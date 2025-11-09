Не звоните по телефону и перестаньте ставить точки. Это невежливо

Как-то постепенно шутка: «А вообще-то по телефону можно еще и позвонить!» — перестала быть остроумной. Сегодня звонить по телефону — это уже дурной тон. Недавно я узнала, что людей, которые все еще звонят по телефону (да! такие есть!), называют «цифровой иммигрант». Это человек из прошлого, который до сих пор считает, что можно «просто позвонить», не предупредив заранее и не согласовав время. А между тем, сейчас звонок без предупреждения — это акт агрессии.

Если в 2010-х годах несанкционированный телефонный звонок считался проявлением внимания, то в 2025-м это приравнивается к вторжению в личное пространство с последствиями, сравнимыми с тактильным контактом с незнакомым человеком в переполненном лифте.

По статистике, доля голосовых вызовов в личном общении регулярно сокращается. И цифры там внушительные — до 15%. А вот мобильная передача данных, наоборот, выросла. И если, по данным исследования сотовых операторов, раньше интерес к звонкам падал только у молодежи, то сейчас альтернативные способы связи уже вовсю осваивают люди старше 55 лет (по сути — это родители зумеров, которые вынуждены подчиняться новым правилам).

Как стремительно все изменилось, и мы оказались в этой точке с новыми — не прописанными еще — но такими явными правилами цифровой этики.

Следующий этап за звонками — голосовые сообщения. Длинное голосовое — моветон, это как «взятие в заложники». Человеку некуда деться, он вынужден слушать пять минут какие-то общие пространные слова, беканье и меканье. И даже если ускорить сообщение, то нет такой опции, чтобы пропустить эти пустые слова. Все, что было сказано за пять минут, можно было сказать за 30 секунд. Остальное время считается просто украденным у человека.

Особенно цинично это выглядит в групповых чатах. Один отправляет голосовое на три минуты, а остальные десять человек должны это слушать? Это цифровой терроризм.

Еще хуже, когда человек в групповом чате отправляет голосовые сообщения про одно и то же. Ну вроде как: «Я не договорила!» И вот одни и те же сообщения с рассуждениями: «А правильно ли? А надо ли? А стоит ли?»

Дробление сообщений — это признак клинического неуважения к человеку (потому что опять же это крадет время получателя).

«Привет»

«Слушай»

«Тут такое дело»

«В общем»

«У меня вопрос»

Пауза 5 минут.

«А можно перенести сроки по отчету?»

В эти минуты проходят все пять стадий принятия. Что там случилось? В чем дело? Почему такая пауза?!

Мне, как человеку, который еще помнит, что когда-то улыбку на тексте обозначали комбинацией «двоеточие-дефис-скобка», странно было узнать, что теперь многие безобидные эмодзи расцениваются как пассивная агрессия. И вот все эти улыбочки в тексте — это все может быть расценено так, как будто я подсмеиваюсь или издеваюсь. От греха подальше я теперь пишу все без эмодзи. И еще не ставлю точки. Потому что вот уже больше пяти лет, как точка в конце фразы «Еду домой» расценивается как пассивная агрессия. Вроде как — «Я еду домой и сейчас вам всем там задам, проверю уроки и посмотрю, вытерли ли вы пыль». Я так увлеклась не ставить точки, что даже не всегда их ставлю в тексте (это очень бесит моих редакторов).

И главный ужас современной цифровой этики — это прочитать сообщения и замолчать. И молчать. Долго молчать.

Это раньше можно было сделать вид, что письмо не дошло или смска затерялась. Сейчас зловещая галочка «просмотрено» — это как приговор. Она кричит: «Я тебя вижу, я проигнорировала твою просьбу/вопрос/существование, и мне плевать». Это цифровое хамство в чистом виде. Хотя, конечно, мы были бы не мы, если бы не научились читать с заблокированного экрана и потом намеренно не открывать сообщения.

Поэтому теперь, если нет возможности ответить, многие пишут такие раздражающие фразы: «Отвечу позже». И вот тогда можно пропасть надолго с чистой совестью.

Ну и, конечно, если вы общаетесь с зумерами (а мы скоро все с ними будем общаться, они же уже вышли на работу) — забудьте старческие гифки с котиками и обнимашечками. Это уже тоже не комильфо.

Оставьте это для тех, кто помнит, что когда-то телефон был «домашний» и было круто, когда провод дотягивался до стола и тогда, под диктовку в трубку, можно было записать всю домашку по математике. Вот это было классно!

И вообще — можно было позвонить друзьям и сказать: пошли гулять.

Слышала, что иногда некоторые люди до сих пор так делают.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.