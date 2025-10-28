Как мы создали аппарат психического насилия над женщинами

Мы уже привыкли к словосочетанию «индустрия красоты» и воспринимаем как обыденность увеличенные губы, лоб, который невозможно наморщить, татуировки вместо бровей. Или, скажем, знаменитую корейскую косметику. Вы знали, что лет 25 назад такого явления в принципе не существовало? Его придумали и развивают на государственном уровне, сделали бренд на пустом месте, а люди и рады.

Впрочем, косметика более или менее безопасна. Но существуют же пластические операции. И они делаются, как правило, тоже для красоты. В октябре 1814 года, а точнее, 23-го числа, была проведена первая в Европе пластическая операция.

Английский хирург, профессор анатомии и практик Королевского колледжа в Лондоне Джозеф Карпью пришил офицеру нос. После этого врач написал книгу, название которой звучит несколько по-гоголевски, — «Описание двух успешных операций по восстановлению утраченного носа из кожи лба». Эта пластическая операция не была первой в истории человечества, но именно англичанин тщательно задокументировал свои действия, а потому считается родоначальником пластической хирургии. Что интересно, офицер, которому пришивали нос, лишился его не в бою, а вследствие венерического заболевания. То есть операция эта была сделана исключительно во имя красоты, а не по объективной необходимости.

Операцию Карпью провел по так называемой индийской методике. Да, первые случаи восстановления носов были задокументированы в Индии за полторы тысячи лет до нашей эры. Каркас, заменяющий хрящ, делали из древесины, а лоскуты кожи брали со щек или лба. Карпью тоже взял кожу со лба пациента, причем, пока он пришивал этот лоскут к носу, кусок кожи не отделялся ото лба, чтобы не прерывать кровоснабжение. Да, спасибо английскому хирургу за подробное описание. Индийские врачи после себя такого не оставили, поэтому и в истории «пластики» своего места не заняли.

До XX века широкое распространение пластической хирургии было просто невозможно по двум причинам — не было антибиотиков, не было анестезии. Но уж в XX веке появилось и то, и другое, а к этим двум обстоятельствам добавился еще один драйвер индустрии — мировые войны. В ходе Первой мировой появилось много людей, потерявших лица в прямом смысле слова. Фотографии можно поискать, но делать этого на ночь не стоит.

Хирурги потренировались на военных, а там и эпоха расцвета Голливуда подоспела. Мэри Пикфорд подтягивала веки, Рита Хейворт — лоб, Мэрилин Монро делала ринопластику и вставила себе имплант в подбородок.

Так постепенно хирургические вмешательства стали сначала объектом вожделения, а потом нормой в той самой индустрии красоты.

Сейчас в мире производится 15,8 млн эстетических хирургических процедур в год.

Наибольшей популярностью пользуется липосакция — это когда жир откачивают, как правило, с живота. За ней следуют увеличение груди, блефаропластика (подтяжка век), абдоминопластика (подтяжка живота) и родоначальница пластической хирургии — ринопластика. Гендерное разделение среди пациентов пластических хирургов ожидаемо диспропорциональное — женщины 87%, мужчины 13%. Что интересно, мужчины тоже выбирают в основном липосакцию. Даже нынешнему президенту Соединенных Штатов Америки откачивали жир с живота, еще в 1980-х. До такой степени состоятельные люди не могут нормализовать свой рацион и сократить количество потребляемых калорий, что готовы идти на инвазивные вмешательства.

Есть еще операция по перекачиванию жира с живота в ягодицы, она считается самой опасной, потому и относительно экзотичной.

В России в основном подтягивают веки, в последнее время исправляют овал лица. В целом, операций у нас не очень много — около 300 тыс. в год.

Но если не упоминать скальпель, то цифры оказываются впечатляющими. Скажем, в России делается 1,5 млн инъекций ботулотоксина — того самого «ботокса» — в год и 1 млн филлеров.

Скажем, некоторые обобщенные представления о консенсусной красоте формировались у человечества со времен Древнего Египта. Может быть, и раньше, но до нас дошел именно образ Нефертити. Все, что было дальше, этому образу примерно соответствовало — идеальный овал лица, высокий лоб, тонкие брови, большие миндалевидные глаза, тонкий нос, полные губы. Отсюда и блефаропластика, и ботокс в лоб, и филлеры в губы.

Что касается фигуры, тут представления сформированы только в XX веке. Дело в том, что человечество стало более-менее нормально питаться во второй половине XIX века. То есть столетия до этого поэты и художники колебались, воспевая красоту: полнота — это признак здоровья или переедания? И вот теперь определились — нужна большая грудь, длинные ноги и осиная талия.

В итоге мы пришли в ту точку истории, когда женщины стремятся изменить свою внешность и имеют все возможности это сделать. Индустрия красоты работает без выходных.

Но что важнее клиник — медиа, где пропагандируется не только навязанный стандарт красоты, но и необходимость этому стандарту следовать, то есть постоянно участвовать в гонке, где условия беспрестанно меняются, потому что появляются новые методы воздействия на внешность.

По сути, индустрия красоты постепенно превратилась в аппарат эстетического и психического насилия над женщинами. А также в инструмент сравнительно легального отъема миллиардов у населения — индустрия генерирует, что значит забирает, у клиентов $677 млрд в год.

А ведь английский хирург просто хотел пришить нос офицеру.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.