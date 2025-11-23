Еда по скидке — это нормально?

Вы уже видели сообщения, что россияне начали экономить на еде, перестали покупать говядину и рыбу, перешли на курицу и индейку и в целом сокращают расходы на продукты? Традиционные вроде бы новости, они появляются с завидной регулярностью примерно раз в месяц — примерно так же часто, как сообщения о повышении покупательной способности населения. Везде стал регулярно мелькать термин «рациональное потребление» — то есть деньги вроде бы у населения есть, а тратить их никто не спешит, лишнего себе не позволяют. Причем «лишнее» — это не машина или квартира и даже не отпуск на Мальдивах. В эту категорию неожиданно попала и еда. Никакой вам «роскоши» вроде стейка, лосося или гребешков — по мнению аналитиков, люди якобы копят на черный день.

Только порадовалась, что народ становится богатым и рациональным, как бац — другие новости: оказывается, больше половины граждан ничего не копят, а живут от зарплаты до зарплаты и не только лосося, но и минтая видят только по праздникам. Доктора в интернете тоже кто во что горазд. Одни кричат — долой жиры и углеводы! Ожирение — новый бич России! Другие сетуют, что не хватает белков — главного строительного материала организма. Хотя нет, тут как раз логика есть, и очень даже четкая: люди переходят на углеводы — гречку, картошку и макароны — именно потому, что регулярный животный белок (к которому относятся и рыба с морепродуктами) нынче очень даже кусается. Ясно одно: экономия на еде становится трендом — и тут каждый выкручивается как может. Скажу о собственном опыте.

Вот уже полгода, как мы с коллегами открыли для себя полку с зелеными ценниками в магазине неподалеку от нашего офиса. За это время мы преодолели несколько классических стадий психологической травмы: от отрицания (что мы, бомжи какие-то — покупать товары с истекающим сроком годности?) и гнева (ну почему больше невозможно нормально пообедать в кафе за разумные деньги, если не носить еду из дома?) до принятия: полка — отличная идея, и продукты на ней вообще что надо (мы же хранить их не собираемся, съедаем сразу). Можно сказать, что мы эту чудо-полку даже полюбили и теперь выходим на обед чуть позже обычного: потому что пока мы воротили нос и боролись с гордыней, про скидки прознали и другие граждане. В результате продавцы стали выкладывать товар попозже — чтобы как можно дольше не снижать цену. Самые опытные покупатели, пенсионеры, нападают на содержимое полки еще до этапа переклейки ценников — кружат как коршуны над большой железной корзиной, куда продавцы кладут еду после сортировки. Рассказывать об этом мне не стыдно, скорее, наоборот: теперь походы в магазин превратились в охоту за ценными трофеями и оказалось, что экономить на еде — а именно этим мы и занимаемся — даже весело.

Не подумайте ничего такого — зарабатываем мы все в среднем по рынку, но инфляция каким-то хитрым образом опережает рост наших доходов. Приходится крутиться. Еще год назад мы дружно страдали от изобилия фастфуда, жаловались друг другу на отсутствие нормальной еды и риски ожирения от употребления блинов, шаверм, пиццы или куриных ножек в панировке. Теперь же проблема решилась сама собой — вместо обеда за 400 рублей берешь салатик со скидкой в 40% за 170 — и рад по уши. И для фигуры полезно, и для семейного бюджета.

Есть еще парочка лайфхаков: можно взять сосиски с истекающим сроком годности, положить их в морозилку и варить по мере надобности. Практически во всех пекарнях есть вечерние скидки. Про акции в магазинах говорить не буду — все больше семей ими пользуется. А что с нами творит банковский кешбэк! Это же постоянные и бесплатные занятия математикой! В голове происходит напряженная работа: тут 2% на все, здесь 10% на доставку, тут еще надо покрутить колесо в приложении и срочно бежать за чем-то не очень-то тебе и нужным. А что, пусть будет, со скидкой же, пригодится.

В целом, жить можно. Только все чаще накатывают флешбеки из детства и ранней юности. Вот бабушка радостно объявляет, что удалось достать палку твердой колбасы. Храним ее в холодильнике до особого случая — Нового года или дня рождения. Любуемся ею всей семьей, пока кто-то не выдерживает и не отгрызает «попку» под покровом ночи. Скандал, разборки, драма. И все из-за колбасы.

А сейчас красная икра, например, уже практически перешла в эту категорию.

По оценкам экспертов, в этом году средняя цена стограммовой баночки к новогоднему столу составит около 3 тыс. рублей. Еще пару лет назад такая же стоила тысячу. И ведь напряжемся же, купим и будем над ней трястись — прямо как в былые времена. И радоваться, и переживать, что дорого, и лучшие кусочки подкладывать близким.

Все это, конечно, мило, но неправильно.

Еда не должна занимать такое большое место в жизни человека и заменять другие удовольствия — кино, шопинг, театры, путешествия.

Максимум, о чем мы могли бы думать — это о соотношении белков, жиров и углеводов, то есть о пользе питания, которое, если кто забыл, должно быть разнообразным и сбалансированным, содержать все необходимые витамины и микроэлементы. Вот что должно быть первостепенным, а не охота на «зеленую полку», тоска при виде копченого лосося по цене в 4 тыс. рублей за кило или стейка по 900 рублей за штучку.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.