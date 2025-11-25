Кто мешает Трампу додавить Зеленского прямо сейчас?

В сериале под названием «мирные переговоры по Украине» — новый эпизод! После череды неудачных попыток надавить на Россию США снова решили зайти через Украину и представили новый план урегулирования. В нем — 28 пунктов. Он подробный. Крайне неприятный для Киева. И уже вызвал широкий спектр эмоций в Старом Свете — от недовольного роптания до панических атак.

Проект документа удовлетворяет почти всем ключевым требованиям России. Вступление Украины в НАТО и появление на ее территории западной военной инфраструктуры исключаются. Возможности ВСУ ограничиваются. Киев теряет остатки Донбасса, все территориальные изменения фиксируются де-факто. Религиозные и языковые права русскоязычных украинцев подтверждаются законом. А Москва реинтегрируется в мировую экономику.

Ни одной веской причины отказываться от предложения у России нет. Владимир Путин де-факто одобрил условия, когда согласился положить этот план в основу мирного урегулирования. То есть с частью проблемы, которая ранее мешала урегулированию, Дональд Трамп разобрался. Согласие Кремля, можно считать, у него в кармане.

Теперь успех или неудача нового плана целиком и полностью будет зависеть от решимости Трампа додавить Киев. Первые шаги в этом направлении Вашингтон уже сделал. Администрация Трампа выбрала время, когда ВСУ ослаблены кризисом на фронте, а Зеленский в центре коррупционного скандала. Чтобы дополнительно ослабить сопротивление, она впервые в рамках переговоров отделила Киев от союзников из Европы. Прошедшая на выходных встреча в Женеве была исключительно американо-украинской. А в качестве вишенки на торте украинскому руководству предложили «сладкие пряники» — содействие в прекращении «Миндичгейта», а также личные гарантии безопасности для ухода на политическую пенсию.

Судя по обращениям Зеленского, в которых президент Украины плохо скрывал панические нотки в голосе, позиция Киева действительно подвинулась. Но не настолько, чтобы он безропотно согласился с навязанными условиями. Если Трамп хочет довести дело до конца, ему, вероятно, придется включать режим жесткого давления. И хотя кажется, что у Вашингтона есть все ресурсы и рычаги, на самом деле тут все не так просто.

Во-первых, Трамп лично, судя по всему, не очень-то и готов отстаивать 28-пунктовый план. Из сообщений СМИ следует, что собственного вклада в документ президент США не внес. Его разрабатывали зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. То есть личностного мотива сохранять документ в первичном виде у Трампа нет.

Как нет и предпочтений в результате сделки. По сути, президенту США плевать, в каких границах и с какой армией (сокращенной или нет) останется Украина. Ему важно добиться прекращения огня, потому что Трамп уже с головой окунулся в мирное урегулирование. А еще — чтобы по итогам урегулирования оппоненты дома не заклевали его за «пасование» перед Путиным. И вот тут главная загвоздка. Если Трамп начнет жестко давить на Зеленского, заклевывание обязательно произойдет. С точки зрения личного имиджа будет не очень хорошо. Да и политические рейтинги нужно удерживать — выборы в конгресс в следующем году республиканцам надо как-то выигрывать.

Во-вторых, в Белом доме нет консенсуса относительно того, как взаимодействовать с Киевом. Вся украинская политика администрации Трампа завязана на балансе между двумя крыльями: тем, которое выступает за сближение в Россией, и тем, что не хочет отступаться от Украины. Мнение президента США колеблется в зависимости от того, кто прямо сейчас имеет больший доступ к его уху. Но между группами сохраняется определенный баланс, который не дает Трампу резко качнуться в ту или иную сторону.

Недавно проукраинская группа понесла серьезную потерю — СМИ сообщили, что спецпосланник Кит Келлог, главный по взаимоотношениям с Киевом, уйдет в отставку уже в январе. На переговорах его уже сменил Дэн Дрисколл. Это друг вице-президента Джей Ди Вэнса, который также настроен не очень благосклонно по отношению к Зеленскому. Вероятно, именно эта рокировка сыграла роль в очередной смене курса Трампа.

Однако в Белом доме остаются влиятельные сторонники Киева. Например, госсекретарь Марко Рубио, который пытался склонить Трампа к жесткому курсу в отношении России. Он остается старшим переговорщиком Вашингтона на международных площадках — и уже использует их в своей игре. Рубио ненавязчиво дискредитирует изначальный план, называя его «вишлистом» России. И настаивает, что Украина проявила достаточно гибкости, чтобы дедлайн до 27 ноября, который Трамп установил на принятие сделки, можно было смягчить. Это не может не влиять на мирный процесс.

Пока все выглядит так, будто Украина сможет воспользоваться противоречиями в команде Трампа и поменять план таким образом, чтобы он стал неприемлемым для России. После встречи в Женеве, как сообщают СМИ, документ уже существенно переписали. Девять пунктов из 28 убрали совсем, остальные переработали с учетом пожеланий Киева — правда, не очень ясно как. Нерешенными остались вопросы НАТО и территорий, которые Украина записала в свои красные линии. Их Зеленский хочет решить на личной встрече с Трампом. А надо бы, по-хорошему, с Россией.

Надолго ли хватит запала Украины тянуть до последнего — вопрос другой. Если она все же увернется от очередного мирного плана, то останется дожидаться, когда плачевное положение ВСУ на фронте превратится в катастрофическое. Вот тогда и можно будет серьезно поговорить про мир.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.