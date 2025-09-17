Почему «Сектор Газа» невозможно запретить

Пора бы привыкнуть к этому гнетущему фону, превратить его в повод для ежедневных насмешек. Каждый раз, когда видишь заголовок вида «В Госдуме предложили запретить…», можно смело пролистывать новость. И каждый раз цепляешься за что-то в таком заголовке. Теперь в Госдуме предложили запретить группу «Сектор Газа».

Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «неоднозначным» репертуар группы, который, по ее мнению, противоречит общественному запросу на произведения духовно-нравственного содержания.

Будто бы работа депутата, а уж тем более главы комитета нижней палаты парламента, заключается именно в том, чтобы становиться объектом откровенно неприязненного обсуждения со стороны избирателей. Несколько раз в неделю какой-то депутат должен сказать что-то такое, что вызовет возмущение и не приведет ни к каким значимым последствиям. Уверяю вас, мимо упоминания группы «Сектор Газа» люди не пройдут. А мы что, не люди что ли?

Сначала коротко скажем о духовно-нравственных ценностях в выражениях, которые употребил герой Станислава Любшина в фильме Георгия Данелия «Кин-Дза-Дза»: «Люсенька, родная, сдались тебе эти макароны?»

Духовно-нравственные ценности государству нужны зачем? Для повышения рождаемости, потому что государство заинтересовано в увеличении числа налогоплательщиков и в росте экономики вообще. Тут, надо сказать, мы целиком на стороне государства и заинтересованы в том же самом. Проблема в том, что мир вымирает, и чем более развита часть этого мира, тем стремительней происходит вымирание. Мы — Россия — довольно развитая часть мира. Рождаемость у нас может немного повышаться за счет денежных выплат, что и происходило благодаря материнскому капиталу на второго ребенка, но, в целом, мы будем следовать общемировому тренду. Население будет сокращаться несмотря ни на какие духовно-нравственные усилия депутатов.

В отсутствии же стимула роста рождаемости духовно-нравственные ценности — это такая красивая виньетка общества, тяготеющего к укладу традиционного типа. Будем считать, что мы действительно оплот этих ценностей, потому что нас всех это более-менее устраивает, без лишних уточнений.

Теперь перейдем к предмету разговора — группе «Сектор Газа» и тому, что глава комитета хочет творчество этой группы запретить. 29-я статья Конституции Российской Федерации прямо и недвусмысленно запрещает цензуру. То есть запрещается у нас запрещать. И ладно бы эта Конституция была преданьем глубоких 1990-х годов, когда ее и принимали, то есть таким мифическим атавизмом, но нет, книжечку с основным законом и сейчас дают в руки каждому человеку при получении первого общегражданского паспорта. То есть Конституция какое-то значение имеет. Известно ли это депутатам?

Наиболее узнаваемой песней группы «Сектор Газа» можно назвать «Туман». Кавер на эту песню исполнял военный оркестр ВМФ России. Вы, депутаты и главы комитетов, что собрались запрещать? Министерство обороны Российской Федерации во всех своих официальных каналах разместило ролик с исполнением этой песни.

Текст там такой:

«Пусть мертвый месяц еле освещает путь,

Пусть звезды давят нам на грудь — не продохнуть

Пусть воздух ядовит, как ртуть, и пусть не видно где свернуть,

Но мы пройдем опасный путь через туман».

По какой-то причине уже на протяжении 30 с лишним лет эти слова кажутся очень важными русским людям, защищающим нашу Родину, эту песню пели солдаты в Чечне, в Сирии, в зоне СВО. И, надо признать, определенным духоподъемным эффектом песня действительно обладает, в этих словах выражено мужественное принятие своей судьбы и готовность к преодолению любых трудностей, готовность к подвигу. Впрочем, тут Останина, кажется сама признала, что погорячилась, говорит — не это имела в виду: выступала за запрет песен с матом, но ее слова «фривольно интерпретировали» .

Разумеется, не все тексты Юрия Клинских, более известного по псевдониму Хой, настолько бесспорны. Но в этом заключается естественное свойство поэта — разнообразие творческого метода.

В детстве у меня был друг Мишка — сосед, сын милиционера дяди Саши. Как-то я зашел к ним в гости, нам с Мишкой было лет по восемь-десять, а у них играл магнитофон, из которого звучала песня «Сектора Газа» «Бомж»:

«Эй, ребята, как допьете вы вино,

Мне бутылки вы оставьте заодно,

Пожалейте вы несчастного бомжу,

Я их в сумку аккуратно положу».

Все в комнате хохотали — дети, взрослые, и я вместе с ними. Мы понимали, что это не высокая поэзия, но это искусство с той степенью хлесткой и остроумной правды, которая может объединять людей как юмором, так и сопереживанием.

Вот несколько поколений русских людей слушают песни группы «Сектор Газа» и не спрашивают у депутатов, можно ли им это делать. Вероятно, я так осторожно намекну, это повод для депутатов задуматься: а интересует ли людей их мнение? Вот песни группы «Сектор Газа» до сих пор интересуют. А мнение депутатов? Впрочем, и на этот вопрос нам ответ известен.

