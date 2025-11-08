Дуркинг на Руси: кто и зачем добровольно ложится в психушку

Заголовок у новости, которая меня зацепила, был примерно такой: «Зумеры практикуют дуркинг». Каждое слово нужно объяснять. Не вам, дорогие читатели, вы-то, я не сомневаюсь, люди просвещенные, держащие себя в форме, в тренде. Но вот мне некоторые пояснения необходимы.

Кто такие зумеры? Это люди, родившиеся с середины 90-х прошлого века до начала десятых этого столетия. Люди, которые не застали жизнь без интернета и вездесущих электронных устройств. Короче говоря, молодежь.

«Практикуют» — это ведь тоже непростое слово. Означает — применяют практику, то есть что-то делают.

«Дуркинг» — тут, как ни странно, все более или менее понятно. По аналогии с модным «монастырингом» — это когда уставшие от мира 20-летние едут на пару недель трудниками в обитель — «дуркинг» — это когда те люди, кто по каким-то причинам не доехал до монастыря, добровольно ложатся на обследование и лечение в психиатрическую клинику.

Контекст таков — более одного миллиарда человек на Земле страдают психическими заболеваниями в той или иной форме. Кроме того, имеется в среде психиатров такая присказка — нормальных нет, есть недообследованные. То есть количество потенциальных пациентов практически бесконечно. При этом в последние годы произошла явная дестигматизация людей с душевными недугами. Безумием больше никого не оскорбить.

Ходить к психотерапевту — практика в крупных городах не просто устоявшаяся, а даже несколько навязчивая. Обратите внимание — куда ни ткни пальцем, в психолога попадешь. Каждая вторая женщина в социальных сетях рано или поздно продемонстрирует свой диплом, свидетельствующий о трехнедельном обучении у коуча-психолога и делающий коучем-психологом ее саму.

«Проблемы с менталкой» — это обязательная часть идентичности современного молодого горожанина, это база. Если до 18 лет тебе не поставили «биполярочку», ты будто бы не совсем полноценен. Да, когда я был старшеклассником, инициация была связана с водкой, сигаретами и рассказами о сексе. Наверное, для здоровья это значительно хуже, чем посещение психолога и уж тем более психиатра. Стало нормально быть ненормальным. Более того, некоторая ненормальность и делает человека нормальным, своим.

Острая потребность в ментальном здоровье, очевидно, появилась как следствие массовых отклонений. Или, точнее, как следствие самодиагностики: людям кажется, что с ними что-то не так. Главное слово для описания своего состояния — тревожность. Тревогу люди испытывали всегда, на протяжении всей истории со времен аграрной революции, то есть уже 20 тыс. лет. Дело в том, что именно когда человек научился выращивать злаки, рис и бобы, он окончательно стал оседлым, постепенно обзавелся имуществом и обрел концепцию будущего. Так появилась тревожность — если надо думать о том, что ждет завтра, тревога возникает неизбежно, потому что факторов, которые на это завтра могут повлиять, масса, а от человека зависит ничтожно мало. В современном мире факторов тревожности бесконечно много, потому что человек постоянно находится внутри информационного потока, где вообще ничего хорошего нет. Может, только видео с котиками, но на одних котиках «менталка не вывозит». Так тревожность стала главной проблемой. Так человек утвердился во мнении, что его психика постоянно находится в расстроенном состоянии. А как психику привести в порядок? Очевидно, воспользоваться системой психиатрической помощи.

Сутки в платном стационаре стоят 12-15 тысяч рублей. Можно попасть и в бесплатный, по ОМС, но там надо встать на учет в психоневрологический диспансер. Впрочем, с учетом того, как сейчас распространены у молодежи запрещенные российским законодательством вещества, это и не сложно.

По рассказам бывалых, в «дурке» телефоном позволяют пользоваться только 30 минут в день, чтоб позвонить родственникам. Капельницы с витаминами — ежедневно, как и беседы с лечащим врачом. Медикаменты, покой, свежее белье, настольные игры, четырехразовое питание. По сути, для тех самых зумеров это такой санаторий с психиатрическим уклоном. О кошмарах карательной психиатрии они ничего не знают, время сейчас гуманное, да и за деньги лежать вполне комфортно.

Всего 20 лет назад само слово «санаторий» вызывало презрительную ухмылку, считалось, что это пережиток советской эпохи, где от тотального дефицита, который распространялся даже на сферу отдыха, люди соглашались поехать в санаторий по профсоюзной путевке.

20 лет назад люди требовали экстремального отдыха в Альпах, теплого моря на Мальдивах, в крайнем случае миланского шопинга. Теперь все вернулось к санаторию, где главное — изоляция от информационного шума и тишина. Александр Пушкин писал, что счастья нет, но есть покой и воля. Современной молодежи даже воли не нужно, покоя достаточно. Кстати, о поэтах. Многие из них практиковали дуркинг. Не по своей воле, но тем не менее.

В 1925 году Сергей Есенин проехался по Закавказью. Бурная творческая деятельность и социальная активность повредили ментальное здоровье поэта, оно резко ухудшилось на фоне алкоголизма. Есенина уложили в так называемую кремлевскую клинику. Не помогло. Выйдя после лечения он, как мы помним, в состоянии глубокой депрессии покончил с собой в гостинице «Англетер».

Владимир Высоцкий в психиатрических клиниках бывал многократно. Есть и соответствующие фотографии. Достаточно сказать, что впервые лечение от алкоголизма он прошел в 24 года, а повторно — в 25 лет. Дело в том, что в России (а тогда в СССР) наркология — часть психиатрии. Песня с длинным названием «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное» из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи» косвенно отсылает нас к этому опыту в биографии поэта.

Еще об опыте. Иосиф Бродский о своем пребывании в ленинградской психиатрической лечебнице № 2 на набережной реки Пряжки говорил, что время это было неплохое, но вернуться туда он бы не хотел, потому что ничего в смысле получения нового опыта там быть уже не может.

Как видим, дуркинг на Руси явление не новое. Результаты практики, конечно, спорные. Так и это естественно. Каждому поколению суждено пройти один и тот же путь, но своими ногами.

