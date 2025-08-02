Зачем глава «Роскосмоса» поехал в США?

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» отправился с визитом в США, где встретился со своим визави ​​— исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, проводил в космический полет на корабле SpaceX российского космонавта Олега Платонова. Состоится ли встреча с Илоном Маском ​​— вопрос открытый.

Начнем с того, что это абсолютно политический и дипломатический визит. Такие встречи согласовываются заранее и получают одобрение на высшем уровне. Особенно в условиях «горячей войны», в которой обе стороны участвуют на территории Украины. Это первая подобная встреча с 2018 года, когда Дмитрий Рогозин принимал на Байконуре Джима Брайденстайна. Ответный визит Дмитрия Рогозина в США, а он тогда не исключал личной встречи с Илоном Маском, был намечен на осень-зиму 2018-2019 годов, но не состоялся из-за противодействия сената США. Находящегося под санкциями главу «Роскосмоса» в США не пустили, несмотря на все его желание строить равноправное сотрудничество в космосе. Со следующим главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым в NASA тоже не захотели встречаться, посчитав такой политический ход несвоевременным в условиях СВО, и обойдясь рядом «созвонов». Новая администрация США нацелена на сотрудничество, поэтому в условиях второго срока Дональда Трампа визит главы «Роскосмоса» стал возможен.

В этом отношении не важно, что с американской стороны встречу проводит врио главы NASA, назначенный две недели назад, а само агентство уже который год лихорадит сменами руководителей ​​— там они меняются даже чаще, чем в «Роскосмосе». Шон Даффи в любом случае ничего не решает. Как минимум, потому что он пока кандидат временный, как максимум, потому что выступает лишь проводником позиции Белого дома. То есть важен сам факт первой за многие годы встречи глав агентств на фоне практически полного отсутствия контактов при Джо Байдене.

Для встречи использован повод ​​— юбилей полета миссии «Союз-Аполлон», реализованной в самые морозные годы «холодной войны». Смогли же? Несмотря на то, что ядерные ракеты противника были нацелены на столицы двух государств. Если смогли тогда, то и сейчас можем договориться о сотрудничестве, как бы говорит нам визит Дмитрия Баканова в США. Второй повод ​​— полет российского космонавта на американском корабле ​​— это уже символ того, что вместе решать задачи сподручнее, всегда можно опереться на плечо партнера. Что особенно важно на фоне ссоры Трампа и Маска и полной зависимости NASA в отправке своих астронавтов от миллиардера. Как известно, корабль Boeing Starliner снова опозорился и следующий его запуск опять решено провести с грузом, а не с людьми. Не хотят рисковать.

Соответственно, визит делегации «Роскосмоса» — еще один элемент российской дипломатии на фоне продолжающейся СВО.

Зачем нам воевать, если мы можем рука об руку осваивать космос? Ведь та же Международная космическая станция — последний крупный проект, где еще взаимодействуют Россия и США. Дальше ​​— пустота.

В этой связи обсуждение технических вопросов уходит на второй план. Однако из названных тем встречи очень важны два момента. Из заявления сопровождающего Баканова спецпредставителя президента России по космосу Сергея Крикалева, которого «Газета.Ru» спасала от увольнения из Роскосмоса в прошлом году, можно сделать вывод, что российская и американская стороны предварительно договорились о продлении эксплуатации МКС до 2030 года. В 2023 году правительство России утвердило эксплуатацию отечественного сегмента только до 2028 года, собираясь в конце 2027-начале 2028 годов запустить на орбиту первый модуль новой российской орбитальной станции РОС. США тогда же продлили работу своего сегмента до 2030 года с перспективой эксплуатации до 2032 года. Дмитрий Баканов в своем заявлении прессе опять же подтвердил 2028 год, но на то он и руководитель, что зажат имеющимся решением правительства. Крикалев как спецпосланник президента в этом отношении более откровенен.

Учитывая дипломатическую суть визита, было бы глупо обсуждать только вопрос завершения эксплуатации МКС, нужна позитивная повестка для дальнейшего сотрудничества двух государств.

В этом отношении важно другое заявление главы «Роскосмоса», который сказал, что также обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия между двумя странами ​​— сотрудничества по российской орбитальной станции и миссиям в дальний космос.

Из этих заявлений можно сделать вывод, что при положительном исходе переговоров и согласии остальных партнеров проект МКС продлят до 2030 года (с перспективой работы станции и дальше ​​— до 2032-35 годов), проект Российской орбитальной станции пересмотрят при готовности США пойти на создание станции МКС-2. А такой крупный проект Трамп уже может выдать за свою победу, «обменяв» его в СМИ на поддержку Украины.

Огромным достижением России здесь стало бы вовлечение в создание станции МКС-2 стран БРИКС. Тогда новая станция действительно стала бы Международной. Общечеловеческой.

Проводником второй общечеловеческой повестки ​​— полета на Марс ​​— выступает Илон Маск. Встреча с ним, если и состоится, то за закрытыми дверями и неофициально. Аналогично тому, как в свое время с Маском встречался бывший руководитель Федерального космического агентства Владимир Поповкин. Тайно и без свидетелей. Дмитрию Владимировичу важно показать готовность и способность российской промышленности участвовать в проекте Маска по полету на Марс. Иначе он реализует его самостоятельно, навеки обогнав российскую пилотируемую космонавтику.

В этом и главная загвоздка для российской стороны ​​— есть ли чем привлечь Илона Эрролдовича? Таких технологий у России только две ​​— ядерный буксир и длительный опыт космической медицины.

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