Почему современные девушки рожают позже, но больше

Опять наши девицы выступают по полной. Ломают все устоявшиеся стереотипы. Не слушают старших. Тут вышло исследование известного сервиса знакомств о приоритетах молодых россиянок. Ничего, в принципе, нового: лишний раз подтвердилось очевидное — девушки, конечно, хотят выйти замуж и иметь крепкую семью и детей, но только после того, как получат образование и начнут хорошо зарабатывать.

Самое главное, что пресловутый рубеж в 30 лет больше не выступает финишной чертой, разделяющей тех, кто успел до этого возраста найти свое счастье, и тех, кто переходит в разряд неудачниц, старых дев и синих чулков.

Вот как распределились голоса участниц опроса. Большинство — 47% — хотели бы к 30 годам иметь стабильную работу, высокую зарплату или свой бизнес. На втором месте в списке расположились путешествия и впечатления — 37%, и только потом идет семья — 35%. Замыкают пятерку приоритетов здоровье и ментальное благополучие — да-да, тот самый «ресурс», над которым так долго и дружно смеялись все, кроме психологов — вот кто буквально озолотился за последнее десятилетие. Интересно, что материальная стабильность не просто лидирует, а делает это с огромным отрывом: все остальное колеблется в пределах от 30% до 37% — в зависимости от интересов конкретной девушки. Всего же 67% опрошенных не признают никаких дедлайнов, а мечтают о том, чтобы семья строилась на основе зрелого и взвешенного выбора, а возраст при этом может быть любой.

Можно ли было представить себе такой ответ еще одно поколение назад, когда любовь горела во лбу у каждой вчерашней школьницы, и она, и только она была самым главным критерием женского успеха? Кто тогда думал о материальном благополучии? Образование — да, было важным. Помню, как бабушка очень переживала, что родив дочку в 21 год, я брошу институт. Я тогда как-то продержалась, тем более что почти все мои однокурсницы уже были мамами. В те далекие перестроечные времена не то что до 30 — до 25 надо было успеть, чтобы на тебе не поставили клеймо старородящей.

Теперь все изменилось. Вот и первый заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет. И это, кстати, не такой уж и плохой результат. Ведь если подумать, чтобы родить в 29, надо забеременеть примерно в 28 (представим, что у вас это получилось с первого раза). Даже в таком случае, выйти замуж за отца будущего ребенка хорошо бы хотя бы в 27, а познакомиться так и вовсе в 25-26 — как раз для того, чтобы как следует узнать друг друга и принять то самое взвешенное решение о построении семьи, совместной жизни и рождении детей и успеть решить вопрос с жильем.

Знаю, что наши депутаты и чиновники изо всех сил призывают молодых женщин начинать раньше, чтобы успеть родить больше. На примере своих ровесников могу сказать, что это не совсем так работает. Мы рожали детей в 1990-е, поэтому ни денег, ни приличной работы не было ни у кого. И хоть и начали мы все лет в 19-20, большинство так одним ребенком и ограничилось. Только у одной моей подруги двое сыновей, хотя до 30 можно было бы успеть как минимум троих родить, а то и четверых-пятерых. Ни о каких путешествиях, бизнесах или осознанном родительстве мы и знать не знали. Наши семейные отношения в большинстве своем напоминали телегу, несущуюся с горы по кочкам. В основном телега разваливалась, не выдержав бытовых испытаний, в редких случаях люди оставались вместе. Нам не помогали ни родители, ни психологи, ни государство. Надеяться можно было только на себя.

Я никогда не являлась поклонницей марксизма-ленинизма, но кое в чем Карл Маркс был прав. Бытие определяет сознание — вот с чем сложно поспорить. Нищее советское бытие с отсутствием продуктов и коммунальными квартирами определяло сознание наших родителей, а потом и нас самих — поэтому даже два ребенка были непозволительной роскошью в советских и перестроечных семьях. Сейчас другие времена, другие возможности, другое отношение государства и граждан к материнству и детству. Мы стали более осознанными — и это скорее хорошо, чем плохо. Не изменилось только одно — бытие по-прежнему определяет сознание. Именно поэтому молодой семье требуется время. Чтобы создать хорошую базу, а не прыгать в омут с головой.

Те, кто начинают рожать ближе к 30, совершенно спокойно становятся родителями и двоих, и троих детей. Я знаю очень многих женщин, кто буквально наслаждается материнством и после 40, сейчас такое вообще не редкость. Это не значит, что я призываю всех ждать так долго: все-таки врачи в один голос говорят, что оптимальный возраст для рождения здорового ребенка — до 25 лет. Да, волноваться, что в 30 лет от вас уже уходит какой-то поезд, не стоит, но на биологические часики поглядывать все-таки придется.

