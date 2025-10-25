Почему так трудно выполнять предписания врачей?

Вдохновившись недавними громкими заявлениями Татьяны Голиковой и Михаила Мурашко (первая говорила об увеличении продолжительности жизни до 120 лет, а второй — о якобы реально достижимой разницы в 30 лет между биологическим и паспортным возрастом человека), я поняла, что все в моих руках и пора срочно браться за ум. Тем более, старость, по всем признакам, уже подступает.

На первый взгляд секрет крепкого здоровья предельно прост — сбалансированное питание, крепкий сон и занятия спортом. В грамотном сочетании трех компонентов и лежит путь если не к вечной молодости, то хотя бы к активному долголетию.

Специалисты утверждают, что надо выбрать спорт, который тебе нравится, иначе результатов не будет. Тут сразу возникает первое препятствие: дело в том, что нет такого спорта, который бы мне нравился, если не брать в расчет боулинг, который вроде бы и не совсем спорт.

Но биологический возраст сам себя не изменит, поэтому я решила сочетать пилатес, растяжку и бег. Не буду обременять вас деталями, как адски сложно начать бегать, когда твой паспортный возраст лет на 25 больше не то что биологического, а психологического, но я не сдаюсь и пусть и ползком, но стараюсь бежать. Моя цель была очень скромна — пробежать несчастные пять километров, не умирая от желания послать всю эту физкультуру подальше и навсегда.

И тут совершенно случайно мне попался доктор-невролог. Специальность тут решающей роли не играет, это мог быть кто угодно, кроме, пожалуй, стоматолога. Всего за каких-то три минуты ему удалось основательно разрушить мою волю к занятиям спортом и борьбе за уменьшение биологического возраста. Сразу предупрежу, что ни в одном совете врача я не сомневаюсь и спорить со специалистом ни в коем случае не собираюсь, но…

Собрала для вас некоторые рекомендации.

Бегать в моем не юном возрасте и с лишним весом, как вы, наверное, уже догадались, никак нельзя. Ударные нагрузки повредят мой позвоночник, а сосуды шеи испытают повышенную и не нужную им нагрузку. Доктор, спрашиваю, а вот пилатес? Пилатес, говорит, дело хорошее, но! Упражнения на пресс тоже нужно исключить. Видно, не был на пилатесе — там весь смысл как раз в укреплении мышц кора. Как же их исключить, если занятие групповое? Тренер этого точно не поймет. Доктор только плечами пожал: дескать, я вам сказал, а там вы уж сами решайте.

В общем, оказалось, что полезного спорта только два вида — плавание и гимнастика, да и та на коврике. С плаванием тоже непросто — только кролем и на спине, остальные позиции вредят вашему здоровью.

В обычной жизни также сплошные «нельзя». Спать на спине плохо, на животе тоже. На спине запрокидывается подбородок, на животе подстерегает гипоксия.

Телефоном и ноутбуком пользоваться категорически запрещено. Только компьютером, и то: если не будете раз в неделю переставлять его на разные стороны стола, вам хана. В целом вниз смотреть не нужно, только вперед перед собой: мочка вашего уха должна находиться на одной линии с плечом. Если нет — дело плохо, вам уже мало что поможет. Только стальной корсет, вероятно — но это я уже от себя добавляю.

Что еще? В середине рабочего дня делайте перерыв на ту самую партерную (то есть на полу) гимнастику. Негде расстелить коврик, неудобно в джинсах или юбке, неловко перед коллегами? Это ваши проблемы — вам говорят, как надо, а там уже сами решайте, выбирайте, что вам важнее — здоровье или болезни.

Думаете, это какой-то уникальный доктор? Совсем нет — они все такие. Выдают, например, комплекс упражнений, которые надо делать каждый день. «Много времени не займет» — всего лишь минут сорок. Ну ок, поделаешь ты их неделю, ну две, но нереально же работающему человеку ежедневно такое исполнять. Есть, конечно, люди с железной самодисциплиной, но для большинства, особенно семейных, это вообще нереально.

Куда ни глянь, все дают рекомендации, совершенно непригодные для обычной реальной человеческой жизни.

Иногда возникает ощущение, что все в этом мире рассчитано на богатых безработных — тут тебе и прогулки на рассвете в осеннее и зимнее время, когда все уже давно в офисах сидят, и освоение кроля на индивидуальных тренировках в бассейне, и гимнастика посредине дня — не жизнь, а праздник. Только вот, как говорится, где деньги, Зин?

Кто знает, возможно, они это делают специально — дают эти невыполнимые советы? Создают у будущих пациентов состояние безысходности, подавляют их волю? Действительно, зачем мне бег и пилатес — ведь от них организму должно стать только хуже. Совсем другое дело — лежать на диване с ноутбуком и погружаться в жалость к себе от понимания бесполезности своих крошечных усилий.

На личного тренера по плаванию у меня пока ни времени, ни денег нет. Но как только появятся, я первым делом! И обязательно потом кролем, кролем!

А вы как? Рекомендации соблюдаете?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.