя ими и распространяя информацию, наносящую вред кампании Клинтон и, напротив, поддерживающую кампании Трампа, а также оппонента Клинтон среди демократов Берни Сандерса. Даже через «друзей» в соцсетях организовывали публичные акции протеста. Для маскировки того, что все эти действия осуществлялись из России, были выкуплены ресурсы на серверах в США. Несколько человек, обманув консульские службы об истинных целях визита, перед началом избирательной кампании побывали в США с якобы «разведывательной целью» (все их передвижения отслежены и изложены). Были созданы связанные с выборами хэштеги, например, #Hillary4Prison. С помощью ложных аккаунтов «тролли», в том числе контактировали с людьми, работающими на избирательную кампанию Трампа. Был даже создан фейковый аккаунт в Twitter от имени отделения Республиканской партии в штате Теннеси, он набрал более 100 тыс. подписчиков.

В обвинительном заключении приводится длинный список рекламных постов, якобы оплаченных участниками этой операции. Все они, скажем прямо, незатейливы. Такие как «Дональд хочет победить терроризм... Хилари хочет его спонсировать», «Трамп - единственная наша надежда на лучшее будущее», «Хиллари — сатана, ее преступления и ложь показали, насколько она порочна». Для дискредитации Клинтон якобы от имени ее кампании размещались и такие, которые гласили, что, дескать, она «последняя надежда мусульман».

По утверждению Минюста США, финансирование проекта под названием «Лахта» составляло 73 млн рублей в месяц. И в нем были заняты сотни людей, а вовсе не 13, как может показаться. Вообще масштабы и возможности спецслужб США отслеживать действия, совершенны в сети, косвенно продемонстрированные в докладе, впечатляют. В том числе возможности отслеживать банковские трансакции и перехватывать электронную переписку.

Однако в случае с проектом «Лахта» никто особо, судя по всему, и не маскировался. Все делалось практически открыто, что говорит о том, что никаких спецслужб за «троллями» не стояло. По самой стилистике, если вдуматься, это была чистая «любительщина», за которой не просматривается даже более-менее профессионального знания американских реалий.

Так заговоры не делают. Так, максимум, что могут посылать «месседж» оппоненту: вот, мол, тебе гадина, за то, что ты кормила «печеньками» нашу «пятую колонну».

Я не разделяю мнения тех, кто говорит сейчас, что, мол, смешно утверждать, что какие-то 13 человек устроили заговор против Америки. И вообще, мол, все это русофобство. Потому что, во-первых, не 13, а сотни (в обвинении так и сказано). Во-вторых, некая активность в американском сегменте интернета, судя по всему, была, и отвергать огульно все приведенные на 37 страницах факты просто глупо.

Рано или поздно, когда Москва и Вашингтон дозреют до осознания того, что надо как-то нормализовать отношения и совершить очередной reset, уверен, что мы отойдем от позиции «глухой несознанки» и «тупого отрицалова». Она и сегодня глядится «не очень». И именно это может стать поводом для начала предметного диалога – и достижения договоренностей – об «ограничении гонки вооружений в Интернете», о соблюдении неких правил игры в киберпространстве. Тут нам тоже есть что предъявить США, это будет во всех смыслах заинтересованный диалог.

Другое дело, что на основании обвинения Минюста США говорить об именно государственном заговоре России против США нельзя. И в этом смысле в докладе есть следы той самой паранойи. А когда Сергей Лавров говорит на Мюнхенской конференции по безопасности, что все разговоры о российском вмешательств в выборы – это «трепотня» (я бы тут линию защиты все же подкорректировал), — то я готов согласиться с Сергеем Викторовичем с одним уточнением — «о государственном вмешательстве».

При этом вопрос о том, в какой мере Россия как государство ответственна за действия ее «ландскнехтов» или «отморозков» что в Сирии, что в кибер-войнах – вопрос непростой. Он и во многих других странах не нашел однозначного ответа. В США тоже, кстати.

Во-первых, в обвинении Минюста США напрочь обойден вопрос об эффективности вмешательства. Тогда как, по признанию тех же Facebook и Twitter, доля финансовых ресурсов, якобы истраченных русскими на соответствующую рекламу (в общей сложности максимум несколько десятков тысяч долларов) составляла ничтожные доли процента от того, что было истрачено самими кандидатами и их штабами (десятки миллионов). Ровно то же самое касается аудитории «фейковых аккаунтов», – она ничтожна по сравнению с «не фейковыми».

Единственная приведенная цифра в 100 тыс. подписчиков фальшивого аккаунта в «Твиттере» республиканцев Теннеси еще неизвестно, как была накручена и кем. Она ничего не говорит об эффективности такого фейк-аккаунта. Трамп обошел Клинтон в Теннеси почти на 26% голосов (Митт Ромни выиграл там у Обамы в 2012 году с +20%). Он выиграл бы там неизбежно: пытаться «влиять на выборы» в пользу Трампа в этом «республиканском» штате – это просто «деньги палить». Или отмывать в интересах «пиарщиков».

Что же касается месячного бюджета в примерно миллион долларов, из которых, думаю, добрая часть осела у «добрых людей», то признаемся, что за такие гроши нельзя изменить ход ни одной серьезной избирательной кампании, не только американской президентской.

И тут начинается во-вторых и в-главных. О понимании мотивации «заговорщиков».

Действия «троллей» проекта «Лахта», предположим, «Пригожина» можно в определенной мере сравнить с действиями «отпускников» в Донбассе при поддержке, предположим, «олигарха Малофеева». Или ЧВК «Вагнер» в Сирии при поддержке непонятно кого. С одной стороны, вроде как все они – «гибридные агенты», с другой – не совсем главному начальству подконтрольны. А порой и совсем неподконтрольны.

Они имеют определенную долю автономии и ответственности. Которыми они были наделены, однако, не прямым приказом начальства, а в силу собственного понимания его, начальства, эманаций, понятых примерно так: «Вы делайте, а мы посмотрим». Порой просто «не одергивание», отсутствие запрета воспринимается этими субъектами как приказ или пожелание, выполнив которые они якобы отличатся в глазах начальства.

Многие толкователи действий Кремля на Западе, мне кажется, не вполне отдают себе отчет в том, как принимаются, а вернее, не принимаются, многие решения, как совершаются/не совершаются многие действия. Якобы от имени Самого, а на самом деле в результате сложных межфракционных интриг, где разные группировки соревнуются за то, что они якобы лучше способны истолковать те самые эманации, которые прямо никто на самом деле не выказывает. Есть и еще один мотив, и он чисто меркантильный: показать собственную значимость в конкуренции за, скажем мягко, ресурсы.

И чтобы получить хорошее финансирование на эксперименты с интернет-манипуляциями (опыт ведь пригодится и на отечественном материале) с прицелом на распил (а ни один проект без этого распила не обходится), можно отрапортовать, что, мол, глядите, мы «хакнули» аж целую американскую демократию.

Попутно можно «срубить бабла» на самом процессе (так делается в ходе любой избирательной кампании), отпиливая себе родному от переводов доверчивых «америкосов», а отчитаться потом тем, что вот, мол, в какой-то среднезападной дыре устроен флешмоб, где чучело Хиллари возили на грузовике в арестантской робе. Ну а че – круто! Любой пиарщик вам расскажет, как разводить начальство на деньги с помощью таких «отчетов».

Аналогичным образом те, кто из, говорят, принадлежащих к спецслужбам хакеров, пробавлялся по части шантажа и вымогательства у высших чиновников по линии «Шалтая-болтая» (громкие аресты состоялись еще в феврале, с тех пор об этом деле ни слуху, ни духу), в качестве «прикрытия» и даже оправдания своей преступной деятельности могли пытаться предъявлять начальству нечто «полезное» в виде хакерских атак на Хиллари Клинтон.

Так что, на самом деле, все немного не так, как кажется Минюсту США и «аналитикам» CNN. И утверждать, что русские посадили Трампа в Белый дом – это примерно то же самое, что утверждать, что «евреи свергли государя-императора», а ЦРУ и передачи «Голоса Америки» развалили в свое время СССР. Притом, что ЦРУ свою работу делало и «Голос Америки» тоже. И все старались показать ее грандиозную значимость, чтобы получить побольше финансирования.

P.S. Ни одно ЦРУ, ФБР и все вместе 17 разведок США сегодня не могут в полной мере оценить всю многогранность звучания и понимания в российском политическом контексте такой фразы, как – «А еще они немножечко шьют».