Сколько стоит изменить супругу

Перейду сразу к делу. Глава федерального совета по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести штрафы за супружеские измены и за брошенных детей. Вот это инициатива так инициатива!

Наконец-то кто-то вспомнил, что танго вообще-то танцуют вдвоем. А то что ни предложение, так касается только женщин. Буквально каждый первый общественный деятель, депутат мужского пола и даже спортивный комментатор норовит нас к чему-то призвать, чему-то научить и что-то запретить в сфере вопросов семейной жизни и деторождения. Нотации нам читают и днем, и ночью, а про то, что дети не от святого духа происходят и что для их появления на свет нужен мужчина, как-то не вспоминали.

И вот мы, сестры, дождались!

Конечно, господин Бородин для порядка включил в свое обращение обоих супругов, но, говоря о брошенных детях, уже однозначно упоминал именно отцов. За измену общественник предлагает платить 15–20 тыс. рублей, а за уход из семьи с ребенком — 50. Получается, примерно 70 тыс., если предположим, муж решил сменить старую жену на новую и в семье есть ребенок.

И тут, конечно, возникает масса вопросов. Например, что это за странная сумма такая? Получается, что-то вроде откупа? Изменил, развелся, заплати — и спи спокойно? А если, предположим, изменила жена, но из семьи ушел муж? Она остается в выигрыше, потому что его штраф больше, чем ее? А если вообще муж любитель сбегать налево, а она терпит по разным причинам? Не хочет лишать детей отца, не имеет средств к существованию, готова страдать и ждать, пока у него пройдет «козлиный» период? Он будет просто выдавать супруге 20 тыс. за каждый раз?

Кто это вообще будет контролировать — как там моральный облик гражданина, не занимается ли чем-то нехорошим? В общем, сыровата система, надо бы ее доработать, а то как-то странно получается.

Но рационализаторские предложения в этой сфере уже появились. На помощь Виталию Бородину пришел его тезка и наш многодетный парламентарий Виталий Милонов. Идею платить за измены он счел унизительной для потерпевшей стороны и посоветовал прибегнуть к старому доброму способу — профилактическим беседам с неустойчивыми гражданами.

«Я считаю, что на рабочих местах — на заводах, на фабриках, в компаниях и банках — нужно возродить деятельность особых отделов, первых отделов. И человек, зашедший не в ту дверь, моментально получит дружеское похлопывание по плечу. Ему скажут: «Товарищ, не туда идете». Сотрудник госбезопасности проведет профилактическую беседу. И я уверен, любые коннотации, любые интенции к супружеской измене полностью будут убраны у этого человека через госбезопасность к нравственному очищению», — предложил, в свою очередь, Милонов.

Опять же не сказал, каким образом сотрудник госбезопасности сможет предвидеть будущую измену и убрать, так сказать, интенцию к ней. Но сам способ решения вопроса, конечно, впечатляет. Сразу вспоминается великолепная Нонна Мордюкова в «Бриллиантовой руке». Помните, как она вешала на доску объявление о товарищеском суде над пьяницей и морально разложившимся дебоширом Семен Семенычем Горбунковым? Вы вообще можете представить такую профилактическую беседу в наше время? А кто с самим сотрудником госбезопасности будет беседы проводить? Он же тоже не святой. И вообще, если уж заговорили о святых — зачем вообще изобретать велосипед, если практически все религии мира прямым текстом запрещают и разводы, и измены? Какие такие слова сможет найти условный товарищ майор, которые прозвучат более убедительно, чем те, что написаны в священных книгах?

Да, я, конечно, в курсе, что государство у нас светское, но давайте будем честны: никакими штрафами и профилактическими беседами невозможно удержать людей, которые не хотят быть вместе. Насильно мил, как известно, не будешь.

Разве кому-то нужен муж, который не уходит к другой только потому, что он боится профилактической беседы или потери 70 тыс.? Почему бы вместо сотрясения воздуха общественниками и депутатами не продумать, предложить и реализовать реально работающую систему алиментов? Не странные 25% от непонятно какой серой зарплаты, а такие средства, которые могли бы реально помочь оставшейся одной женщине с ребенком растить, одевать, лечить и учить его! Вот это было бы замечательно. Гораздо продуктивнее, чем, простите, пытаться воспитывать уже взрослых людей и залезать к ним в постель.

Конечно, в разводах нет ничего хорошего, но часто в результате расставания двоих людей, которые уже не любят друг друга, создаются новые семьи, в которых тоже появляются дети — и живут эти люди долго и счастливо. У каждого должно быть право на ошибку, а если кто-то реально рассуждает о нравственном очищении, то в первую очередь хорошо бы начать с себя — ведь каждому из нас есть к чему стремиться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.