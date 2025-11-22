За что мы начали ненавидеть Ларису Долину

Сразу хочу пояснить ​​— мне НЕ нравится решение суда в деле о квартире Ларисы Долиной.

Мне НЕ нравится эта волна старушачьего террора, которая поднялась после того, как об этом деле написали все СМИ, все адвокаты, все блогеры, все, кому только хотелось плюнуть в несчастных женщин (обеих: и Долину, и Лурье, купившую у нее квартиру, я искренне считаю несчастными жертвами).

Мне НЕ нравится, что десятки добросовестных покупателей недвижимости остаются и без денег, и без квартир, да еще и с ипотекой на десятки лет. При том, что во время сделки подстелили не просто соломки, а пуховые перины разложили! Но не помогает ни психиатр, присутствующий на сделке, следящий за состоянием продавца. Ни заключения из ПНД. Ни расписки о вменяемости. Ни видеозапись сделки.

И у меня руки чешутся: вот найти бы каждую эту хитрозадую старушку, которая решила провернуть финт под названием «Я никуда не уйду, квартиру я продала под гипнозом мошенников. Денег нет. Квартиры не будет». Найти и опубликовать все ее данные. И таким образом хоть немного разбавить всю ту концентрированную злость и ненависть, что льется сейчас на Ларису Долину.

За делом Долиной следят все: и риелторы, и артисты, и светские хроникеры, и криминальные новости, и блогеры, и адвокаты, и даже Катя Гордон (которую смело можно отнести почти к каждой из названных категорий) настоятельно рекомендовала Ларисе Долиной вернуть покупательнице либо деньги, либо квартиру. А иначе, мол, все это просто блат!

Долина вдруг стала символом вселенского зла. В комментариях к некоторым новостям ее даже называют главой преступной группировки старух-мошенниц.

Там же клеймят нулевым пациентом в эпидемии расторгнутых не в пользу покупателей сделок (пока в потоке новостей о признании сделок недействительными я видела только одну новость, где суд встал на сторону покупателей жилья).

Ларисе Долиной припомнили все ее неудачные фильтры на фотографиях ​​— гляди-ка, натянула себе все, как семнадцатилетка! Ее по-ханжески отчитали за слишком откровенные и порой не по возрасту яркие наряды ​​— ну куда ж в твоем-то возрасте и мини?! Ее буквально стали забрасывать камнями за все случаи, где эта женщина посмела повести себя как женщина ​​— например, шарахнуться в сторону от внезапно выросшего на ее пути мужика.

И только ленивый слепоглухонемой отшельник-святоша не выискал древнейший фрагмент какой-то телепередачи, где Долина обсуждает с подростком нарушения правил дорожного движения. И не просто какие-то гипотетические нарушения. Она честно говорит: ну да, иногда приходится с гаишниками договариваться. Да, нарушает мой водитель, но в каких-то крайних случаях.

Опять же: мне НЕ нравится, что это так ​​— закон един для всех и перед законом все равны! Но она же не стала врать и уверять пацана: нет-нет-нет, парень, мы ​​— ни-ни! Никогда! Не нарушали ничего, ни одному инспектору в лицо звездной мордой не светили. Но она же не врет. Она честно признается ​​— бывало.

И да, вот тут все начинают буквально исходить слюной: АТУ ЕЕ! СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ! ОНА ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СВОЕЙ ЗВЕЗДНОСТЬЮ, ЧТОБЫ ГНАТЬ В АЭРОПОРТ С МИГАЛКАМИ! ПО ВСТРЕЧКЕ! А! СЛЫШАЛИ? СОЗНАЛАСЬ! А значит, этот же звездный статус помог ей отбить хату! И зажать бабки! СЖЕЧЬ! ВЕДЬМУ! СЖЕЧЬ!

И все. Уже никто не помнит, что она вся такая заслуженная... Да какой там? Все вдруг забывают о том, что она вообще когда-то была своей. Что это же она, полная и румяная, как сдобная булка, в белокурых кудрях пела в «Старых песнях о главном» в роли продавщицы в сельпо: «Хорошие девчата, веселые подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз»... И мы верили, что она своя ​​— продавщица Ларочка из ближайшего магазина.

И все забывают, как она первая поставила на место молодую выскочку Валю Карнавал ​​— и просто уточнила у нее, а почему же, собственно, вот эта юная хайпожорка вдруг тоже зовется музыкантом, как и каждый, кто потратил минимум десять лет своей жизни на изучение музыки.

И все забывают, как вместе с Долиной фыркали на не обученную ни хорошим манерам, ни нотной грамоте (еще и не самую талантливую), но такую популярную выскочку!

Долину пнули (честно, я тоже это сделала) за то, что ей не нравится, как поет Кристина Агилера. Еще разок: не ЧТО поет, а КАК поет. Ну то есть не нравится ей манера. Долина сказала: кричит ваша Агилера много. Я язвительно писала: бедная мировая звезда Кристина Агилера после критики Ларисы Долиной сидит на берегу океана в своем домике, плачет и кричит куда-то в несправедливые небеса: «ПОЧЕМУ??? Ну почему песню «Погода в доме» спела не я, а она?!»

А вот сейчас я думаю: да лучше б этой песни и вовсе не существовало. «Погода в доме» стала просто бочкой бензина, выплеснувшейся в медийный пожар вокруг имени Долиной.

Жилищная лотерея пригласила на эфир ЛарисСанну. Ну а раз жилищная лотерея, то о чем еще петь, как не о погоде в доме?! Спела, поздравила всех, кто выиграл. Ну и в конце артистка добавила то, что требовалось по сценарию программы: слоган лотереи.

МНОГОЛЕТНИЙ слоган. Что-то в духе «играйте и выигрывайте».

И вот тут порвало даже того ленивого слепоглухонемого отшельника-святошу. Во-первых, благодаря телеге. Простое гостевое выступление назвали рекламой лотереи. Саму Долину тут же обозвали самым неудачным лицом пиар-кампании (ну кто ж будет включать логику и думать о том, что не запускают пиар-кампаний ПОСЛЕ того, как прошел розыгрыш).

И все, понеслась по трубам жижа. «Цинично, ребята, цинично!» – писали скромные комментаторы в постах под выступлением. «Если 11 ​​— это барабанные палочки, то бочонок с какой цифрой в простонародье называют «Бабкино кидалово?» ​​— оттачивали свое ядовитое мастерство те, кто посмелее.

И в этом пламени, вспыхнувшем с новой силой, Долину готовы сжечь заживо.

В той самой квартире за 112 миллионов (и это, кстати, даже не рыночная ее цена) я была всего один раз. Снимала Ларису Долину для какого-то репортажа о молодых музыкантах.

Я видела эти интерьеры еще до того, как стало модным их разбирать на молекулы. Торжество безвкусицы ​​— проемы арками? Стены, расписанные под звездное небо? Фу, какой колхоз. Эталон мещанского китча ​​— штампованные фарфоровые куклы, ангелочки на каминной полке вперемешку с госнаградами? Боже, как это развидеть. Ну и просто империя нарциссизма, самолюбования и самоудовлетворения ​​— в квартире Долиной повсюду портреты Долиной.

Ну да. И что? Ну, типа, если у человека линолеум на полу, ковер на стене, ковер на кресле и ковер на диване ​​— это хороший человек, правильно живет. И котят новорожденных никогда не топил. А уж если у него проем аркой ​​— как в заставке «Санта-Барбары», то этот человек хуже Джины Кэпвелл из той же «Санта-Барбары». И с таким вот человеком я в одном поле не сяду!

И как будто немодный ремонт из очень жирных нулевых в квартире у артистки может что-то сказать о чистоте ее совести.

Ну то есть вы серьезно думаете, что Долина (пусть даже ничего не соображающая в красивых ремонтах, ар-деко или скандинавском минимализме) могла просто взять и внаглую на глазах у всей страны (и у очень умных наших сограждан) стырить 112 миллионов? И, пользуясь своей популярностью, заслуженностью, народностью, вернуть себе еще и хату?

Я примерно понимаю, что случилось. И пытаюсь поставить себя на ее место. И вы поставьте! И задачка окажется для вас очень простой.

У вас есть квартира. Пусть не за 112, пусть за два миллиона. И вот однажды вам звонят какие-то люди и начинают пудрить мозги. Умело обхаживать, окучивать, стращать. Я уж и не знаю, какие там еще методы есть у этих телефонных гнид... Но своей цели они добиваются! И на удочку попадаются даже очень умные, мудрые, прозорливые.

И пока вы в своем невменозе, они уже буквально за руку тянут вас. И вот уже ушла ваша квартира за два миллиона. И эти два миллиона вы даже в руках не подержали. Их тут же унесли в большой сумке (или тут же слили на какой-то хрен его знает откуда взявшийся и туда же исчезнувший счет).

Пройдет еще несколько дней. До вас дойдет все, что произошло... Только вам идти некуда. Потому что у вас нет больше никакого другого дома. И денег тоже нет.

Идти вы можете только в суд. Потому что на пороге этой самой вашей (а уже и не вашей) квартиры будут стоять новые владельцы. В переноске у них кот шипит, ребенок на руках заходится в плаче. Они стоят в подъезде в шоке и на автомате качают пустую коляску. Потому что им идти тоже некуда! У них нет больше двух миллионов ​​— они вам их отдали! И честно купили эту самую квартиру! А вы, гадина такая, уходить не хотите.

Я понимаю, что это все сейчас допущения. И понятно, что Долиной явно есть куда пойти. И это не было единственное ее жилье.

Но я почему-то убеждена, что и у госпожи Лурье это были явно не последние 112 миллионов рублей. И явно она не продала мамину однушку в Волгограде, чтобы позволить себе купить вот это.

То, что именно Долина оказалась тем самым нулевым пациентом в эпидемии старушачьего террора, ​​— это вот такое отвратительное стечение обстоятельств.

И сам факт того, что эта история получила такую огласку и активизировала сотни мразотнейших старух, которые в судах сами и признавались: на продажу квартиры пошли, чтобы никуда потом не съезжать!

Звездный статус, конечно, помог ЛарисСанне. Создать прецедент.

Я уверена, что вот так: и квартиры, и огромные деньжищи уводили сотни раз у сотни безымянных несчастных. Но никто об этом не писал. Потому что никому из вас, дорогие читатели, нахрен не сдалась история Ивана Иванова, которого мошенники развели. Ха-ха-ха, сам дурак Иван Иванов, не надо отвечать «службе безопасности банка».

А история артистки Ларисы Долиной ​​— ого-го! Смак! Вкуснотища! Тащи попкорн, шоу начинается! Ату ее! Ату!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.