Почему супруги сходят с ума вместе

Муж и жена — одна сатана. Вы, конечно же, слышали такую присказку сотни раз. Сказать, что это комплимент, согласитесь, сложно. Хотя если вдуматься, то речь идет о сходстве привычек, взглядов, характеров и даже внешности супругов. Что же в этом такого плохого? Наоборот, звучит очень даже мило: считается, что общие черты способствуют долгой семейной жизни. Кому ж не нравится узнавать себя, милейшего и прекраснейшего, в собственном партнере? Но, как выясняется, народная мудрость на то и мудрость, что зрит, как говорится, в корень. Недаром же именно «одна сатана», а не предположим, весна или волна — так было бы гораздо романтичнее.

Конечно, ученые из Тайваня, Дании и Швеции обо всех этих наших рифмах, поговорках и коннотациях ни сном, ни духом. Они просто провели грандиозное исследование супружеских пар с целью выяснить, является ли психическое отклонение одного супруга поводом для постановки такого же диагноза другому. То есть взялись в буквальном смысле подтвердить или опровергнуть нашу русскую народную мудрость. Для исследования взяли несколько миллионов пар, с самым широким возрастным спектром — с 1930-х до 1990-х годов рождения. Болезни взяли самые распространенные — шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра, клиническую депрессию, биполярное и тревожное расстройства, обсессивно-компульсивный синдром (ОКС), нервную анорексию и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

И если с самым последним все более или менее ясно — дурные привычки, оказывается, заразительны, и очень часто свое здоровье и муж, и жена разрушают вместе, то остальные результаты исследователей поразили. Наверное, вы уже догадались, что диагноз мужа часто ставился и жене, и наоборот. Причем на это совпадение никак не влияли раса или возраст испытуемых пар. Разве что ОКС (для тех, кто не в курсе, поясняю, что это расстройство связано с обязательным выполнением действий определенного рода в определенном порядке — например, постучать три раза по дереву перед выходом из дома, иначе случится что-то страшное, выбирать только четное количество всего, начиная от бутылок с лимонадом и заканчивая уровнем громкости на телевизоре) у более возрастных супругов выражался ярче, чем у молодых. Само собой разумеется, что у такой парочки и дети с большой долей вероятности наследовали что-нибудь неприятное — например, склонность к клинической депрессии или анорексии, но это уже больше вопросы к генетикам.

Дальше больше. В параллельном исследовании, проводившимся в США, Индии и Китае, ученые установили: если у жены повышенное давление — то и муж, скорее всего, начнет испытывать те же симптомы, и наоборот. И так во всем. Представляете, какая неприятная перспектива открывается: мало тебе собственных неприятностей, так ты еще и чужие приобретаешь в нагрузку к счастливой семейной жизни.

Конечно, ученые пытаются изо всех сил объяснить феномен «одной сатаны». Говорят об общих привычках, едином пространстве, формировании одинаковых вкусов в еде, одежде и музыке.

Понятно, что люди, прожившие условные сто лет вместе с большой долей вероятности любят одно и то же кино, особенно если у них только один телевизор, и одни и те же фаршированные перцы, которые готовит жена, но каким образом начинают передаваться друг другу болезни? Вот вопрос. Кстати, те же самые ученые опровергли распространенное мнение о том, что супруги, прожившие много лет, начинают внешне походить друг на друга. Показали нейросети фото со свадьбы и 25 лет брака спустя — и та не нашла ярко выраженного портретного сходства. Так что хоть тут можно быть спокойным: женщинам не грозит ранняя лысина или седая борода, а мужчинам — кольца Венеры на шее.

Пока писала этот текст, вспоминала всех своих семейных знакомых, среди которых, к огромному счастью, никто не страдает психическими расстройствами. Да и болезни у каждого из супругов свои собственные. Что уж говорить о предпочтениях в сериалах, хобби и всем остальном — вполне себе самостоятельные люди, за плечами у которых не один десяток лет совместной жизни. Уважение к друг другу, готовность помочь, общие дети, квартиры, ремонты, машины и дачи — это фундамент почище гипертонии, не говоря уже о психических заболеваниях. Так что есть, конечно, сомнения во всех этих научных исследованиях. Или у нас, как и во всем остальном, тут какой-то особый путь — кто знает.

Но на всякий случай, если надумаете сочетаться законным браком сами или выдавать замуж/женить своих кровиночек, попросите у второй стороны справку из психдиспансера. А что? Для получения водительских прав такая нужна, а бракосочетание — гораздо более рискованное дело и долговременная инвестиция. Так что неплохо было бы и подстраховаться. Мало ли, вдруг эти ученые правы.

