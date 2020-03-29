Не курить. Не бегать. Не жить

Самоизоляция, или карантин, или назовите как угодно наш нынешний образ жизни — это, помимо всего прочего, отличная питательная среда для бурного роста и размножения организмов под названием «вертухай сетевой обыкновенный».

Поначалу даже опытный исследователь может ошибочно принять «вертухая обыкновенного» за родственную ему «приподъездную бабку», но при ближайшем рассмотрении разница становится очевидна: «бабка» существо в целом безопасное, травоядное. Тогда как «вертухай» — несомненный хищник.

Вертухай выкладывает в сеть фотографии совершенно посторонних людей, которые, как ему кажется, нарушают правила карантина. Он требует запретить все и вся, а тех, кого считает нарушителями — покарать. Он считает себя санитаром леса: шныряет по социальным сетям и пристает к людям, которые на его вертухайский взгляд недостаточно серьезно относятся к происходящему за окном. Он упрекает, поучает, оскорбляет и угрожает, будучи совершенно уверен, что имеет на это моральное право. Ведь он спасает мир, потому что сидит дома. А ты, выходящий, например, на утреннюю пробежку, убиваешь старушек.

Это, друзья, не фигура речи. Это то, с чем мне, да, думаю, и вам тоже, за последние пару недель довелось столкнуться лично. А если нет, то готовьтесь — еще придется.

Сначала я думала, что это случайность: какие-то незнакомые люди потребовали, чтобы я «на время пандемии» закрыла свое сообщество и сайт о Португалии. Потому что люди ведь могут, насмотревшись фотографий, начать разносить по миру заразу. Я хотела спросить, каким образом, если границы закрыты, и самолеты не летают, но тут подоспела новость о сожженных вышках 5G, и я раздумала спрашивать. Мало ли на свете психов.

Но потом сразу несколько человек, которых я до сих пор полагала вменяемыми, принялись объяснять мне, что я подрываю устои, бегая по утрам и вообще выходя из дома. Неважно, что формально в Португалии, где я живу, это не запрещено. Я все равно не должна высовывать носа кроме как за едой, потому что каждый мой выход наружу увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Надо же думать о других, а не только о себе! И если я не понимаю по-хорошему, то да, пусть будут электронные браслеты, отслеживание по сим-карте, уличные камеры и чипы под кожу. Потому что с потенциальными убийцами старушек только так и надо.

Хорошо, подумала я. Допустим, что человек, следящий за своим здоровьем, заботящийся о физической форме и пытающийся сохранить форму ментальную, человек, который сидению перед компьютером предпочитает прогулку на свежем воздухе, который сбрасывает неизбежный стресс при помощи нагрузок, а не кидаясь на незнакомых людей в интернете — допустим, он создает системе здравоохранения больше проблем, чем товарищ с гиподинамией, едой ради развлечения и шутками про то, как он скоро перестанет пролезать в дверь. Допустим. Ладно.

Согласно вертухайской логике, такого человека следует поражать в правах на врачебную помощь: выходишь из дома — фиг тебе, а не ИВЛ в случае чего. Звучит вроде бы справедливо, правда?

А зачем останавливаться? Давайте продолжим.

Куришь? Фиг тебе, а не ИВЛ. Имеешь лишний вес, не обусловленный заболеваниями? Употребляешь алкоголь? Не занимаешься спортом? Увеличиваешь риск сердечно-сосудистых, да? Нагружаешь систему здравоохранения.

Пока врач будет возиться с тобой, сорокалетним обжорой, который сам довел себя до сердечного приступа или какого панкреатита, кто-то другой не получит помощи. Поздравляю. Ты тоже убийца старушек.

А можно ведь распространить эти чудесные правила и на жизнь после карантина. Раз все равно браслеты, чипы или что там предлагают вертухаи. Вы подумайте, какая восхитительная новая реальность настанет. Идешь ты в магазин, чип пискнул, и тебе у кассы: вы диабетик, поэтому выложите, пожалуйста, из своей корзины мед.

Или в ресторане: пискнул чип, и официант такой: «У вас на пятнадцать процентов больше жира, чем полагается при вашем росте, так что вы не можете заказать на гарнир картошку фри».

В вашей крови обнаружен никотин, в очереди к пульмонологу вы перемещены на сто позиций назад, но вы можете сократить время ожидания, пройдя через неделю новый тест.

Камеры наружного наблюдения не зафиксировали вашей физической активности на этой неделе, поэтому у вас нет права на посещение бара. Вчера вы съели пакет чипсов, поэтому продолжить просмотр сериала сможете после того, как пробежите пять километров.

Ну отлично же, а? Сущая же Гаттака, будем все как молодая Ума Турман. А кто нет — того сгоним в специальные гетто и станем выкладывать их фотографии в назидание другим. И диагнозы тоже. Будем их укорять, оскорблять, поучать.

Что значит — жрать, бухать и доставать других не запрещено? Формально может и нет, но надо же понимать, в какие времена живем! Надо же думать о других, а не только о себе. Браслетик, кстати, прокатайте, пожалуйста, что-то у вас пульс участился. Выход в интернет станет доступен после десятиминутной медитации. Ой. В доступе отказано. На вас поступило слишком много доносов. В принципе так вам и надо — вы же по-хорошему не понимаете.