«Игра престолов» без секса, «Мушкетеры» без Боярского: чего ждать от новой «Этерны»

На экраны возвращается сериал Кинопоиска «Этерна», после выхода пилотного полнометражного эпизода в 2022 году... с треском провалившегося. Не зашло, и все тут. Ни фанатам книжного цикла, по мотивам которого картина снята, ни новым зрителям. Проблемы тогда вправду были. Серьезные.

Спойлернем сразу: создатели хорошо учатся на ошибках. Первые две серии нового сериала — заявка на качественное кино-фэнтези в России. А стоило-то всего лишь перестать притворяться отечественной «Игрой престолов» и добавить немного советской мушкетерщины. Без Боярского и песен, но это мы как-то переживем. Давайте обо всем по порядку.

Итак, для атмосферы погрузимся в мой POV: прихожу на премьерный показ на большом экране, сажусь в бархатное кресло, слушаю выступление команды и смотрю... что? Ни много ни мало экранизацию одного из самых читаемых онгоингов эпического российского фэнтези (иные сайты сообщают, что продано более миллиона экземпляров, и в это можно поверить).

Сериал снят по мотивам цикла «Отблески Этерны», первые книги которого начали выходить в 2004 году и, удивитесь, выходят до сих пор. Наравне с Марией Семеновой («Волкодав») и Ником Перумовым (мир «Упорядоченного»), автор цикла Вера Камша — одна из мэтров отечественного жанра. Вот за рубежом есть старая гвардия из триады Сапковский-Толкин-Мартин, а у нас — Камша-Перумов-Семенова. В конце нулевых эпическое фэнтези — с политическими интригами и пророчествами, — захватывало умы читателей и писателей по всему миру. И везде принимало свой облик.

Так в чем сюжет? О, этого вам знать вовсе не обязательно! Запутаетесь. Главное, запомните: раз в четыреста лет случается катаклизм, который уничтожает весь мир. Некоторые герои могут помешать этому — но сами об этом не знают. Другие, более властные, знают — и хотят использовать первых в своих целях. А еще «Отблески Этерны» — цикл о чести, долге и любви. Позвольте минутку душнильства: об очень, скажем прямо, необходимых ныне вещах. Постмодернизм разрушил все глобальне нарративы и постулаты, и вот мы здесь — в эпоху, когда нам нужны новые. Или старые под новым соусом.

Так что там с сериалом?

От сравнений с версией 2022 года уйти невозможно. Оно и к лучшему. Новый проект на голову выше старого (а еще к нему вышли обновленные бумажные издания, аудиокнига и много дополнительного контента, что тоже прекрасно). Как минимум потому, что он очень щадящий по отношению к зрителю, не слишком знакомому с первоисточником. Проблема большинства фэнтезийных экранизаций — в затяжной экспозиции, порой и вовсе поданной через длиннющие диалоги. В особенности если речь идет об эпическом фэнтези, и в двойной особенности — если о российском, где авторы любят растечься мыслью по древу. На несколько томов. Ну есть такой грешок. Лев Николаевич, снимаем шляпу. И новая «Этерна», в отличие от старой, на эти грабли не наступает. В первые две серии органично вписанные основные события и несколько флешбеков, которые очень нежно, не давая потерять нить повествования, не сбавляя градус удовольствия от просмотра, помогают познакомиться с географией мира, его политикой, религией и, конечно, главными героями. Между событиями есть воздух — и это прекрасно. Огромные саги надо читать — и смотреть — с перерывами, чтобы в голове не было каши.

К слову о персонажах: новая «Этерна» — тот редкий случай, когда все актеры на своем месте. Если они немного кривляются — то это красит героя, если наслаждаются своим великолепием на экране — то это тоже красит героя. Почти весь каст — молодой, однако есть и знакомые массовому зрителю фамилии: Иван и Виктор Добронравовы, Александр Рапопорт. А декорации и костюмы не вылизаны до идеального состояния: они масштабны и детальны, большинство локаций по возможности построены, созданы без использования компьютерной графики. Или создается лишь такое впечатление — что вдвойне ценно. Значит, как говорят в мемах, графон не подкачал. Создается некая камерность, происходящее ощущается одновременно и реалистичным (но не гипер), и сказочным (но не приторно), как в советских экранизациях — такой приятный привет из прошлого. Шутка про «Игру престолов» и «Мушкетеров» несколькими абзацами выше была не то чтобы полностью шуткой.

Размах событий и камерность, даже некоторая театральность — вот две главные составляющие новой «Этерны».

У сериала, правда, все еще остается одна глобальная проблема. Для кого он создан? Знают ли создатели точный ответ на этот вопрос?

Понятно, что для фанатов. Но любой фанат всегда найдет сотни несостыковок с книгой и пойдет строчить гневные комментарии. А новый зритель? А новый зритель хочет другого. Ему не нужен героический пафос, не нужны очередные концы света и бесчисленные герои с трудно запоминающимися именами. Ему не нужна, в конце концов, очередная книга в духе времен старой гвардии. Ему хочется динамики сюжета и динамики же съемки, необычных сеттингов. Поединок на шпагах, даже красиво поставленный, его не удивит. А вот какой-нибудь очередной необычный выверт от Гильермо дель Торо — вполне. Все-таки, фэнтези в духе Камши уже стало весьма «олдовым». Оно как старый ковер на стене в бабушкиной гостиной — да, ностальгически, да, красиво, да, вызывает приятные воспоминания. Но домой такое не повесишь.

Попытка создать масштабное кино-фэнтези в России — большой эксперимент. И пока можно сделать такой вывод — эксперимент удачный. Всей команде — аплодисменты, какие звучали на премьере. Получилось-то неплохое, в лучшем смысле попсовое и зрелищное отечественное фэнтези. Где все, вроде как, гармонично. Именно баланс в проектах такого рода невероятно важен. Иначе жанр на рельсы большого экрана не поставить. Уж сколько пытались у нас — все валилось и валилось.

Дальше — посмотрим. Не знаю, как вы, а я точно посмотрю. И добью сезон до конца совсем с другим POV: дома, с экрана планшета, закутавшись в плед. Там уже само собой захочется чего-то олдового.

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