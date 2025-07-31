Как умерший педофил «захватил» США и вызвал худший кризис в карьере Трампа

Президент США сделал все, чтобы раскрутить дело Эпштейна. А теперь требует перестать о нем говорить

США уже несколько недель сильно штормит. Кажется, проблемы Америки отошли на второй план, а вся политическая жизнь страны сосредоточилась на одном человеке — финансисте Джеффри Эпштейне. Из-за него остановил работу конгресс, Барак Обама чуть не попал под госизмену, а президент США только и говорит о нем, призывая остальных перестать это делать.

Эпштейн покончил с собой в 2019 году, когда его обвинили в секс-торговле и организации педофильских вечеринок на частном острове. После смерти финансиста вокруг этого дела образовалась целая теория заговора: ее сторонники утверждали, что за несколько десятилетий Эпштейн успел свозить на остров почти всю политическую и финансовую элиту США. Каждый такой визит он тщательно документировал и на основе компромата составил так называемый «список Эпштейна», которым, предположительно, шантажировал своих гостей. Собственно, из-за этого списка его якобы и убили в тюремной камере — чтобы на суде он случайно не сдал уважаемых людей.

Достоверных доказательств существования этого списка, конечно же, нет. Вся история с Эпштейном долгое время не выходила за пределы маргинальной тусовки конспирологов. Но проблема в том, что в нее верили многие сторонники Дональда Трампа, поэтому когда Белый дом заявил, что никаких документов с компроматом на элиту не существует, в Америке начался сущий ад.

Сторонники MAGA, для которых дело Эпштейна было «священной коровой», пришли в ярость. Тухлые помидоры полетели в генпрокурора США Пэм Бонди, занимавшуюся рассекречиванием дела Эпштейна. Потом волна народного негодования переключилась на самого Трампа — его заподозрили в причастности к преступлениям Эпштейна. Причиной стала его давняя дружба с педофилом, а также твит Илона Маска, который в пылу онлайн-перепалки с президентом США бросил, что тот «находится в списке Эпштейна».

Когда стало понятно, что скандал выходит из-под контроля, к критике подключились все противники Трампа. Демократы, до этого рьяно отрицавшие существование «списка Эпштейна», стали требовать его публикации и довели конгресс США до досрочных каникул. Американские медиа тоже принялись смаковать каждую деталь дружбы президента США и Эпштейна. Газета The Wall Street Journal вообще опубликовала откровенную чушь про «непристойные открытки» Трампа Эпштейну и тайный доклад Пэм Бонди, во время которого она якобы сообщила президенту, что тот находится в «списке».

Впрочем, чушь нес и сам Трамп. Вместо конкретных ответов на конкретные вопросы он начал крутиться как уж на сковородке, на ходу придумывая истории про «заговоры демократов», обвиняя сторонников в слабости и пытаясь перевести общественные дискуссии на тему госизмены Барака Обамы.

Но такой «антикриз» нисколько не сбивал общественные дискуссии — наоборот, с каждым высказыванием президента США к нему становится все больше вопросов.

Как итог: тема, которая по-хорошему вообще не должна была выходить за пределы конспирологических форумов, спровоцировала скандал национального масштаба. В столь абсурдную ситуацию мог попасть только Трамп и, справедливости ради, он сам сделал все для того, чтобы все это произошло.

Несколько лет Трамп охотно эксплуатировал тему педофильских вечеринок Эпштейна. Он заявлял, что «список» с компроматом на всю верхушку Демпартии точно есть, и клятвенно обещал опубликовать его. Уже после возвращения Трампа в Овальный кабинет Пэм Бонди уверяла, что «список Эпштейна» лежит у нее на столе. В конце февраля администрация Трампа рассекретила «первую фазу» документов по делу и пообещала в скором времени опубликовать вторую, чем создала у своего ядерного электората неадекватные ожидания.

Сыграл и другой фактор. Во время предвыборной кампании Трамп раздал много самых разных обещаний, но после возвращения в Белый дом выяснилось, что «обещать — не значит жениться». Президент США начал действовать с точностью до наоборот, чем изрядно насторожил MAGA-активистов.

Сторонники Трампа успели разочароваться в нем из-за войны с Ираном, которую он обещал не начинать, и поставок оружия Украине, которой он обещал не помогать. Признание Белого дома, что «списка Эпштейна» не существует, окончательно разрушило образ Трампа как исключительной фигуры для американской политики. Оказалось, что он — типичный представитель бомонда, который тусовался с Эпштейном и считался в MAGA-среде тем самым «педофильским дипстейтом» Америки. Жесткое приземление едва ли могло вызвать иную реакцию.

Теперь ключевой вопрос: сколько продлится эта политическая Санта-Барбара и сможет ли Трамп загнать обратно в бутылку джинна, которого сам же выпустил?

На мой взгляд, Эпштейн уйдет из политической жизни США еще очень нескоро. В Америке на носу избирательная кампания перед промежуточными выборами 2026 года, а демократам очень нужно чем-то поддевать республиканцев — как только гонка начнется, число упоминаний Эпштейна в прессе и интернете увеличится кратно.

Обсуждение будет продолжаться до тех пор, пока Трамп рассказывает истории, как Эпштейн уводил молодых девушек из его спа в Мар-а-Лаго. Учитывая легкое отношение президента США к произносимым им словам, «веселые истории» про похождения Джеффри и Дональда обеспечены нам до 2028 года.

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