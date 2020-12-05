Нытиков никто не любит

Этот год сделал трендами множество вещей и явлений, раньше считавшихся постыдными. Но главная, пожалуй, – это нытье во всех его проявлениях.

Мы стремительно и, кажется, необратимо превратились в цивилизацию нытиков. Нет, ну они, нытики, существовали во все времена. Эту сомнительную привилегию – самозабвенно жаловаться на все подряд – приписывали «инфантильной молодежи», «недовольным пенсионерам», «жалким мужичонкам» и, разумеется, женщинам en masse.

С женщинами вообще забавно получилось. Вроде как именно мы всегда были квинтэссенцией нытья, нытья ради самого процесса, ради «послушай, пожалей и не лезь со своим дурацким конструктивом». Вроде как каждая женщина раз или два в месяц, тут все зависит от темперамента, обрушивает на своего мужчину лавину бессмысленного и беспощадного нытья, с которым непонятно что делать – только попытаться пережить.

Даже если принять этот шовинистический миф за правду, что ж, теперь у женщин нет монополии на нытье. Теперь ноет весь мир, причем солируют и задают тон в этом унылом хоре мужчины. Ну просто потому, что мир-то по факту все еще мужской.

Надо сказать, почву, на которую упали эти семена, обильно удобряли не один год. Мода на выражение чувств – любых, будь то гнев, обида или что угодно – привела к тому, что слова «сдержанность», «самоконтроль», «дисциплина» стали восприниматься как насилие. Ты считаешь, что не любые чувства следует выражать публично и призываешь к сдержанности, – следовательно, ты запрещаешь, следовательно, ты подвергаешь меня эмоциональному насилию, обесцениваешь мои чувства и вообще негодяй. Ты, женщина, не можешь скрыть брезгливости к мужику, что постоянно ноет, как ему плохо, – следовательно, ты ненастоящая феминистка, сексистка и адепт средневекового «мужчины не плачут». Все имеют право страдать, причем делать это так громко, как позволяет объем легких. Кажется, в мире, где большинство других прав либо отобраны, либо отданы добровольно, право ныть – единственное, что у нас осталось. И мы пользуемся им на полную катушку.

Чем же это плохо, спросите вы. Если не выплеснуть, не стравить пар – разорвет же! Вот и психологи говорят, что поныть иной раз полезно, эмоциональная, мол, гигиена.

Я, пожалуй, выскажу непопулярную точку зрения, за которую меня по нынешним временам можно сразу записывать в особо ужасные маньяки-расчленители: к черту такую гигиену. Количество нытья превысило все мыслимые пределы настолько, что, кажется, пора напомнить, что гигиена – дело интимное. Не надо, почистив зубы, сплевывать мне на туфли. Не надо превращать окружающий мир в огромную свалку эмоциональных отходов. И уж точно не надо требовать, чтобы люди эту свалку уважительно и с любовью разгребали.

Невозможно открыть ленту социальной сети, чтобы не вляпаться в более или менее пахучую кучку нытья. Бесплодного и унылого как ад. Я устал, я выгорел, у меня упадок сил, отношений нет или есть, но плохие, работа отвратительная, платят мало, все болит, ничего не помогает. Да боже мой, уйди из плохих отношений, брось плохую работу, сделай что-нибудь вместо того, чтобы ныть, ныть, ныть! Не можешь? Тогда смирись, прими ситуацию такой, какая она есть. Время, когда у окружающих был ресурс на то, чтобы счищать твои эмоциональные испражнения с собственного мозга, прошло. Мы были, наверно, добрее, но доброта эта шла от избытка. А теперь у каждого свои проблемы, на решение которых уходят все силы без остатка. И читать о проблемах людей порой совсем незнакомых – пробивать брешь в собственной и без того сильно истончившейся броне.

Тем более что запретных тем для нытья больше нет. Элементарное смущение стало атавизмом, взрослые люди день за днем сладострастно описывают самые интимные подробности функционирования своего организма: я болел так и вот так, вот колебания моей температуры, а вот как вели себя мой кишечник, мои легкие и моя нервная система, а теперь, когда состав моей крови изменился, они ведут себя иначе. И непременная приписка: надеюсь, это кому-нибудь поможет. Чем, скажите на милость, может помочь медицинский дневник пусть и известного, но совершенно чужого мне человека, который переболел и жаждет поделиться этим со всем миром? Что в нем полезного, какую истину я должна разглядеть в куче сугубо интимных подробностей?

Ныть о токсичных отношениях – тоже нынче вполне хороший тон. «Он весь день рубится в компьютерные игры, не работает, меня не уважает, ыыыыы». – «Ну может, тебе с ним расстаться?» – «Я его люблю». – «Любишь – не ной». И тут вступает греческий хор: «Это созависимость, ей надо в терапию, ей надо делиться, и вдруг это кому-то поможет». Кому ЭТО может помочь? Чем ЭТО может помочь?

Ныть о злобных меркантильных бабах – и вовсе уже общее место. Особенно забавно это выглядит, когда о злобных меркантильных бабах ноют все тем же бабам: любви нет, секса нет, я одинок в этом ужасном мире. И ладно бы еще таким образом мужчина пытался наныть секса немного. Но нет! Большинство ноет абсолютно бескорыстно.

Нытье – это всегда про бесплодие, неподвижность и лень. И никогда оно не история успеха или преодоления. Ну решил ты проблему, и что? Один раз рассказал, и конец. А нытье процесс самодостаточный и растянутый во времени сколь угодно долго, к тому же не требующий никаких практических шагов, не ведущий ни к какому результату и не приносящий пользы даже самому ноющему. Потому что у него, ноющего, возникает опасная иллюзия движения: я говорю – следовательно, я что-то делаю. Лежу в направлении мечты.

Плохая новость: языком молоть не мешки ворочать. Мы так полюбили ныть по любому поводу, публично и приватно, о здоровье и отношениях, о деньгах и их отсутствии, о коррумпированных бездарных правительствах, неблагодарных детях и токсичных родителях, что совсем забыли простую арифметику жизни: если скорость твоего движения равна нулю, то вычислить время, за которое ты прибудешь из пункта А в пункт Б, где А это проблема, а Б решение, вычислить невозможно. Потому что делить на ноль нельзя.

И еще одна непопулярная мысль: держитесь подальше от тех, кто ноет. Если жизнь и рассудок, как говорится, дороги вам. Нытье, чья суть есть возведенная в культ жалость к себе, токсично и невероятно, как теперь говорят, вирулентно. Заразно, если по старинке. Особенно в толерантном к нытью обществе, которое утверждает, что первый шаг к решению проблемы — это признание того, что она существует. Мол, мы не просто тут ноем, мы проговариваем проблему.

Эй, а может, хватит уже говорить? Может, пора заткнуться, подобрать сладкие сопли жалости к себе и начать что-то делать? Ой, я забыла, что так теперь нельзя говорить! Это жестоко, недобро и неэмпатично. Обесценивающе. И вообще насилие. Вы думаете, это так легко – изо дня в день жевать одно и то же эмоциональное мочало?

Вообще-то да, я думаю, что это довольно легко. Уж точно легче, чем что-то делать. И по нынешним временам безопаснее. Потому что действие в этом пораженном импотенцией обществе расценивается как угроза: не раскачивай лодку, не колыхай наше уютное болото, не пыли на нашей помойке. Лучше расскажи, в чем твоя проблема, и почему тебя так раздражают люди, которые ноют. Не держи в себе, выкладывай все. Поной как не любишь нытиков. И завтра еще поной. И послезавтра.

Ты попробуй. Тебе понравится.