Чему научат школьников студенты-недоучки?

Пока вы тут загорали на даче или совершали заплывы в далеких морях, Совет Федерации одобрил закон, разрешающий студентам непедагогических вузов преподавать в школе. Что, простите? А-а-а-а, после успешного окончания третьего курса? Ну тогда, конечно, нет проблем. Судьба всеобщего среднего образования в надежных руках!

Осталось только договориться, что означает на чиновничьем языке успешное окончание третьего курса — это если без двоек? И каким образом эти будущие звезды педагогики будут оканчивать свои собственные вузы? Ведь четвертый курс не всегда будет последним годом бакалавриата, учитывая отказ в России от Болонской системы образования. Или все равно студентам уже не обязательно появляться на занятиях?

Я понимаю, что учителей не хватает: выпускники педагогических вузов идут работать куда угодно, только почему-то не в школу. Не все и не везде, конечно. Страна у нас большая, и пока московские директора придирчиво выбирают лучшего из нескольких молодых педагогов, условный Челябинск готов взять кого угодно вместо выбывающих из трудовой обоймы по естественным причинам пенсионерок. Да что там Челябинск — недостаток молодых специалистов ощущается даже в Петербурге.

Из основных причин кризиса — маленькая зарплата, большие бюрократия и ответственность.

Точные доходы молодого учителя подсчитать трудно. На небольшой оклад, скажем, тысяч 35, нанизываются различные доплаты в зависимости от предмета, количества часов, разряда, классного руководства, проверки тетрадей, ведения кружков и региональных добавок, если такие есть. Ни для кого не секрет, что учителя со стажем на заработки уже давно не жалуются, особенно в столицах. Могут себе позволить и машину в кредит купить, и квартиру взять в ипотеку, и загородный дом построить. Молодым до всего этого как до луны — вот и выбирают работу полегче, где денег больше, а заморочек меньше: идут в тот же пиар, устраиваются пресс-секретарями, редакторами, в частные школы, в конце концов. Или просто занимаются репетиторством — по отзывам, это приносит неплохой доход, иногда гораздо больший, чем учительская зарплата.

Ясно, что министерство образования решилось на такой крайний шаг, как привлечение в школы недоучек-третьекурсников, да еще и без педагогической подготовки, не от хорошей жизни. Вероятно, уже не до жиру, как говорится. Но даже у самых крайних мер должна быть какая-то логика. Тут я ее вообще не вижу: чему и главное, как может научить двадцатилетний «педагог» школьников, если он и сам-то только недавно с трепетом ждал результатов ЕГЭ?

Привлекать студентов непрофильных вузов — это сильно, конечно. Означает ли это, что студент Политеха станет хорошим учителем математики и физики, а будущая пиарщица увлекательно расскажет о творчестве Пушкина?

Поговорила со знакомыми учителями — никто не верит в успех этого безнадежного дела. Родители так и вовсе в ужасе закатывают глаза. И не зря, скажу я вам. Подобные эксперименты в нашей стране уже были как раз во времена перестройки. Тогда тоже не хватало учителей и нам, студентам педагогического института, предложили работать в школе. Правда, уже после четвертого курса. Все-таки годик мы методике преподавания русского языка и литературы поучились. Не скажу, чтобы от этого был какой-то толк, но все-таки до того, как переступить страшный порог класса, наполненного 30 маленькими разбойниками (зачеркнуто) любителями знаний, мы хотя бы несколько раз побывали на практике, да и вуз был профильным. То есть кто-то просто шел работать в школу, как и собирался, только на год раньше. Такая работа засчитывалась как педагогическая практика, что было очень удобно.

Что вам сказать о студенте, который внезапно пришел работать в школу? Долгие годы после этого опыта длиной в целый учебный год меня преследовали кошмарные сны. Вот я захожу в здание, поднимаюсь по лестнице, оказываюсь в учительской — и потом долго брожу по коридорам в попытке найти кабинет, в котором буду сегодня давать уроки. До взаимодействия с детьми дело почему-то не доходило, видимо, психика надежно защищала меня от этих травмирующих воспоминаний даже во сне. С другой стороны, благодаря этому эксперименту я вовремя поняла, что ошиблась в выборе профессии, и в школу после отпуска по уходу за ребенком уже не вернулась. А вот моя лучшая подруга учит детей до сих пор и обожает свою работу. Что же будет делать там студентка не педагогического вуза, которая никогда и не думала о карьере учительницы, даже и предположить не могу. Ведь единственной мотивацией такого специалиста будет желание заработать, а не чему-то научить детей. Не лучше ли все-таки ограничиться для затыкания дыр студентами педагогических вузов, которые по крайней мере знали, на что шли?

Кстати, по словам знакомых учителей, совсем скоро проблема недостатка педагогов может потерять свою остроту — и это уже начинают ощущать преподаватели начальных классов. Последствия демографического кризиса уже дают о себе знать: в этом году пойдут в школу детки 2018 года рождения, а рождаемость в России, по данным Росстата, устойчиво снижается, начиная с 2017 года. Так что вполне возможно, что сенаторы поторопились с привлечением студентов в школы: в ближайшие годы ситуация наладится сама собой, а у правительства появится «фора» в несколько лет для того, чтобы сделать работу в школе снова привлекательной и престижной для выпускников педагогических университетов.

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