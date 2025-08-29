Женщинам не до отдыха. Кто в этом виноват?

Вы как провели лето? А отпуск был? Хорошо отдохнули?

Недавно обсуждали с подругами, как сложно стало куда-то вывезти мужчину. Ну да, именно в такой формулировке. Как будто это не человек, а чемодан без колесиков. И для того чтобы сдвинуть этот негабаритный багаж с места, приходится прикладывать нечеловеческие усилия.

Мужья, как правило, мало куда хотят. Предложишь ему с детьми отдохнуть на море — сразу денег нет (даже если они и есть), посетить выставку или театр — «ну сходи с подругой, зай». В ресторан — давай лучше закажем, тащиться еще куда-то, напрягаться и опять же — зря деньги тратить.

Куда ни пойдешь — везде женщин больше раза в два, а то и в три, а кавалеры если и есть, так в основном те, которых, как грустных коней, привели под уздцы. И они покорно сидят в своих телефонах, кони эти. Но рано или поздно наступает такое время, когда сил терпеть все это безобразие больше не остается, и жена, замордованная работой, домашним хозяйством и садиком/школой/кружками/врачами ставит ультиматум: или отпуск, или все, с меня хватит.

Перед такой угрозой сдаются, как правило, все, но большинство все-таки пытается выкрутиться. Самый старый и проверенный способ слиться с семейного отдыха — отправить жену и детей куда подальше: на дачу или на море, или и туда, и туда. Самому же остаться в городе и примерно раз в две недели наезжать (если это дача), изображая дикую усталость. В эти дни папу никто не должен трогать, его надлежит холить и лелеять: ведь он целыми днями работает, чтобы семья имела возможность отдыхать.

Еще круче отправить жену и детей на море — вот где наступает настоящая свобода. Можно предаваться всем вредным привычкам сразу (не буду их тут перечислять, чтобы не пропагандировать), а во время сеансов видеосвязи слегка постанывать: ах, я вообще без сил, ах, пришлось опять заказывать пиццу, ведь я совсем не умею готовить, сижу у компа просто с утра до ночи, вот только в пятницу и вырвался в бар с друзьями, не отвечал, потому что крепко спал — ну и так далее, и тому подобное. В советских фильмах это все детально показано — чем эти заботливые отцы семейств занимаются, пока жена якобы отдыхает с детьми. Сознательно пишу «якобы», потому что отдыхом это назвать вообще язык не поворачивается. Особенно если дети еще маленькие. Это примерно из той же серии, что и популярное мужское мнение: ну она же ничего не делает, просто дома с детьми сидит.

Но прогресс и соцсети не стоят на месте и сегодня молодые женщины, подкованные самыми разными психологами, знают, что семья должна отдыхать вместе — папа, мама и ребенок (или дети). А иначе зачем вообще все это надо? Тут вопрос денег, конечно, важен, особенно в наши непростые времена, и мужчины часто начинают петь одну и ту же песню. Они внезапно превращаются в тот самый чемодан, который просто невозможно сдвинуть с места, настолько им не хочется покидать насиженный диван. А если еще и есть дача, на которой можно провести отпуск, то миссия становится и вовсе невыполнимой. Тут уж женщине требуются невероятные усилия. В ход идут мольбы, угрозы, шантаж и так ненавидимые мужчинами зудеж и вынос мозга. В результате наш герой сдается на милость победительницы, и, внимание — это прямо мой самый любимый момент! — милостиво разрешает жене все организовать.

То есть на море едет он, а найти место, жилье и билеты должна она. Железные аргументы имеются и тут. Первый: я работаю, мне некогда. Второй: я в этом ничего не понимаю И третий: делай как хочешь. Казалось бы, выбирай все на свой вкус, но знаете, как бесит? Ты еще никуда не полетела, а уже утомилась. А теперь догадайтесь, кто собирает все чемоданы? Кто регистрирует всю семью на рейс? Кто ведет переписку с отелем, авиакомпанией или турагентом? И кто виноват, если что-то вдруг пошло не так?

Ну хорошо, предположим, все так — и вы все-таки прибыли в место назначения. Кто-нибудь может мне объяснить, почему глава семейства ведет себя так, как будто он королевская особа и пятилетний мальчик одновременно? Мало женщине настоящих детей, она еще должна следить, чтобы этот бородатый малыш не сгорел, не заскучал, не переутомился, не проголодался и не выпил лишнего. Детям нужно постоянно объяснять, почему папа вдруг не в духе, а вместо веселой игры часами смотрит в экран — нет, он не (тут плохое слово просится, но нельзя), он просто очень устал, ему нужен отдых.

О том, что жена тоже человек и тоже хотела хотя бы один день полежать у бассейна и ничего не делать, никто не вспоминает. Такой опции просто нет. Сама же хотела на море — вот пожалуйста. Через пару недель женщина так от всего этого устает, что возвращается домой буквально как выжатый лимон. И пока она пытается отдохнуть после отдыха, он, посвежевший, и загорелый, снова укладывается на любимый диван с чувством выполненного долга: еще какое-то время никто не будет зудеть над ухом, требовать поездок и вообще дурацких семейных развлечений. Потому что кому вообще нужны эти глупости?

Если бы я была психологом, то наверняка смогла бы объяснить все эти странные особенности мужского поведения. Скорее всего, есть какое-то научное объяснение и инертности, и инфантильности и даже эгоизму, но женщинам от этого никак не легче.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.