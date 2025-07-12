Почему нельзя катать своих любовниц на военных самолетах

Скандал с блогершей Марией Шалаевой, которая ради забавы летает со своим любовником армейскими бортами в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону — это не только же про то, что нарушены какие-то военные правила и установки. Это про то, что на четвертый год СВО все еще есть люди, которые совершенно в отрыве от происходящего. И я сейчас не только про блогершу.

…«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех…» — радостно говорит Мария на видео, а дальше она показывает, что вместе с ней в военном самолете ее трехлетний сын, который может запросто зайти к пилотам в кабину за чипсами.

Довольно быстро на это видео обратили внимание журналисты, которые по своей привычке стали задавать вопросы, и Мария видео удалила. Но, как обычно, интернет помнит все. И выяснилось, что такие полеты — не редкость и Мария пользуется военным бортом как такси, потому что ее «мистер Х» может себе это позволить.

Не надо быть военным экспертом или специалистом по безопасности полетов, чтобы понять, что трехлетний ребенок не должен разгуливать по кабине пилотов, словно по детской комнате. Но в этом пусть разбирается военная прокуратура.

Эта история интересна как общественный кейс. Есть какой-то военный чин, при власти и погонах, который должен заботиться о безопасности страны. Наверняка он человек заслуженный, раз у него такие полномочия. И вот он влюбляется в девушку, и это по-человечески вполне понятно. К тому же девушка в разводе. И даже понятно, что он хочет произвести на нее впечатление — такое гусарство. Ну и хорошо! Но при чем тут военный борт и закрытый аэродром? Тут что-то есть — быть красивым за чужой счет; а именно — за деньги государства.

Почему, если есть такая возможность, то не помочь тем же волонтерам, чтобы перевезти груз поближе к прифронтовой зоне? Не захватить чью-то мать или жену, например, которые едут в местные госпитали? Но я так понимаю, что это все запрещено. Именно поэтому волонтеры, а также жены и матери едут на своих машинах, добираются сами, постоянно рискуя и подвергая свою жизнь опасности. А в это же время блогер Мария Шалаева прилетает военным бортом в Ростов-на-Дону, потому что у нее «такой мужчина».

…Один почетный сотрудник контрразведки рассказывал мне, что раньше, когда молодой чекист собирался жениться, то его супруге проводили ликбез. Такую «вразумляющую лекцию» о том, что можно и что нельзя теперь ей делать. И как вы понимаете, один из основных посылов там был: не болтай. По большому счету, это касалось и жен военных, которые не должны были иметь привычки рассказывать налево и направо, куда передислоцируют супругов или в каких войсках и где служат. Говорят, что до сих пор отцы-командиры проводят такие беседы. Последние из могикан.

Сейчас мы живем в таком мире, где по «цифровому следу» можно вычислить любую информацию, которую потом будут использовать против. Именно поэтому, например, обязательно есть правила поведения для журналистов, гражданских, медиков в зоне СВО и в прифронтовой зоне. И «цифровая гигиена» — это не пустые слова.

А вот полеты военным бортом, «чтобы сделать маникюр в Ростове-на-Дону», — это самая настоящая подстава.

И тут, наверное, стоит в первую очередь задуматься именно мужчинам, которые так любят производить впечатление. Хотелось бы надеяться, что, выбирая себе спутниц, они будут внимательнее подходить к интеллектуальным способностям девушек, а не только к внешним данным. Чтобы потом не стать мемом в соцсетях.

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