Могла ли Россия вступить в НАТО?

Вступление России в НАТО — это международный мем. Звучит настолько невероятно, что похоже на смешную постиронию. Однако эта, казалось бы, мертворожденная идея продолжает периодически всплывать в политическом дискурсе и будоражить умы людей.

Последний всплеск интереса к ней был в 2022 году, когда Россия и Запад вошли в клинч. Тогда многие начали размышлять, как мы докатились до жизни такой. Теперь она «воскресла» снова — стараниями бывшего конгрессмена и союзника Дональда Трампа Мэтта Гетца, предложившего оригинальный способ разрешить украинский кризис. Дескать, надо принять в НАТО Россию, и тогда первопричины конфликта рассосутся сами собой. Продолжил дискуссию немецкий журнал Der Spiegel, опубликовавший ранее неизвестные подробности обсуждений. Оказывается, при Билле Клинтоне США в принципе не были против вступления России в НАТО. Помешали этому Германия и другие европейские страны, усмотревшие в этом первый шаг к смерти альянса.

Впрочем, кто именно помешал России вступить в НАТО — это еще хороший вопрос. Ближе всего наша страна была к альянсу в 1990-х, сразу после распада СССР. Правительство Бориса Ельцина объявило вступление в НАТО долгосрочной целью России. Начались даже дискуссии на самых верхах. Но не срослось.

У вступления России в НАТО была масса противников и без «злых» европейцев. Против прямого вовлечения Москвы в систему западной коллективной безопасности выступало влиятельное крыло американской элиты. Дело в том, что она была всегда заточена исключительно под США. Но в отличие от других союзников Штатов, даже ослабленная Россия теоретически имела сопоставимый военный потенциал, политическое влияние и собственную сферу геополитических интересов. А двух голов в одном альянсе быть не может.

Кроме того, вступление России не соответствовало ключевой идеологической установке НАТО. Ее емко сформулировал первый генсек организации Исмей Гастингс в 1949 году: «Держать американцев в Европе, СССР — вне Европы, а Германию — под Европой». К моменту наиболее активной фазы обсуждений немецкая проблема уже ушла в далекое прошлое. А если бы из-под НАТО выбили еще и стул под названием «русская угроза», то тогда блок вообще бы потерял смысл существования. Союзников одолел «кризис идентичности» уже после распада Советского Союза. Рисковать еще сильнее никто не хотел. Отсюда и «страх смерти», который, по версии Der Spiegel, беспокоил умы немецкого истеблишмента и не только.

Но давайте пофантазируем! Представим себе альтернативную вселенную, где Россия все же вступила в НАТО. Разрешило бы это проблемы во взаимоотношениях нашей страны с Западом, как мечтает Мэтт Гетц? Или мы бы все равно нашли из-за чего поссориться?

Чтобы определить место нашей альтернативной России в НАТО, полагаю, стоит обратиться к опыту реальной Турции. Анкара — это «белая ворона» Североатлантического альянса. Вроде бы состоит там, но в силу географических и культурных различий имеет собственное мнение, которое зачастую слабо вяжется с мнением ее европейских и американских союзников. России могла быть уготована такая же роль с поправкой на размер и ядерный потенциал.

Однако было бы одно существенное отличие. Турции позволяют сохранять «особое место» в НАТО, потому что, во-первых, она выполняет свою роль блокировщика проливов Босфор и Дарданеллы; и, во-вторых, ее амбиции не конфликтуют с интересами других членов альянса. В случае с нашей страной этот номер не пройдет. Москва всегда видела свою сферу влияния преимущественно в Европе. Точно так же, как и Вашингтон. Получается, для мирного сосуществования кому-то из них обязательно пришлось бы подвинуться.

Получилось бы сделать это без конфликта? Опять же: обратимся к нашей реальности. В ней Запад вместо полноценного членства в НАТО предложил России формат постоянного диалога и совместных операций. Но он не сработал, потому что Москва требовала у американцев равного к себе отношения. А Вашингтон, считавший себя победителем в Холодной войне, был слишком горд, чтобы уступить проигравшим. Поэтому диалог быстро зашел в тупик.

Думаю, нечто подобное мы бы увидели и в альтернативной вселенной. РФ и Штаты обязательно вступили бы в спор о том, как распределить свои роли в альянсе. Закончилось бы все как минимум «разводом» России и НАТО. В худшем случае Москва «увела» бы с собой десяток-другой членов, тоже недовольных положением дел. В общем, ничем хорошим это бы не закончилось.

Думаю, этих аргументов достаточно, чтобы понять: для альянса наша страна всегда была, перефразируя известную английскую фразу, «too big to join» («слишком большая для вступления»). Поэтому присоединение России к НАТО было, есть и будет невозможно априори. Даже в альтернативной реальности.

Проверить мою гипотезу, к сожалению или счастью, нам уже не суждено. У России и НАТО был небольшой шанс слиться в геополитическом экстазе в 1990-е. По состоянию на 2025 год этот поезд безвозвратно ушел. Да и в самом НАТО не все в порядке. В США серьезно меняется общественный дискурс, к власти приходят силы, для которых альянс — это обуза, а не актив. Европа перестает доверять старым союзникам и грезит о стратегической автономии. Ну а Россия на этом «празднике жизни» явно лишняя. Нам и без него забот хватает.



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.