Как украшенные елки в октябре крадут у нас Новый год

Недавно я прогуливалась по осенней Москве. В ушах играл плейлист с песнями о лучшем городе Земли (да-да, с Муслимом Магомаевым), под ногами приятно шуршали яркие листья, воздух пах мокрым асфальтом от недавнего дождя. Все было чудесно, пока мой взгляд не поднялся выше дороги и не уперся… в новогоднюю елку. Настоящую, с игрушками, гирляндами и всей этой декабрьской роскошью.

Нет, я, конечно, понимаю, что в России существует негласное соревнование по тому, как долго можно не убирать праздничное дерево. Но чтобы настолько — в октябре? Хотя, возможно, мы движемся к возможности не убирать украшения весь год. И знаете, в Москве эта тема уже даже прижилась. Вот на Никольской улице уже который год висят новогодние огоньки, героически переживая и Пасху, и майские, и августовскую жару. Спасибо, конечно, что спустя пару лет убрали хотя бы половину, а то вообще домов не было видно. А ведь когда-то боролись с проводами от троллейбусов: мол, портят вид, неба не видно. Ну теперь у нас над головами постоянная электрическая паутина. Троллейбусы, простите нас, вы были эстетичнее.

Но вернемся к елке в октябре. Как маркетолог, я понимаю, откуда ноги растут. Как горожанин — протестую. Дело в том, что у нас фактически запретили праздновать Хэллоуин. И если раньше к нему относились полулояльно, то теперь с прилавков исчезли тыквы, рыже-черные сувениры и прочая нечистая символика. А ведь это была золотая жила для продаж! Костюмы, свечки, декор, тематические вечеринки — деньги текли рекой. Теперь образовалась брешь. Что же делать магазинам, когда до Нового года еще два с половиной месяца? Конечно, продавать Новый год уже сейчас!

И вот мы в октябре стоим в торговом центре, где из колонок бодро звучит «В лесу родилась елочка» или английский «Jingle Bells», витрины сияют гирляндами, а у кассы выставлены коробки с шарами и мишурой. Потом выходим на улицу и снова попадаем в осеннюю слякоть. Контраст такой, что хочется позвонить в техподдержку реальности и спросить: «Мы с Шуфутинским застряли, а на самом деле уже зима?»

Между прочим, у нас ведь есть альтернатива. Велесова ночь — с 31 октября на 1 ноября. Это переход от осени к зиме, время, когда природа засыпает, а люди чествуют предков. Там и свечи, и мистика, и костры — полный набор для праздника. Так, может, пора заменить тыквы на колосья и начать отмечать свое? Все лучше, чем смотреть на елку, когда на улице еще полно желтых листьев.

И уж если мы пошли по пути импортозамещения праздников, можно вместо Дня святого Валентина ввести День семьи. Правда, даты не совпадают, маркетологи снова будут страдать, потому что компаниям нужны продажи. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно изобрести что-то ненужное, а у нас повода нет.

Но страдать, кажется, будем все. Потому что, когда до Нового года еще десять недель, а повсюду праздничная атрибутика, настроение выгорит быстрее, чем батарейка в китайской гирлянде. К декабрю мы будем смотреть на елку совершенно безучастно.

Пусть уж осень останется осенью. С дождями, хриплыми голосами уличных музыкантов, горячим кофе в стакане и последними яркими листьями. А елка придет тогда, когда действительно захочется верить в чудо, а не просто пройти мимо очередной декорации.

