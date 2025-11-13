Почему мы обожаем Прохора Шаляпина

Все вокруг пытаются улучшить себя, показать с какой-то выгодной стороны, накинуть фильтр, сгладить толстые бока в фоторедакторе, подтянуть подбородок, скрыть пластическую операцию и уколы для похудения. А если кто-то и рассказывает об этом, то как-то так, что после пластики у них ни синяков, ни отеков. И в операционную их возят прямо в бальных платьях и на лабутенах.

Все эти тренерши личностного роста и коучи по отношениям, которые сегодня на Бали, завтра в Дубае, послезавтра на склоне в Красной Поляне — откуда у них деньги? Они все как одна: успешный успех притягивает к себе успешность! Я работаю 25 часов в сутки 8 дней в неделю. И ей уже все кричат: «Так ты ж эскортишь, матушка!!!» Она только накидывает фильтр: «сгладить», «опубликовать».

И в противовес всей этой задолбавшей прилизанной, зачищенной до вакуумной стерильности пластиковой реальности из Pinterest вдруг появляется он… В расписном кафтане, с взъерошенными волосами… И на этот вставший всем поперек глотки успешный успех отвечает: «Главное — не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит».

И это был не просто легкий щелчок у виска. Это был контрольный в голову, тот самый, что заставляет взвизгнуть от восторга и подростка с зелеными волосами, не выпускающего из рук смартфона, и работягу с чипсами, что вечерами продавливает пятой точкой ямку в диване.

И попал Прохор Шаляпин в сердечко, потому что не стал придуриваться, натягивать на себя эти фильтры, фотошопить свою жизнь, за что-то оправдываться, на кого-то огрызаться.

Прохора назвали альфонсом. И Шаляпин не бросается объясняться, отнекиваться, уж тем более судиться! Он просто без злости отвечает: «Я хочу ходить, улыбаться, мечтать, отдыхать. Зачем мне думать о деньгах, если в мире полно состоятельных женщин? Ничто не украшает женщину так, как ее миллионы». Ну да. А что? А кто бы из вас так не хотел? Ну или хотя бы разок не позволял себе о таком подумать.

И он настолько искренний во всех своих проявлениях, что под каждым его высказыванием хочется писать «0% осуждения». Ну а кто осудит свое собственное желание. А ведь именно их оглашает Прохор Шаляпин — наши тайные желания.

Давайте просто посчитаем его высказывания и сопоставим их со своими желаниями.

«Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Неважно, за чей счет. Главное, чтобы деньги были».



«Я признаюсь, что хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах. И никогда не работать».



«Делу час, а отдыху все остальное время».



«А для кого человек должен жить? Он прежде всего должен жить для себя».



«Не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути. Много работать тяжело и вредно для кожи. Лучше много отдыхать, роскошно и красиво!»



«Зачем копить деньги, если умрешь и не потратишь».



«Если человек вывел вас из себя, прямо в лицо скажите: «Да пошел ты!» И будете спать спокойно».



Сколько совпадений? У меня все семь. И я не шучу. Я правда периодически хочу так жить. Не ходить на работу, не ходить на вторую работу, не сгибать себя в три дуги на каждом из трех проектов, которые делаю, не преподавать в институте, не… да вообще не тащить на себе ничего, кроме чемодана с купальниками к очередному отелю у моря!!!

Но я ж не могу вот так взять и прямо об этом сказать на весь мир: здрассте, я Настя, я ленивое чудовище. Я устала. И хочу теперь только отдыхать.

Я могу просто под постом Прохора Шаляпина написать: «100% понимания».

И я уже чувствую, как вы достаете свои палки, чтобы насовать мне: да кто ты такая, пиши что хочешь, кому ты нужна, ну ленивая и ладно.

Да-да-да. А вы? Родные мои, хорошие, что ж вы не признаетесь себе, что давно послали бы начальника к собачьим прародителям? И уехали бы жить к морю. Но мы ж не можем. У нас ипотека, дети на танцы ходят, у Юрки день рождения и у родителей серебряная свадьба.

Пошлешь начальника — и вот ты уже делаешь своими руками открытку из макарошек родителям на годовщину.

Раньше в приличных телевизионных редакциях имя Прохора Шаляпина приравнивалось к имени Джигурды. Как только звучало одно из них, даже уборщицы крестились и протирали хлоркой тот стол, над которым его произносили… Не приведи бог этих персонажей сюда, отключи им, господи, навигатор.

Сегодня Прохор Шаляпин в любой приличной редакции гость такой же желанный, как какая-нибудь Анна Пересильд со своим женихом. Или какой-нибудь Лепс со своей невестой. И я впервые вижу, чтобы персонаж, который болтался на уровне Иришки Чики-Пики, Монгола и кто там еще с ними бухает и дерется, вдруг оседлал волну селебов едва ли не первого эшелона.

Ну давайте вспомним все, что знаем о Прохоре Шаляпине. «Фабрика звезд», небольшой шлейф звездной копоти после…

Ну а дальше — что-то пошло не так. И Проша из певца превратился в чудовищного кринж-персонажа (в самом плохом смысле этого слова). Его все чаще видели не на сцене, а на диванчике жутких ток-шоу, где трясли перед камерами его леопардовыми трусишками. И уютными рейтузами его очень взрослых жен.

Он всегда был таким же искренним и открытым, беззлобным и улыбчивым (может, виниры были не такие красивые, на санфаянс больше были похожи). Он всегда транслировал в мир этот декларативный гедонизм… Но это было как-то неприлично искренне. Слишком уж честно. И было ощущение, что для этой искренности еще не пришло время. Эта честность выглядела так же странно, как человек без маски в эпоху коронавируса (помните, был такой).

А потом очередное реалити, в которое этого человека без маски позвали как кринж-персонажа, и одна его фраза вдруг превратила его в крутого мемного парня. «Ну и оставайтесь тут, а я хоть в ресторане пожру», — сказал Прохор.

И все посмотрели это реалити. И опять увидели в Шаляпине немножко себя: человека, которому хочется полежать на диване; человека, которому хочется посылать всех на три буквы; человека, который просто имел все это в виду.

Хочется. Но не можется. И все снова написали: 0% осуждения, 100% понимания.

А теперь Прохор так же честно и искренне сообщает: гонорар его вырос в десять раз. В некоторых случаях в 20. И я искренне за него рада. Наконец-то честность оценили. Наконец-то оценили талант быть собой, а не кочевряжиться перед камерами.

А потом это страшное откровение о детстве, от которого в голове долго и часто повторяется только одно слово из шести букв… Наверное, одно из самых страшных, что звучали в интервью у Ксении Собчак. Спойлер: если вы тонкий и эмпатичный человек, лучше промотать этот кусок.

И я смотрю на этого улыбчивого парня, которому бы в сказках играть царевичей (которые сначала с медвежьей головой по лесу бегают), и думаю, какой же ты крутой: море дерьма на ржавом тазике переплыл и не оскотинился.

Но даже если бы он, комментируя весь этот ужас, сказал бы что-то непечатное в адрес своего отца-алкоголика, я бы тоже написала:

0% осуждения, 100% понимания.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.