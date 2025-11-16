Соседи-грязнули бесят

Я живу в не слишком благополучном районе — по крайней мере, каждый день, выходя из подъезда, я подбираю валяющиеся около урны фантики, осколки, целлофан. Иногда доношу пакеты с мусором — не свои, чужие — до мусорных же баков, ведь иначе они останутся лежать прямо во дворе дома. Частенько подметаю лестничные пролеты, отчаявшись ждать послов от управляющей компании, которые должны были бы привести все это великолепие в порядок…

И если вам на мгновение показалось, что сейчас я буду хвалиться собственным воспитанием и выгуливать белое пальто, то — стойте! — речь пойдет не об этом. И даже не о том, что управляющие компании плохо работают (в конце концов, об этом написали уже все кому не лень). Более того, я, наверное, даже не буду ругать своих объективно свинских соседей, которые портят вид прекрасного зеленого района Москвы, сводя на нет все старания властей по благоустройству городских территорий.

Тогда зачем этот крик души? Чтобы поразмышлять вот на какую тему: замечаете ли вы, что культура содержания лестничной клетки, подъезда, дома, двора постепенно сходит на нет? Ведь как иначе объяснить то, что сценарий, описанный мной выше, — валяющийся мусор, недонесенные до урны пакеты, брошенные прямо в клумбы коробки из-под пиццы, — из раза в раз повторяется не только в условно маргинальных районах небольших городов, контингент которых, мягко говоря, не думает о социуме (потому что давно из социума выпал по вполне понятным причинам) но повсеместно?

Моя знакомая живет в ЖК бизнес-класса, входит в инициативный совет собственников, участвует в каждом собрании и докладывает: успешные, благополучные, уважаемые люди, имеющие в жилом квартале не только просторные квартиры немаленькой стоимости, но и машиноместа, кладовки и прочие колясочные, упорно паркуют свой транспорт так, что перекрывают вход и выход в подъезд. Бросают коляски на лестничной клетке, загораживая общие проходы. Эти же люди швыряют свои пакеты с мусором куда глаза глядят. А что творится в лифте престижного ЖК! После ее рассказа я несколько раз обрадовалась, что в моем доме на пятый этаж надо ходить пешком.

Получается, обвинить во всем среду нельзя.

Безусловно, здесь можно поговорить об образовании, но ведь не кидать бумажки под ноги, не выбрасывать мусор под окна дома, не закрывать машинами входную группу — это какая-то такая база, что даже стыдно о ней говорить.

И вот что подумалось: ни уровень достатка, ни уровень образования, ни воспитание, ни привычка здесь ни при чем. Мне кажется, что всему виной распадающаяся соседская община — да-да, как бы странно это ни прозвучало.

Давайте подумаем: раньше мы точно знали, кто наши соседи. Мы ходили друг к другу за солью, заскакивали на чаек, угощали кусочком пирога. Спросите себя: когда последний раз вы делали что-то подобное? Раньше наши дети дружили с соседскими ребятами, заходили пообедать то к тому, то к другому — сегодня же такие походы становятся все реже и реже, а вскоре, смею предположить, и совсем исчезнут.

Все чаще мы воспринимаем своим пространством лишь квадратные метры за своей дверью, остальной же мир мало нас волнует. В век крайнего индивидуализма думать об общественном — будь то общий коридор, который надо бы помыть, если управляющая компания почему-то этого не делает, или балкон, на котором кто-то курит и оставляет импровизированные пепельницы — кажется лишним. Ведь это не мое, это чье-то. И ответственность не моя, а чья-то. А чья? Да откуда я знаю, ходят тут всякие. И если еще недавно мы точно знали, как этих «всяких» зовут, а они, и в свою очередь, отдавали нам ключи, чтобы мы в их отпуск поливали цветы и кормили кота, то сегодня мы стремительно теряем эти связи друг с другом, а вместе с этими связями рушится и что-то большее, чем просто порядок в подъезде или во дворе.

Хотелось бы мне думать, что эта теория — лишь плод моего усталого воображения, которое уже не может оправдывать соседей-грязнуль. Но в ее пользу выступают те малые сообщества, где каждый знает каждого. Так, подружка живет в малоэтажных апартаментах и старается знакомиться с новыми жильцами; с одними вместе ужинают, с некоторыми ходят в местный спортзал. И никаких вопросов к общественному порядку! И в закрытом дачном поселке, где живут мои родители, нет никаких проблем с мусором — ведь если кто-то не донесет до нужного места свой пакет, его вычислят и придут стыдить всем товариществом.

Потому что там, где есть товарищество — община, коллектив, как хотите, так и называйте — потихоньку растут и крепнут общественное сознание и общественная ответственность, которых так не хватает моим любимым соседям.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.